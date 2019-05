Catalán Magni adelantó un “total repudio” por la política de entrega de soberanía

El Senador nacional prevé pedir explicaciones al canciller durante la reunión prevista en el Senado, y aseguró que hay “malestar y enojo” por los avances en la entrega de soberanía. Dijo que junto con el senador Ojeda impulsa la derogación de la ley 25.290, que habilita la creación de la OROP, con lo cual se reconocería a Gran Bretaña como estado ribereño, y cuestionó que la senadora Miriam Boyadjián no sumara su firma. Aseguró que la parlamentaria fueguina tampoco firmó el apoyo a la Ley Malvinas y se ha limitado a un pedido de informes. “Eso es como jugar a la mancha, y acá hay que jugar fuerte”, expresó. Hasta el momento no hay acciones vinculadas con la adjudicación de áreas off shore a empresas británicas, que se concreta el jueves.

Río Grande.- El senador nacional Julio Catalán Magni confirmó su presencia en la reunión de comisión del Senado prevista para hoy, de la que participará el canciller Jorge Faurie, y adelantó que le pedirá explicaciones sobre un nuevo avance en la entrega de soberanía, con la posible creación de la OROP, que le daría a Gran Bretaña el estatus de estado ribereño.

Junto con el gobierno fueguino y el senador José Ojeda, plantearon la derogación de la ley 25.290, que en el año 2000 aprobó el acuerdo de Nueva York, dándole luz verde al Ejecutivo de ratificarlo. El acuerdo obliga a los países miembros a formar organizaciones regionales vinculadas con la explotación pesquera, que incluyen a los estados ribereños y los que pescan en la zona. De conformarse la OROP, automáticamente se estaría aceptando al Reino Unido como estado ribereño.

Por Radio Universidad 93.5, informó que ayer se reunió con su equipo de trabajo y el secretario de representación oficial en la Cuestión Malvinas Jorge Argüello. “Hay un enorme malestar y enojo porque el gobierno nacional permanentemente avanza en la entrega de soberanía, de recursos naturales, sin ningún respeto hacia el interior y a lo que representa Malvinas para nuestro país”, dijo.

“Tenemos un total repudio por todo lo que han ido haciendo y como gobierno provincial nos hemos puesto con toda la firmeza para ser escuchados y ser partícipes a la hora de tomar decisiones. Nuestra gobernadora es la gobernadora de Malvinas, por eso presentamos el lunes la derogación de la ley y queremos preguntarle al Canciller cuál va a ser la posición que va a tomar el Ejecutivo”, indicó.

Observó que “dentro de Cancillería no hay ninguna persona que se referencie con Malvinas, porque la funcionaria que estaba fue designada en otro lugar. Nos enteramos por trascendidos de que se está avanzando con la adjudicación de áreas de hidrocarburos en el Atlántico Sur, sin que la gobernadora siquiera fuera notificada. Ni siquiera se respeta el compromiso que se asumió en forma conjunta al generar una Secretaría de Estado con el Dr. Argüello, para poder hacer escuchar nuestra voz como provincia”, criticó.

“También queremos saber cuál es la posición que va a tomar el gobierno respecto de la Ley Malvinas. Tenemos 37 firmas y el espíritu es que sea sancionada por unanimidad, pero estamos entrados en el mes de mayo y no podemos lograr convencer al gobierno. Malvinas debería cruzarnos a todos transversalmente. Eso le plantearemos al canciller Faurie y veremos qué respuesta nos da”, expresó.

Se le consultó sobre cuáles acciones lleva adelante el gobierno para evitar la adjudicación de áreas off shore este jueves a empresas británicas, pero hasta ahora no hay ninguna. “Nosotros presentamos la derogación de la ley el lunes, con el gobierno provincial y el senador Ojeda, para poner un límite y también saber la mirada del gobierno, porque hay hasta un silencio cómplice sobre lo que está pasando”, dijo de la norma que habilita la creación de la organización de pesca.

