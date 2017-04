Casiana Torres quiere sumarse a los 45 años de Tolhuin

La cantante Casiana Torres fue recibida por el intendente de esta localidad Claudio Queno, a quien le entregó una copia de su último disco que tiene pensado presentarlo con un show en los festejos de los 45 años de Tolhuin el 9 de octubre. “Es un disco profundo, con canciones muy sentidas que nos hacen viajar por una Argentina maravillosa, y además nos hace querernos, valorarnos y también abrazarnos en las cosas buenas que tenemos”, destacó la cantautora fueguina.

La cantante Casiana Torres visitó Tolhuin y fue recibida por el intendente de esta localidad Claudio Queno. La artista confió que “estoy muy contenta de estar en Tolhuin, un lugar que quiero mucho y que conozco desde la infancia y que la Argentina conoce por ese nombre tan especial, una palabra muy profunda y además Tolhuin significa ‘Corazón’ en la lengua ancestral”.

Casiana Torres contó que “seguimos en este camino de revalorizar y afianzar nuestro acervo cultural y me siento un poco como embajadora de la cultura y amante de esta isla maravillosa que me ha dado todo lo que soy y siempre estoy ávida de conocer y saber la visita que estoy haciendo a Tolhuin tiene que ver sobre una posible presentación de mi disco aquí”.

Esta presentación de su material discográfico quiere hacerla en el marco de los 45 años de la localidad de Tolhuin que se celebrará el próximo 9 de octubre. “También aprovechar el momento para conversar con Claudio (Queno) sobre todas las cosas buenas que están sucediendo y las que sucederán seguramente”, aventuró la cantante.

Casiana Torres es fueguina, hija del ex diputado nacional y ex gobernador fueguino Carlos Martín Torres; está radicada en Buenos Aires donde tiene su carrera artística de 15 años de trayectoria y donde está lanzando su tercer disco.

“Es un disco totalmente independiente que he llevado adelante con una tarea maratónica y viajo mucho por la Argentina, me parece que los cantantes de folklore necesitamos conocer nuestro pueblo, lo que piensa, lo que siente y lo que canta; cómo añora, cómo baila, qué come, cuáles son sus tradiciones y las conservación de las mismas que se están perdiendo un poco, pero el pueblo las sostiene con mucho ahínco”, entendió.

“No hay que ser cantores del asfalto, de la Diagonal Norte como se dice, sino que hay que andar por los pueblos, por las ciudades, aprender a cantar la música de la Argentina que es muy complicada y compleja porque tiene cinco puntos cardinales muy marcados con su música muy marcada en cada uno de ellos y entiendo que para ser una buena intérprete, tiene que conocer su pueblo, su Argentina”, agregó.

En este sentido compartió que “ahora estamos yendo a Neuquén, Tucumán, después tenemos previsto Mendoza, presentar posteriormente el disco en Río Grande y una posible presentación aquí en Tolhuin también”.

Casiana Torres cultiva la música tradicional argentina con letras “que están comprometidas con el hombre y la mujer de trabajo; con el hombre que ve su paisaje, se maravilla; pero además tiene una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre la dignidad del trabajo, sobre forjar un futuro. También lógicamente sobre algunas injusticias y sobre todo sobre el amor, que nos atraviesa permanentemente, pero no está centrada tanto en el amor en la pareja, sino más bien el amor a la vida, a los valores, a las artesanías, a nuestra patria”.

Consultada sobre el contenido de su último material, la cantante fueguino detalló que “se van a encontrar con chamamé, zamba, milonga, milonga surera, chacarera –hay una chacarera tucumana muy hermosa que he grabado en este disco-, canción cuyana, canción del sur; es decir, hay de todo. Es como un micro Argentina en el disco y aproveché para dejarle un ejemplar al Intendente y me dijo que lo iba a compartir con todos y le pedí que lo pueda difundir a todos los que lo quieran disfrutar”.

Acompañan en sus presentaciones a Casiana Torres en los distintos escenarios, tres guitarristas, una pianista y un percusionista.