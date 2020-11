“Casi fuimos la única ciudad del mundo que no tuvo COVID”

Así lo lamentó el responsable del Centro Asistencial Tolhuin, Sergio Álvarez, quien sin embargo apostó a seguir cumpliendo los protocolos sanitarios para contener la propagación del virus. El funcionario provincial agradeció a la población y al intendente de Tolhuin Daniel Harrington por el apoyo municipal en estas circunstancias, a la vez que observó que Tolhuin tiene 14 ingresos a diferencias de Río Grande y Ushuaia donde basta un patrullero en la Ruta 3 para blindarse. Consideró que no debería permitirse la circulación de estas ciudades hacia Tolhuin.

Río Grande.- El director del Centro Asistencial Tolhuin, Sergio Álvarez, fue entrevistado por FM La Isla sobre la situación en la localidad mediterránea, en el contexto de las nuevas medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia –COE-.

“En principio, necesitamos el cierre de la Ruta Nacional N° 3 o bien mínimamente la limitación como habían anunciado en principio, hasta Puente Justicia por un lado y por el otro hasta Lago Escondido”, introdujo el entrevistado.

Añadió que “Tolhuin tiene 14 entradas que inician en Aguas Blancas, donde hay terrenos que están habitados, incluidas casas de fin de semana –es un barrio cerrado tipo country-; después tenemos Ecopueblo el barrio más al sur de Tolhuin cercano a la Ruta 3”.

Precisó que “el ejido urbano de Tolhuin comienza en la zona del río Valdez; al norte tenemos la entrada en lo que es el río Turbio, río Milna, la parte de los aserraderos a mano derecha (yendo de norte a sur) y todo el casco viejo de Tolhuin con todos sus barrios. También, el aserradero Khami al norte de Tolhuin, más las urbanizaciones de Vargas, más las zonas de chacras. Es decir, es imposible controlar”.

El entrevistado contrastó que “al contrario Río Grande y Ushuaia es más sencillo porque basta poner controles policiales en la Ruta 3 y listo”.

Durante la reunión con el COE, “nosotros les rogamos que tengan en cuenta esta situación”, dijo, aunque fue infructuoso. “A nosotros nos pone en una situación muy compleja; sabemos que se viene un fin de semana donde la gente ya cobró y ya nos sucedió el fin de semana pasado que ingresó gente de Río Grande y Ushuaia y no es una recriminación a todos los habitantes de esas ciudades, sino a aquellos que no entienden que no pueden entrar y como mencioné, nos pone en una situación muy compleja porque nosotros veníamos con casos aislados y controlados y hoy tenemos 26 casos sospechosos y hoy salieron dos hisopados más hacia la ciudad de Ushuaia e hicimos testeos masivos con los tres casos positivos que aparecieron ayer y tuvimos unos resultados positivos más”, reveló, si bien estos casos positivos no figuraban en el parte de anoche.

Los nuevos casos

Sergio Álvarez precisó que “el 24 (de octubre) tuvimos un caso y el 26 otro, que son por nexo, más 6 que tenemos activos, confirmados por laboratorio y por nexo algunos; y hoy tenemos 9 más por testeos rápidos lo que es un número significativo para Tolhuin”, observó.

Si bien “estamos preparados para la contención de esto, nos ha sacudido, pero ayer (por el miércoles) a la tarde nos hemos organizado acá en el CAT, obviamente buscamos el apoyo técnico, nos juntamos con el COE municipal con ampliación a la provincia y solicitamos todas las medidas de restricción y ahora estamos esperando cómo se van a manifestar estos diez días que nos queda por delante”.

Cabe destacar que en Tolhuin no se pueden tratar pacientes con COVID-19 en estado crítico, sí pueden tener internados con síntomas leves de este coronavirus. “Nosotros tenemos ocho camas en total, con capacidad de oxígeno comprimido y de aspiración, además de una habitación más donde tenemos la posibilidad de poner dos camas más, más seis camas en el Polideportivo municipal que tienen tubos de oxígeno y tenemos garantizados también la provisión de oxígeno por parte de la Municipalidad; es decir, serían 16 camas en total”.

También a modo de comentario el entrevistado reparó que “si uno sale a la calle, parece que Tolhuin está en Fase 1, porque no hay nadie”.

“Estuvimos hablando con el Intendente para generar estrategias de contención”

Sergio Álvarez también dio cuenta que “estuvimos hablando con el Intendente para generar estrategias de contención para ver cómo nos pueden ayudar desde el Municipio y hablamos de las cosas que tenemos como positivo en común como la población que responde y está a la altura de las circunstancias; íbamos a ser la única ciudad del mundo que no íbamos a tener COVID-19, aunque el momento que atravesamos está rompiendo eso, si bien podemos volver a serenar la situación como lo hemos frenado en cuatro oportunidades y esperamos que esta no sea una excepción”, auguró.

No se ha encontrado el vector de contagio

Álvarez confió que siguen buscando al paciente cero, el vector que produjo el contagio. “No lo hemos encontrado aún, pero lo seguimos buscando porque es muy importante. El caso del 24 de octubre, no tiene un nexo definido y el caso del 26 es conviviente del primero y el único nexo es ese. El subsiguiente caso tampoco tiene nexo y lo estamos investigando y los tres casos del 4 de noviembre, tienen nexos entre sí porque se han cruzado en algún momento”.

Finalmente dijo que “a pesar de ser un día muy intenso, hay que llevar tranquilidad a la población; nosotros estamos siguiendo estrictamente los protocolos y tenemos el apoyo del Municipio y de su intendente”.