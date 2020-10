“Castelli hizo abuso de sus funciones”, acusó Ana Prado

La secretaria de la Asociación de Profesionales en Turismo, Ana Prado, destacó la decisión de Dante Querciali de revocar la resolución firmada el mismo día de su renuncia por el ex presidente del INFUETUR Luis Castelli, mediante la cual unilateralmente redujo los honorarios de los guías de turismo. Remarcó que “el Estado nunca se tiene que meter en la prestación de servicios entre privados, en este caso nosotros como guías de turismo y las agencias de viaje”, por lo que acusó a Castelli de abuso de poder. Lo atribuyó a una represalia por las denuncias públicas y judiciales contra la obra del Corredor del Beagle, y afirmó que nunca quiso recibirlos. Contrastó la gestión anterior con la actual, donde “hay apoyo permanente” del INFUETUR con ayudas concretas en esta época de pandemia, dado que llevan siete meses sin actividad. Ahora elevaron una propuesta para el turismo interno, previendo que muchos fueguinos se quedarán en la provincia.

Río Grande.- La secretaria de la Asociación de Profesionales en Turismo, Ana Prado, dio a conocer por FM Master’s la decisión del presidente del INFUETUR Dante Querciali de dar de baja la resolución firmada por Luis Castelli, quien lo precedió en la función, el mismo día de su renuncia, mediante la cual en forma unilateral decidió reducir los honorarios de los guías de turismo.

Explicó que “en la ley provincial 338 dice que el INFUETUR es quien homologa nuestro listado de profesionales, de los guías free-lance. Nosotros ya habíamos hecho presentaciones justificando nuestros honorarios y, lo que hace por ley el INFUETUR es homologarlos, no establecerlos”.

“Con Luis Castelli en los últimos años no nos pudimos sentar a hablar. Veníamos desde 2018 con un reclamo para que se conforme el Consejo Provincial de Turismo, principalmente para discutir la obra del Corredor del Beagle. También habíamos hecho denuncias por falta de fiscalización y por un montón de problemas, pero nunca nos dio el espacio para sentarnos a hablar. Para esta época el año pasado nos empezó a pedir el listado de honorarios para homologarlo, le presentamos uno y era igual a la temporada anterior. En una especie de ultimátum nos dijo que si no lo presentábamos, ellos iban a tomar el listado de la temporada anterior, que era lo que estábamos presentado y ya estaban informados de esto”, afirmó.

“Nosotros justificamos lo que cobramos en base a un montón de índices de inflación que tiene el país y el costo de vida que tenemos en Ushuaia, pero nunca fueron suficientes los argumentos para homologarlo. Hubo un intercambio de notas, de reuniones a las que nos convocaba de un día para el otro, cuando veníamos hace meses pidiéndole una reunión por el Corredor del Beagle. Para el tema de honorarios tenía tiempo, pero para otros no”, criticó.

Finalmente “Castelli, a horas de su renuncia, firmó una resolución el 9 de diciembre, de ilegalidad absoluta. Allí estableció nuestros honorarios, cuando el INFUETUR no tiene la potestad para establecer nuestro listado de honorarios. Nos exigía un estudio demarcado de por qué cobramos lo que cobramos, pero estableció un listado que no tenía ningún estudio ni explicación de por qué teníamos que cobrar eso. El Estado nunca se tiene que meter en la prestación de servicios entre privados, en este caso nosotros como guías de turismo y las agencias de viaje. Tampoco su listado de honorarios tenía una política de cancelación, que también establece la ley provincial de guías de turismo. Incumplió un montón de normas. Cuando nos enteramos, mandamos una nota a mediados de enero para pedir la nulidad de esta resolución, luego nos agarró la pandemia y a mediados de septiembre Dante Querciali firmó la derogación”, relató.

Abuso de poder

La profesional remarcó que la resolución de Castelli “no tenía sustento en nada e hizo abuso de sus funciones. Fue sumamente mala su actuación. Su secretario de política externa, Diego Noia, dijo que había hecho un estudio de las diferentes asociaciones de profesionales en destinos turísticos en Patagonia y había dado como resultado que nosotros cobrábamos tres veces más de honorarios que otras provincias. Ese estudio no existe, no está, así que estuvo mal hecho todo”, sostuvo.

“Castelli decidió de forma unilateral cuánto teníamos que cobrar nosotros a las agencias. Por suerte el mes pasado se publicó la revocación de esa resolución y nosotros lo dimos a conocer en nuestras redes. Él estuvo cinco años y nunca convocó al Consejo Provincial de Turismo. Nosotros fuimos a la Fiscalía de Estado y él le contestó al Fiscal que, como no se había convocado en siete años, creía que no era pertinente hacerlo. Nosotros estábamos pidiendo la convocatoria, porque el Consejo Provincial de Turismo es el ente más democrático donde se juntan los actores públicos y privados para discutir sobre la actividad turística. Teníamos varios temas para debatir, pero Castelli no tuvo la misma vara con los honorarios, porque hacía mucho tiempo que no se homologaban tampoco y tomó partido por eso”, comparó.