Se insistió con la pregunta respecto de si podrían realizar una presentación judicial para frenar la adjudicación a las petroleras británicas, pero reiteró que “nosotros hemos presentado la derogación de la ley (25290) con el senador Ojeda. La senadora Boyadjián no acompañó y siempre busca un justificativo para no estar de ninguna manera acompañando. No acompañó ni siquiera la Ley Malvinas. Esto no debería estar en debate porque uno puede tener diferentes ideas, pero hay cosas relacionadas con la historia de nuestra provincia y eso no puede tener ningún tipo de condicionamiento. El hecho de no haber acompañado la Ley Malvinas claramente es un gesto, y también es un gesto formar parte de Cambiemos, por la mirada que tiene hacia la industria y todo el daño que le ha hecho a nuestra provincia”, cuestionó.

Si bien la senadora hizo un pedido de informes y Catalán Magni consideró que “es una decisión respetable, porque es una herramienta legislativa”, advirtió que “el efecto es muy poco. Es pedir que le cuenten lo que van a hacer, pero acá hay que derogar la ley y no avanzar, por eso creo que la decisión que tomamos como gobierno provincial ha sido más dura. Eso es como jugar a la mancha y en cosas como estas no hay que jugar a la mancha, sino jugar fuerte”, enfatizó.

Reunión del peronismo

Por otra parte, se refirió a la reunión de la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista, realizada ayer por la tarde en la sede de Matheu 130, que contó con la presencia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

“En el país se está viendo un peronismo alineado”, señaló a la luz de los resultados en las elecciones de distintas provincias, siendo la de Córdoba una de las más gravitantes. “Es el camino que la sociedad está pidiendo y en esta reunión contamos con la presencia de referentes muy fuertes, ni hablar de la ex presidenta, que marca una senda de construcción, pensando responsablemente en recuperar la nación”, dijo.

“En la provincia hemos logrado unirnos y marcamos una diferencia muy importante al resto. El fin de semana se pudo ganar por el 54%, que es el porcentaje más alto en la historia de las elecciones de Córdoba, con casi 40 puntos de diferencia con el segundo candidato, y sin dudas marca un camino diferente. Lo mismo pasó en Entre Ríos, en San Juan, en Santa Fe, donde logramos un camino de unidad con el socialismo después de muchos años. En varias provincias se está dando el mismo camino y también en nuestra provincia, más allá de todo lo que se pueda decir y pensar, porque el camino de unidad que planteó nuestra gobernadora hace tiempo, se va consolidando”, aseguró.

Las obras en duda

También respondió a las dudas del legislador Damián Löffler, quien sostuvo que hay que “buscar con una lupa” las obras de las que habla la gobernadora Bertone. “Yo no voy a debatir con ‘Loli’, a quien conozco desde hace muchos años. El MPF no puede dejar de hacerse cargo de su historia y, desde la pérdida de Jorge Garramuño hasta acá, todo ha sido un ‘voy por la mía’. Nadie se debe olvidar que a nivel nacional el MPF forma parte del bloque de Cambiemos, porque Miriam Boyadjián se alineó con ese bloque y lejos están de militar y acompañar un proceso democrático, más allá de que ahora traten de distanciarse un poco”, fustigó.

“Antes que preguntar por las obras, debería dar respuesta de lo que están haciendo en una alianza con Fabiana Ríos, con Gustavo Melella, con Cambiemos, con Catena”, reclamó, y lo invitó a “cruzar el puente hacia la margen sur y ver todo lo que se está haciendo y el desarrollo que ha tenido, en lugar de quedarse en el casco céntrico. Se está llevando adelante el microestadio, 16 gimnasios en la provincia, y la margen sur claramente es una ciudad diferente, porque estaba marginada de la sociedad. Hoy tiene un camino alternativo, infraestructura, colegios, gimnasios, jardines, y no se puede poner en duda que se está haciendo la mayor inversión de obra pública de la historia de Tierra del Fuego”, concluyó.