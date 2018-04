Catalán Magni prepara un proyecto de prórroga al régimen de promoción

El senador del FPV adelantó la presentación de un proyecto de ley de prórroga de la promoción fueguina, para no depender de un decreto presidencial. Aspira a la equiparación con Manaos, y también planteará cambios en la conformación del área aduanera especial. Se mostró crítico de la gestión presidencial y consideró que se acabó el crédito que le dio la oposición en los dos primeros años. “Hasta ahora tratamos de no ser un obstáculo pero ya no hay más derecho de inventario”, sentenció.

Río Grande.- El senador del FPV Julio Catalán Magni adelantó por Radio Universidad 93.5 la presentación de dos iniciativas, una plantea la incorporación por ley de la promoción fueguina, y otra cambios en la composición de la comisión del área aduanera especial.

Fue crítico de la gestión presidencial y consideró que se terminó el tiempo de acompañamiento a un gobierno que recién iniciaba. “Hay una política con una mirada más hacia el consumo que hacia el trabajador. Cambiemos generó una gran expectativa y de a poco todos se van desilusionando. Le han hecho y hacen daño en forma permanente. Vimos lo que pasó con la sesión especial en la Cámara baja, lo que está pasando con las tarifas. Había un consenso de toda la oposición para discutir este tema y ni siquiera se sentaron a dar quórum. Fue lamentable lo que pasó y, en nuestro caso en la Cámara alta venimos bastante demorados con los temas de agenda, como la ley de defensa de la competencia, o el compre argentino”, indicó.

Cargó contra la apertura de importaciones que ya no pasan por la electrónica o la indumentaria solamente. “El mes pasado importamos 1.200 toneladas de soja, con este tema de la sequía y de que el campo no ha tenido un buen año -dijo-. Hoy el gobierno está muy feliz porque volvieron a exportar limones a Estados Unidos y se recupera un mercado que beneficia a la provincia de Tucumán. En lo demás, estamos importando en un 90%, desde lechones, carne, de todo. En este libre comercio se permite que la oferta y demanda regule y es muy difícil encontrar competitividad en el mercado interno, por los costos laborales, impositivos, la presión fiscal que se vive”.

“El gobierno dejó todo liberado a la oferta y demanda y nos encontramos con un litro de combustible a 30 pesos. El presidente del Banco Nación está comentando que, si no se resuelve un poco el proceso inflacionario van a aumentar las tasas, porque evidentemente sigue la especulación financiera y ninguno tiene en la agenda evaluar la mínima inversión y comprar una pala. Se sigue especulando entre comprar Lebacs, algún bono y generar dividendos con especulación financiera en lugar de invertir en desarrollo en la Argentina”, criticó.

Se le consultó cuál es la respuesta del gobierno cuando a los productores les pagan 5 pesos el cajón de tomates y lo venden a 40 el kilo en Buenos Aires: “La mirada del gobierno sobre lo propio está muy lejos de la realidad que se vive. Uno no le puede pedir a una persona que nunca se subió a un colectivo que hable de un colectivo. No se le puede pedir a una persona que nunca sufrió ningún tipo de privaciones que la entienda o la razone. Seguramente había que ordenar el tema de las tarifas, porque no es lo mismo subsidiar al que puede pagar que al que no puede y eso no se discute; pero la realidad es que subieron las tarifas de una forma excesiva y el subsidio sigue igual o mayor, con el argumento de que no se invirtió nada en los años anteriores. La mirada de Cambiemos está orientada a concentrar el poder en muy pocos empresarios, en muy pocos beneficiarios del estado, y el resto debe padecer un momento muy difícil para el trabajador, la clase media y el sostenimiento del empleo”, señaló.

Expuso que liberan las importaciones en un contexto donde es imposible competir para la industria nacional. “En el continente hay un 54% de impuestos, con el 21% de IVA, el 35% de ganancias, el 3% de Ingresos Brutos. Hay un socio que es el estado que se lleva el 54% de la facturación en forma directa. Pretender competir con países limítrofes que no tienen ni la mitad de la presión fiscal que tenemos nosotros, es imposible. El 50% de un vehículo son impuestos, la mitad del valor del combustible también son impuestos. Debe haber una mirada más responsable sobre la realidad que vivimos. Si no, no hay ninguna posibilidad de ser competitivos”, manifestó.

Agregó que “a la cuestión impositiva se suma el costo laboral, y no hay ninguna posibilidad de competir con los países limítrofes. Esto no pasa por la generación de productos, ni por la decisión de poner en valor una economía regional”.

No más crédito

Marcó un cambio de postura de la oposición, porque “hasta ahora nosotros tratamos de no ser un obstáculo dentro de un gobierno democrático que eligió la mayoría del pueblo argentino. Pero llevamos dos años de gestión y ya no hay más derecho de inventario. Lo que se hizo, se hizo. Un sector muy importante de nuestro espacio político ha tenido la suficiente autocrítica como para hacernos cargo, y a partir de ahora es responsabilidad es del Ejecutivo actual, porque nosotros no hemos hecho nada para que al gobierno le vaya mal y arrancamos un año votando el presupuesto. Antes que se ponga en vigencia, ya habían modificado las variables inflacionarias. Hoy llegamos al cuarto mes del año y no tenemos ninguna posibilidad de que se cumpla el objetivo del 15%”, fustigó.

