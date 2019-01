Cerró definitivamente la fábrica Athuel

La empresa metalúrgica Athuel de Río Grande cerró definitivamente sus puertas. En algún momento llegó a ocupar a 45 operarios. En el último tiempo estaban produciendo lavarropas. Los últimos trabajadores que quedaban llegaron a un acuerdo y fueron desvinculados.

Este lunes ya no abrió sus puertas Athuel y los últimos 10 operarios que quedaban fueron desvinculados, a partir de un acuerdo con la patronal. La empresa ya no venía produciendo desde hace un tiempo e incluso los trabajadores concurrían a la planta en un horario reducido, porque no había servicio de comedor.

El cierre de Athuel es “fruto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, con el silencio y la inacción cómplice de la provincia”; señalaron fuentes ligadas a la UOM, indicando que “lamentablemente es un reflejo más de la situación a la que llevan a la industria en general y la fueguina en particular”.