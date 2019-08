Castelucci cargó contra los rectores macristas

El rector de la Universidad de Tierra del Fuego se reunirá con el candidato a presidente del Frente de Todos sobre fin de este mes, para debatir la política universitaria del gobierno entrante, confiado en el triunfo en octubre. Cuestionó la solicitada que publicaron 18 rectores dando apoyo a la gestión de Mauricio Macri y aseguró que lo hacen “por un carguito” y que “son impresentables”. Prevé un reproche en persona del resto de los rectores en el plenario previsto en Corrientes.

Río Grande.- El rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, se expresó por FM La Isla luego de las PASO y afirmó que “el domingo se cambió el país y hubo un punto de inflexión. El lunes amanecimos con otro país. Hay un candidato que para mí ya es presidente, que siempre habla de la universidad pública y que va a crear más universidades. Esta gente que se está yendo decía para qué queríamos universidades si los pobres no llegan a la universidad. Está todo claro”, dijo.

Luego de la solicitada de apoyo a Macri firmada por 18 rectores, consideró “lamentable la actitud” y los identificó con el radicalismo. “Tienen nombre y apellido, salen apoyando a este gobierno y plantean esto cuando nos han desfinanciado la universidad, hemos perdido un 25% del salario, no nos dan para investigación, nos pararon todas las obras de infraestructura. Antes se articulaba la ciencia, la tecnología, la investigación, y hay 18 rectores que salen apoyando a este gobierno”, criticó.

“Tenemos un plenario a fin de mes y les vamos a decir en la cara que es una vergüenza lo que están haciendo. Realmente es lamentable. Como ex presidente de la FUBA, hay un secretario de políticas universitarias diciendo que apoyan a este gobierno y que han atendido a todos los rectores por igual. Ni el teléfono nos han atendido a nosotros. Ni el teléfono atiende el Ministerio de Educación de la Nación”, fustigó.

“Dentro del ámbito de los rectores hay dos bloques importantes. Uno de ellos lo integro yo y en estos cuatro años hemos sido consecuentes con nuestra idea. Hemos pedido agua y nos dan anchoas, sal, nos maltrataron con los presupuestos y hasta ahora estábamos tratando de no salir mucho a la palestra con este tema. Ahora ya se terminó. Nosotros nos vamos a juntar con Alberto Fernández, que tiene prometido un encuentro con los rectores más leales. Nosotros nos hemos puesto el grupo de los rectores leales”, señaló.

“Nosotros fuimos castigados muy duramente con el presupuesto. En general castigaron siempre, salvo ahora que hay una resolución que no podemos encontrar y han repartido unos pesos entre las universidades amigas. Nosotros fuimos creciendo en una época de crisis y, de acá a fin de año, si no me mandan la plata que me debieran mandar, en noviembre y diciembre no pagaré los aportes que corresponden. Haré un plan de pagos con la AFIP y le pediré un subsidio cuando suban Alberto y Cristina para cubrir lo que esta gente no me mandó. En esto tengo esperanza y por eso digo que la situación cambió”, remarcó.

Los que apoyan a Macri “son antiperonistas, odian las clases bajas, al negrito, al trabajador, a la universidad que se vincula con el territorio, quieren hacer la élite, la investigación, y tenemos gente en nuestra universidad que también piensa igual, pero son minoría y por suerte a partir de diciembre va a haber un presidente que piensa como nosotros”, reiteró Castelucci.

“Esta gente lo que ha hecho es regalarse por algún carguito, y es lo que está haciendo el radicalismo a nivel nacional, entregando su ideología, sus principios. Este grupo de rectores está haciendo exactamente lo mismo y no permite ir con una unidad de todos los rectores. Si nos plantáramos en bloque, sería muy difícil avanzar sobre la universidad pública. Hay un radical que era rector y después pasó a secretario de políticas universitarias, que salió a decir que había demasiados profesores universitarios, que se dio mucha plata a las universidades, todo para mantener un carguito y que les den la secretaría. Son impresentables”, disparó.

“Veremos si tienen la conciencia de dormir tranquilos, porque realmente le han hecho mucho daño al país y a las universidades públicas. Este gobierno ha desfinanciado totalmente la ciencia, la tecnología, la investigación y todavía hay gente que sale a apoyarlos dentro de la universidad. Es lamentable y ya es demasiado. El sector fuerte en las universidades es el radicalismo, y están detrás de este gobierno nacional para agarrar un carguito y mantener el statu quo en sus universidades. No tienen posibilidad de ir a un barrio, porque la gente los abuchea. Realmente es indignante”, expuso.

Varios proyectos en marcha

Por otra parte, se lo consultó acerca de si hubo avances en el convenio de intercambio con China. “Han invitado a dos profesores, uno viaja en estos días y en septiembre está viniendo una delegación muy grande. Seguimos avanzando con el intercambio y queremos hacer algunos proyectos en conjunto. Tenemos muchas cosas en marcha, estamos con el tema de energía eólica y ya están las bases en el puesto Radman. Hoy si se roba un chico y lo sacan por Radman, lo anotan en un papelito y a la noche, cuando tienen energía, van a la base de datos. Ahora van a tener luz las 24 horas del día porque la universidad está montando un generador eólico. Estamos haciendo soberanía”, subrayó.

Precisó que “se va a montar un generador eólico en la Cooperativa Eléctrica, otro en la sede de nuestra universidad, otro en el puesto Radman y otro en Almanza. Es mucha plata y en su momento nos dieron 28 millones de pesos para montar estos generadores, pero son cifras siderales las que se necesitan. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar en materia de energía, como el gas que se está venteando. Queda mucho por hacer pero necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional”, planteó.

También dio a conocer que siguen trabajando con los cargadores eléctricos y queremos hacer un corredor para autos eléctricos, para defender un poco el medio ambiente. Con los chinos nos ha costado porque no nos permitieron traer inversiones chinas. Ellos estaban dispuestos a hacerlo y no tuvimos acompañamiento”, lamentó.

El rector apuesta al presupuesto del año que viene “para poder llevar adelante los distintos proyectos, porque este año pedí agua y me tiraron anchoas saladas. Esto lo vamos a poner en el presupuesto del año que viene y estamos muy esperanzados en tener un presupuesto realmente equitativo, con una distribución equitativa. Hubo universidades a las que le dieron el 60% de aumento, y a mí y a las universidades amigas nos dieron el 25%. Por eso estamos tan enojados y estamos muy esperanzados, porque a partir del domingo cambió el país y nuestras universidades van a poder crecer el año que viene”, concluyó.

Cabe señalar que el plenario de rectores está previsto para el 28 y 29 en Corrientes y previamente Castelucci participará el 25 y 26 de agosto de la reunión del consejo superior. En este viaje se prevé el encuentro con Alberto Fernández, en la ciudad de Buenos Aires.