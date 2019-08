Cayó un 90 por ciento el ingreso de camiones a Tierra del Fuego

“Un flete a Buenos Aires tiene de costo un valor de 300 mil pesos”, afirmó Darío Loreto, presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, y Logística Antártica para referirse a la actualidad que está viviendo hoy el sector. Remarcó que “después del pico de lo que fue el mundial de fútbol, la actividad bajó considerablemente, ingresando en la actualidad 70 u 80 camiones, de los 400 a 500 que ingresaban en otra época”. En función de esto sostuvo que “algunas empresas han decidido parar hasta el 60% de su flota, y en nuestro caso tenemos parado el 30% de los equipos, a pesar de que hemos reducido las horas, y los kilómetros extras”. También reflejó el malestar por la eliminación de la oficina de transporte de la CNRT en la provincia que al sector le trae muchos inconvenientes que trasladarse a Río Gallegos, o a Buenos Aires.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, y de Logan (Logística Antártica) Darío Loreto dio detalles de la situación que atraviesa el sector de transporte y logísticas en la provincia a partir de las medidas implementadas por el gobierno nacional durante los últimos años y la crisis económica de los últimos meses.

En este sentido reconoció que el sector “desde hace tres o cuatro años que viene siendo muy castigado, y la realidad que hace mucho tiempo que venimos reclamando mejoras en algunas cosas porque nos hemos visto muy afectados, teniendo en cuenta que hemos bajado más de un 70% del volumen transportado para lo que significa Tierra del Fuego”.

Consultado a partir de cuándo se comenzó a dar esta reducción, Loreto sostuvo que “el transporte tiene picos, por ejemplo con el tema del mundial de futbol tuvimos un pico de volumen, pero la realidad es que después de ese período cayo significativamente, no lo hemos podido remontar más, y está a la vista que antes de los 400 o 500 camiones que entraban por frontera, al día de hoy estamos en 70 u 80 camiones diarios”.

En relación a como se han incrementado los costos de logísticas, dijo que “los costos se han incrementado al ritmo que aumentó el salario del personal, pero la mayor preocupación que tenemos es el tema de los insumos como las cubiertas o los repuestos que eso nos ha aumentado muchísimo a nosotros, pese a que estamos en una zona exenta de impuestos, pero acá no se venden 100 repuestos por día como se venden en Buenos Aires, por eso el insumo es muchísimo más alto”, reprochó.

Asimismo reflejó que “el aumento permanente de los combustibles nos ha llevado a perder en algunos casos, y en otros a salir hechos”, dijo, al tiempo que agregó que “actualmente un flete a Buenos Aires tiene de costo un valor aproximado entre los 290 y 300 mil pesos ida y vuelta con el aumento de la barcaza “.

Eliminación de la oficina de transporte de la CNRT en la provincia

Por otro lado se refirió a la eliminación de la oficina de transporte de la CNRT en la provincia, la cual fue trasladada a la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, para lo cual manifestó que “a las empresas que somos fueguinas, y que trabajamos para el continente, la verdad que nos afectó muchísimo, dado que la CNRT a nosotros nos solucionaba muchos problemas acá, y hoy nos tenemos que trasladar a lugar más cerca que es Río Gallegos, o de lo contrario nos tenemos que trasladar a Buenos Aires”.

Reconoció que nosotros en la Cámara brindamos todo lo que “es el servicio de capacitación para la renovación de los carnets, y estamos trabajando con el hospital de la Base Aeronaval de Ushuaia para hacer los psicofísicos que tenemos un convenio, en realidad FADEEAC a través de la CNRT tiene un convenio con ellos para poder hacerlos, pero la realidad es que acá el costo es cuatro veces mayor en relación a lo que cuesta realizarlo en el Mercado Central en la ciudad de Buenos Aires”.

“Algunas empresas han decidido parar hasta el 60% de su flota de camiones”

Con relación a la paralización del sector, y en virtud de la situación actual, Loreto reveló que “hay empresas fueguinas que han decidido parar los camiones, incluso algunas empresas han decidido parar hasta el 60% de su flota, y en nuestro caso hemos decidido reducir las horas extras, y los kilómetros extras para no reducir personal, pero así y todo no nos sirvió y tuvimos que reducir el personal”.

Al respecto aseguró que en el caso de Logan “tenemos de un 20% a un 30% de equipos ociosos parados, que tienen un costo de mantenimiento muy importante, además de la pérdida del valor de la unidad que a la hora de cambiarlo sufre una desvalorización muy significativa, pero son las reglas de juego, hoy nosotros estamos dentro de FADEEAC, y nuestros colegas de FADEEAC también sufren el mismo problema, con lo cual estamos tratando de llevar esta situación como podemos”.

Costos de la logística

Consultado sobre los costos de la logísticas y las medidas necesarias para reducirlos, Loreto explicó que “muchas veces se nos adjudica a nosotros costos de la logística que no tenemos nada que ver porque la logística es muy amplia dónde intervienen muchos entes como son la Aduana, SENASA, entre otros, además de la seguridad, teniendo en cuenta que hoy un camión está tomando custodia en Río Gallegos, cuando antes la tomábamos recién en Sierra Grande o Bahía Blanca, y ese no es un problema de las empresas de transporte, sino que es un costo logístico que nos asumen a nosotros, y nosotros no tenemos nada que ver”.

Con respecto al costo que genera la Aduana, sostuvo que “la Aduana va de la mano de los costos de la Aduana, si bien nosotros en la época que estaba Gustavo Echegoyen como administrador hemos consensuado, y armar muchísimas cosas para que esto salga adelante, y que tenga el menor impacto de costo al importador, lo hemos tratado de hacer, y nos dio una mano grandísima, pero es como todo, cuando te cambian el jugador, que viene otro administrador, tiene otro librito, y te modifica todo”.

Finalmente remarcó que “esto no es culpa de la aduana o del transporte o de un sector, creo que entre todos tenemos que buscarle la vuelta para que la logística se entienda que es una cadena muy grande de proveedores, siendo que Tierra del Fuego es muy particular, siempre la industria fueguina ha tenido picos de baja y subas muy de repente, sacando lo sucedido en los años 2013-2014 que han sido años extraordinarios, por lo cual acá hay muchos transportes que vienen, que son fueguinos, pero que tienen sus bases en Buenos Aires, no pueden establecerse físicamente en la provincia por esta razón, es decir no tenemos una continuidad estable de trabajo a lo largo del año que nos pueda permitir tener los equipo en Tierra del Fuego”, concluyó el presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, y de Logan (Logística Antártica) Darío Loreto.