“No podemos acompañar a una gestión de gobierno que tiene una mirada tan distante de la realidad y tan concentrada en pocos actores, además tiene muy poca autocrítica y humildad a la hora de evaluar la gestión. Ha designado jueces por decreto, hubo aumento de tarifas sin llamar a audiencia pública, se abrieron las importaciones, dejan que el libre mercado fluctúe, y permiten que el valor del combustible lo regule el mercado. No hace falta ser economista o contador, porque con el mínimo sentido común se ve que con tributos del 50% de lo que uno gana, no puede haber competitividad con la región”, reiteró.

Los peores ejemplos

Asimismo, cuestionó el mensaje que dan los funcionarios de más alto nivel, que hace imposible que los inversores confíen en el país. “El ministro de Hacienda de nuestro país, Nicolás Dujovne, ha dicho que hasta que la Argentina no genere el grado de confianza necesario no va a traer la plata que tiene en el exterior. Y el Presidente sale a decir que está bien y no hay nada malo, porque forma parte de una decisión económica. No hay ningún hecho ilícito en esto y uno lo entiende en un ciudadano de a pie, pero no de un funcionario del Ejecutivo. Para cualquier inversión el mayor anclaje es la confianza, y si el Ministro de Hacienda no confía en la Argentina, que puede quedar para un empresario que tenga alguna iniciativa de inversión”, se preguntó.

Prórroga por 50 años

Por otra parte, dio a conocer que trabaja en un proyecto para que tenga fuerza de ley la promoción fueguina e “ir como espejo con Manaos. Ahí veremos cuál es la mirada de Ejecutivo, si realmente quiere desarrollar la Patagonia o es un discurso. Veremos si van a permitir que se avance en comisión y podamos sincerar una actividad muy importante para nosotros, o vamos a depender de la lapicera de turno para ver qué continuidad le dan al régimen”, dijo.

“Cinco años no es nada para una inversión económica y cualquier empresa radicada en nuestra provincia no creo que tenga en su agenda reinvertir en algo fuerte, sabiendo que el vencimiento es en 2023. Esto se va a plasmar en un proyecto de ley que permita dar sustentabilidad, continuidad y establecer un espejo con Manaos. También se van a plantear cambios en la conformación de la comisión del área aduanera especial, porque todavía la integran las fuerzas armadas que ni siquiera participan”, añadió de la segunda iniciativa.

Respecto de la fecha de presentación, dijo que será “pronto”, dado que están “trabajando mucho para darle un marco institucional y que inicie la discusión. Lo que más quiero es darle un anclaje sólido al desarrollo en nuestra provincia, que se termine con el discurso y dejemos de estar en el ‘vamos a ver’. Hay que avanzar en un marco de sustentabilidad y no mirar para el costado, para dar tranquilidad a las inversiones. El cambio en la comisión del área aduanera también le va a dar una mirada diferente, con la participación de distintos sectores de la actividad local y obviamente del Ejecutivo provincial”.

Por otra parte repudió la intervención del PJ, porque “la vida institucional de un partido no la puede dirimir la justicia. Los argumentos de la jueza Servini al momento de intervenirlo fue cuestionar alas autoridades, lo que sacamos o no en la última elección, y ha sido una mirada muy sesgada. Esto se apeló y la jueza no fijó tiempos ni plazos para la intervención. Si hay algo que Cambiemos sabe hacer bien es daño, y tenemos que tener la suficiente capacidad de entender el acto que enfrentamos en las urnas. Es muy distante lo que dicen y lo que hacen, desde la lluvia de inversiones hasta las declaraciones del presidente en campaña, cuando decía que la inflación era un tema muy fácil de resolver”, recordó.

Reunión en Tierra del Fuego

Adelantó que en la provincia habrá un encuentro de la dirigencia justicialista. “Nosotros nos estamos juntando como espacio político, estuvimos en Gualeguaychú, vamos a estar en Córdoba y vamos a ir a nuestra provincia porque ya está confirmada la visita del bloque de senadores y de algunos diputados, tratando de no comprometer a los Ejecutivos provinciales. Vendrá el gobernador que quiera venir y, el que no, está muy bien porque entendemos las responsabilidades de gestión que tienen. En Entre Ríos el gobernador no estuvo pero se comunicó por teléfono, en el caso de Córdoba, Schiaretti se comprometió a asistir, la gobernadora Bertone también, y esperamos generar una oposición constructiva y responsable”, confió.

En este camino de búsqueda de unidad, consideró que “no hay que tener derecho de admisión entre los que se fueron con Massa o con el kirchnerismo. Se harán las PASO y que las urnas diriman el resultado, para que surja el mejor representante”.