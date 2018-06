Catalán Magni cruzó a Peña por el Plan Patagonia y el subrégimen

Con motivo del informe mensual que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio al Senado de la Nación, el representante fueguino, Julio Catalán Magni aprovechó su turno para hacer referencia a dos temas importantes: el Plan Patagonia y la extensión del subrégimen.

Río Grande.- “Con una tasa de Lebac al 47%, con 40% de devaluación, con un dólar a casi 30 pesos, con una bolsa de harina a 800 pesos, con las importaciones liberadas, con el combustible liberado… sin poder ser competitivo, nadie va a comprar una pala. Tratemos de salir de la especulación financiera generando condiciones para que la PyME pueda realmente invertir”. Así fue la introducción que el senador Catalán Magni le dio al Jefe de Gabinete en la sesión de este miércoles.

“El discurso suyo es excesivamente optimista y me parece que la realidad que vemos es totalmente diferente”, continuó el representante de Tierra del Fuego.

“El Plan Patagonia se presentó hace más de un año. De mi provincia presentamos 23 proyectos, muy trabajados y muy consensuados con un enorme trabajo de nuestro equipo en la provincia. Pero solo un proyecto está en discusión. Hay otros 3 o 4 que están viendo si pueden ser factibles… de 23. Se reunieron seis gobernadores en la Patagonia, se generó un gran anuncio, y yo cuento lo de mi provincia. Es nada”, protestó el senador.

Julio Catalán Magni dejó un párrafo aparte para hacer mención al pedido de prórroga de la ley 19.640. Al respecto dijo que “hasta el 2073 Brasil prorrogó el subrégimen en Manaos para poder trabajar y desarrollar la industria electrónica. Y lo va ajustando permanentemente de acuerdo a las necesidades que hay. En el caso de mi provincia se vence en el 2023. Para poder generar certezas sobre la inversión y poder generar certeza sobre el futuro de la capacidad instalada y fundamentalmente por la gente, la mano de obra, mi provincia tiene una necesidad enorme de brindar certezas hacia el futuro. Nosotros creemos que sería lógico poder prorrogar el subrégimen y discutir después qué va dentro del subrégimen. Si lo modificamos, si incorporamos la industria automotriz, si incorporamos el turismo, si sacamos alguna variable o no, etc. para darle certeza tanto sea al empresariado como al trabajador que hoy está viviendo una incertidumbre enorme. La apertura de importaciones, por ejemplo de la industria textil, genera despidos permanentes. No hay forma de competir con la industria japonesa o la industria china. Por eso mi pregunta es si existe la posibilidad de prorrogar el subrégimen”.

Las respuestas del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, fueron en la misma dirección que lo planteado en informes anteriores, señalando en este caso que la discusión sobre la prórroga del subrégimen no es la prioridad para el Gobierno Nacional.