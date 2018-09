Catalán Magni destacó que Bertone sea tenida en cuenta para una fórmula presidencial

El senador fueguino dijo que, a título personal, quisiera un nuevo mandato de Bertone en la provincia, pero reconoció que está dentro de “los cuatro o cinco nombres” que circulan como parte de una futura fórmula para disputar la presidencia en 2019. “Es una gran luchadora del peronismo, una enorme militante y ha hecho un enorme mérito para que hoy la estén mencionando como una posible candidata en cualquier fórmula nacional”, subrayó.

Río Grande.- El senador del FPV Julio Catalán Magni aplaudió la consideración que está teniendo la gobernadora Rosana Bertone como posible integrante de una fórmula presidencial en 2019. En diálogo con Radio Universidad 93.5, no negó las mediciones que se están realizando “entre cuatro o cinco candidatos” del peronismo.

“Dentro de nuestro espacio político tenemos referentes muy fuertes y no hay derecho de admisión para nadie. Por suerte tenemos a nuestra gobernadora dentro de esa lista, donde está Sergio Uñac, Sergio Massa, la propia Cristina Fernández, Florencio Randazzo, Schiaretti. Tenemos muchos potenciales presidentes y Bertone es posible integrante de una fórmula, tanto sea como candidata a presidente como a vicepresidente”, afirmó.

“Desde lo personal, con Rosana me une una relación de enorme respeto y de trabajo conjunto desde hace muchos años. Me ha demostrado una enorme capacidad y un enorme compromiso para hacer las cosas bien. Ella permanentemente se exige a sí misma en busca de una superación diaria y me pone muy feliz que la tengan en cuenta. Ojalá ella pueda formar parte de una fórmula nacional”, deseó.

No obstante, reconoció que le gustaría que repitiera el mandato en la provincia, donde “no se está evaluando otra cosa que ella sea gobernadora”, por lo que habría que “reordenarse” si hay un cambio de esquema.

“Creo que debe consolidar la gestión con un mandato más. Hay muchas cosas que están a mitad de camino y me gustaría que ella corte la cinta del hospital de Ushuaia, de la fibra óptica para toda la provincia, que podamos resolver el interconectado provincial por lo menos, que podamos resolver una puesta en valor del turismo y concretar de verdad una agenda con sostenimiento en el tiempo de movimiento turístico, de cruceros, trabajar con la Antártida. Tenemos muchas cosas en marcha y me parece que ella se merece cortar esas cintas y estar en la foto; pero no podemos ser egoístas y, si ella integra una fórmula nacional, me pondría muy feliz. Es una gran luchadora del peronismo, una enorme militante y ha hecho un enorme mérito para que hoy la estén mencionando como una posible candidata en cualquier fórmula nacional”, enfatizó.

“Para nosotros debería ser un orgullo que dentro de los nombres que se barajan esté nuestra gobernadora, porque son 24 distritos, hay cuatro o cinco posibles candidatos en una fórmula y entre ellos estamos nosotros. Quiere decir que algo bien hemos hecho. Los que tenemos el privilegio de conocer a Rosana, sabemos que el trabajo es 24 por 24, que está muy comprometida con que las cosas se hagan bien. Ojalá se consolide en el tiempo y se pueda concretar esta enorme responsabilidad que se empieza a plasmar en el plano nacional”, sentenció.

Respecto de la posibilidad de sumar a Martín Pérez al espacio, dijo que “Martín Pérez siempre fue peronista, por ahí hemos tenido miradas diferentes en algún momento de la historia, pero no olvidemos que fue compañero de fórmula de Rosana y es diputado nacional del peronismo, como Walter (Vuoto) es intendente del peronismo y Claudio (Queno) es intendente del peronismo. Gustavo (Melella) también fue intendente por el peronismo, por el frente que conformamos en la provincia”, apuntó.

“No me asombra que estemos trabajando juntos y que podamos articular lo mejor para nuestros comprovincianos. Lo vamos a hacer con mucho trabajo en conjunto, entendiendo que la mayor responsabilidad la tiene Rosana y que si a ella le va bien, le va bien a los fueguinos y a todos”, dijo.

Acuerdo con ajuste

Consultado sobre la reunión que mantendrán hoy los gobernadores con el presidente Macri, espera “que se logre un punto de encuentro para poder consensuar un presupuesto. No estamos de acuerdo con todo lo que ha pasado, con los ajustes, la devaluación que hubo, de casi un 100% en dólares, con lo que impacta en el día a día. Sumado a eso, está liberado el valor de las tarifas, de los combustibles, la economía está dolarizada y eso genera un impacto enorme en el salario, en el sostenimiento del empleo, en las pymes, en la competitividad de nuestros productos. Es una situación muy compleja y apelamos a la responsabilidad de todos en un momento muy sensible del país”, remarcó.

“Esperamos que en la reunión con el presidente se pueda consensuar un presupuesto, que deberá ingresar por la Cámara baja para que tenga media sanción. No es bueno para nadie que no haya presupuesto y que haya que hacer un reconducido. Nadie está de acuerdo con el gobierno de Cambiemos pero tenemos una enorme responsabilidad para llevar adelante”, priorizó.

También se le preguntó sobre las declaraciones de la senadora Miriam Boyadjián, dispuesta a acompañar un presupuesto de ajuste para evitar el caos social y “el helicóptero” que avientan sectores de la oposición. “Son llamativas porque es una senadora de Cambiemos y que ella misma pone en la agenda el helicóptero, la paz social, es bastante llamativo. Parece que nosotros fuésemos los oficialistas y ella la opositora. Ojalá a la hora de emitir opiniones seamos más cuidadosos con lo que dice”, recomendó.

Además opinó sobre la reducción de ministerios: “Es una mirada política, porque en nuestro gobierno terminamos con 16 ministerios y este gobierno en pocos más de dos años terminó con 23. Después los baja de rango y hay derechos adquiridos que generan mucho enojo. La consigna es bajar el costo del estado, cuando tiene que ser eficiente, brindar una gestión de calidad y no estar permanentemente estigmatizando el funcionamiento del estado y el empleado público. Pero no se terminan achicando recursos porque se crean secretarías en medio de las secretarías, como para que Lopetegui y todos los funcionarios en las sombras sigan manejando las cosas de la misma manera. Termina siendo un enorme maquillaje y la realidad va corriendo el velo de a poco”, fustigó.

Cuestión de gobernadores

Volviendo sobre el presupuesto, se le preguntó sobre la posibilidad de que participen en el debate representantes del sector privado, que se ven afectados por todas las medidas. “Me parece que no es compatible. Estamos hablando de discutir el presupuesto nacional y la mayor competencia la tienen los gobernadores, que son los que deben dar respuestas en sus provincias y deben articular con los intendentes. Hablamos de un presupuesto nacional, no de un plan de obras que se puede discutir con los empresarios. No es un ámbito que le competa al empresariado. Después, cuando está resuelto el presupuesto final para obras de infraestructura, para servicios públicos, salud o desarrollo social, quizás sí deba haber un debate con el empresariado para ver cómo se puede articular, pero en esta etapa deben estar los gobernadores y el Ejecutivo nacional, y el sindicalismo tiene que estar consensuando el presupuesto que se vote para dar respuesta a sus afiliados”, concluyó.