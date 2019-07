Carrera afirmó que la próxima semana estarán cobrando el subsidio

Así lo afirmó el ministro de Trabajo de la provincia, señalando que será de “4 mil pesos, por tres meses, desde julio a septiembre”. Por otro lado indicó que los “números brindados por el INDEC con respecto a nuestra provincia no me cierran, debido a que cada vez hay menos datos de cómo se obtienen los mismos”.

Río Grande.- El Ministro de Trabajo de la provincia, Claudio Carrera, evaluó los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que ubica el desempleo en Tierra del Fuego en el 13.1%, como así también se refirió al subsidio que está recibiendo el personal de la construcción.

Sobre este último punto señaló que “es algo que venimos haciendo todos los años, este año la crisis se ha agudizado, con lo cual el subsidio se lo daremos por tres meses, en lugar de dos, es una ayuda económica para la veda invernal de cuatro mil pesos, sobre todo para aquellos trabajadores que quedan desocupados temporalmente por no tener trabajos bajo techo por realizar, entonces se anotan en un listado, ya que es un convenio con la UOCRA, cumplen ciertos requisitos que tiene el programa, y pueden acceder a este subsidio”, afirmó a Radio Nacional Ushuaia.

Entre los requisitos que deben cumplir es “tener una residencia de dos años en Tierra del Fuego, tener al día la libreta, trabajo durante los últimos seis meses, y algunos requisitos más, de manera de acentuar que son trabajadores desocupados de la construcción, y se le entrega un subsidio de cuatro mil pesos durante los meses de julio, agosto, y septiembre”.

En este sentido además sostuvo que “este miércoles saldrá el listado, de manera que la próxima semana puedan estar cobrándolo alrededor de trescientos trabajadores”, dijo, al tiempo que agregó que “el número de entrega de subsidios será similar al del año pasado”.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Ante los índices de desempleo para Tierra del Fuego difundidos por el INDEC, afirmó que “realmente estamos muy mal con el tema de la desocupación, a pesar de que este organismo brindó datos con los cuales no concuerdo, que no son reales, pero eso no quita la gran desocupación que tiene la provincia, y si bien no tenemos un dato certero en cuanto al porcentaje de desocupación, sabemos que es alto”, indicó.

Por tal motivo aseveró que “tenemos la desocupación más alta del país en el sistema previsional de trabajo registrado, pero a pesar de la crisis, desde el Ministerio seguimos teniendo una lucha contra el trabajo no registrado”.

Al respecto agregó que “el INDEC no ha sacado el porcentaje, hace un año teníamos el 7,6% y puede haber aumentado un poco, hay un dato de la UCA que dice que el empleo no registrado está en el 50% entonces los datos del INDEC se derrumban, pero la gente tiene esperanza, pero no se avizora prontamente una recuperación”.

Carrera mantuvo que “si bien hay cada vez menos datos de cómo obtienen los números, pero ponen a Tierra del Fuego con un 13% de desocupación y a Chaco con el 1,2 y la provincia de Buenos Aires bajó al 11,1%, yo no soy técnico, soy político y hay datos que no me cierran”, expuso.

El funcionario provincial además resaltó que “en una provincia como la nuestra, cuando pasamos el dígito de desocupación lo sentimos más, dado que el trabajador fueguino no tiene muchas alternativas”, dijo, al tiempo que agregó que “estamos todos los días con audiencias, tratando de conciliar y salvar la mayor cantidad de empleo posible, pero si no hay una política nacional que defienda el trabajo, va a ser muy difícil”, afirmó.

Por último manifestó que “desde el INDEC “analizan un aglomerado Ushuaia Río Grande, no diferencian por ciudad, pero sabemos que el impacto mayor es en Río Grande. No queda otra que, cada uno de su lugar, seguir peleándola”, concluyó.