“Para nosotros fue una represalia por la exposición que tuvo al no convocar al Consejo Provincial de Turismo, por las acciones que se estaban llevando con respecto al Corredor del Beagle, la falta de fiscalización de la obra. También denunciamos que la obra que él había ejecutado de la Experiencia Antártica estuvo más cerrada que en funcionamiento. Esa obra se hizo con un enfoque para la gente que no tiene la posibilidad de conocer la Antártida lo pueda hacer de forma virtual. Apunta a la población local y gente que no tiene acceso a visitar la Antártida. Era bastante limitada la gente que podía concurrir, tuvo muchos problemas de funcionamiento. Primero hicieron una tremenda obra pero no contemplaron una sala de espera. Los horarios no se cumplían, muchas veces estaba cerrado y no se sabía por qué. El año pasado expusimos en las redes que esa construcción tenía una pérdida de agua que iba a la vereda, y se hacía un planchón de hielo sumamente peligroso entre el edificio de la Secretaría de Turismo y la Experiencia Antártica, que estuvo todo el invierno cerrada. Igualmente el chorro de agua caía a la calle. Cuando lo expusimos en las redes, Castelli mismo me contestó que estaba cerrado por una pérdida de agua. Le planteé que estuvo siete meses sin funcionar por la pérdida, y al otro día fueron a arreglarlo. Si no lo dábamos a conocer en las redes, eso seguía pasando. Lo hice público porque nunca me dio la posibilidad de decírselo personalmente. Pedí una reunión, personalmente le escribí una nota en marzo del año pasado, y me dijo que ese tipo de reuniones la canalizara por la asociación. A los pocos meses le mandé una nota, ya siendo secretaria de la asociación, pero nunca nos dio espacio ni un momento para hablar. Es una persona que no se podía sentar porque no tenía fundamentos, ni estaba a la altura de un presidente del INFUETUR”, sentenció.

Agregó que “el estado de los miradores eran un peligro para los turistas y nosotros habíamos visibilizado varias de estas cuestiones. Evidentemente el último día antes de su renuncia firmó esta resolución, que es una prueba más de que no estaba a la altura de sus funciones”.

Cambio de relación

Ana Prado fue consultada sobre la relación con las actuales autoridades y en particular qué se sabe de la obra del Corredor del Beagle. “Nosotros seguimos en contacto con el área de Ambiente y gente de nuestra asociación ha tenido reuniones para saber en qué estado está la obra del Corredor. En la reunión que tuvimos con Dante Querciali nos explicó cómo se va a ejecutar esta obra, y que tiene una mirada más sobre una ruta escénica, que era lo que había prometido el gobierno anterior”.

Para la profesional la gestión Bertone terminó apuntando a “un proyecto inmobiliario”, y recordó que sigue en marcha la causa por las irregularidades denunciadas.

La relación hoy es sumamente diferente. Cuando asumieron nos agarró en plena temporada alta y nuestros horarios no eran compatibles, pero lo primero que hizo Querciali fue intentar convocar al Consejo Provincial de Turismo. Nos enviaron la documentación para hacer los trámites y nos agarró la pandemia. A fin de temporada íbamos a tener una reunión para conocer las problemáticas de la asociación y tuvimos este rebrote. Sin embargo tuvimos nuestra reunión virtual, porque Querciali se reunió con todas las partes, la hotelería, la cámara de turismo, los guías, para conocer la situación que estábamos viviendo con la pandemia. Se ofrecieron a ayudarnos y obviamente el presidente del INFUETUR debe ser un funcionario con cintura para negociar con diferentes actores. Nos dijo que no siempre nos van a dar la razón y eso lo sabemos”, manifestó.

“Ya se cumplieron siete meses que estamos sin trabajar, pero el INFUETUR estuvo siempre. Tenemos línea directa con Dante Querciali, nos han dado una mano, nos mantienen al tanto de las ayudas a nivel nacional, provincial. La ayuda de PROGRESO para la gente que trabaja en turismo la está gestionando directamente el INFUETUR, no Desarrollo Social. Hemos tenido necesidad de ayudas particulares y el INFUETUR ha estado. A mí me consta que la gente de administración está trabajando los fines de semana y han respondido mensajes hasta las 10 de la noche, para dar curso a la ayuda del PROGRESO. Los bolsones que entrega gobierno los está entregando el INFUETUR en el domicilio de un montón de nosotros. Es sumamente diferente la relación y en la pandemia actuaron bastante bien. Tenemos cosas para discutir, pero es otra relación”, celebró.

“Querciali destaca siempre que la primera reunión del Consejo Provincial de Turismo la quiere hacer presencial, por eso todavía no se ha realizado. Además no solamente esperamos la ayuda del Estado sino que nosotros también la generamos. Se armó una comunidad entre guías de turismo, algunos están haciendo sus emprendimientos, los publican, se apoyan y se ayuda a mucha gente que no tenía manejo de redes. Hay cooperación y se ha generado una red. Hay emprendimientos que se han fusionado o proponen cosas en conjunto. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Mercado de Guías. Siempre hay eventos para ayudar a los colegas y cualquiera de los guías se puede sumar. Nos estamos ayudando con esto y el INFUETUR también nos propuso generar iniciativas para el verano, porque mucha gente no se va a ir de vacaciones. Se espera ver mucha gente en espacios verdes, en sendas, y la idea es proponer actividades para tener otra salida laboral y otra ayuda. Eso lo enviamos al INFUETUR y ellos decidirán qué se puede realizar, porque viene difícil la temporada”, concluyó.