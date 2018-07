Carrasco evaluó la reunión reservada de la comisión de Seguridad

La presidente de la comisión de seguridad Angelina Carrasco tuvo una evaluación positiva de la reunión realizada ayer, con carácter reservado, por la posibilidad de los legisladores de acceder a los expedientes de las compras secretas, que generaron polémica durante largos meses. Destacó el marco de “absoluto respeto y tranquilidad” en el que tanto el Secretario de Seguridad como el Jefe de Policía fueron evacuando las consultas de sus pares. Para la parlamentaria oficialista, el tema quedó cerrado con este encuentro.

Río Grande.- La legisladora del FPV Angelina Carrasco, presidente de la comisión de seguridad, evaluó la reunión reservada realizada ayer, en la que se analizaron los expedientes de las compras secretas realizadas durante la gestión de Ezequiel Murray.

Por FM La Isla, dijo que “lo más importante es que, más allá de todas las opiniones y las controversias que se generaron, se logró de una vez por todas poder llevar los expedientes al seno de la Legislatura, que los legisladores de la comisión 6 pudieran tomar vista, se les entregó copia a los legisladores que lo requirieron y también estuvo presente tanto el Secretario de Seguridad como el Jefe de Policía para dar explicaciones de por qué se contrató bajo esta modalidad de compra secreta. Explicaron qué elementos se adquirieron para el personal de la policía de la provincia, cuál era la finalidad de seguridad pública que justificó la reserva en la compra de esos elementos, y además pudieron dar respuesta a cada uno de los interrogantes que plantearon los legisladores de la comisión”, afirmó.

“Creo que ese punto es positivo porque se cerró un tema que venía siendo objeto de debate desde hace algún tiempo”, sostuvo, y puntualizó que “los legisladores apuntaron a la tramitación administrativa, porque sabemos que hubo un par de observaciones en esa tramitación por parte del Tribunal de Cuentas, más allá de que luego el control posterior terminó concluyendo que en ninguno de los expedientes había perjuicio fiscal. Esto significa que no había un daño al erario público, sino que lo que se compró, fue de manera correcta y razonable”.

“La mayoría de los cuestionamientos radicaron en las observaciones que había realizado el Tribunal de Cuentas en su momento en todos los aspectos que hacen a la tramitación del expediente, que siguen siendo reservados”, remarcó.

Respecto de si queda más información por conocer relacionada con este tema, sostuvo que no. “Los legisladores accedieron de forma total a la información. tanto el Secretario de Seguridad como el Jefe de Policía tenían los originales a la vista y además se les dejó la copia. Lo que es reservado es lo atinente a los elementos que se adquirieron y las características de los mismos, porque es la finalidad por la cual se llevó adelante esta modalidad de contratación. Lo que se perseguía bajo esta modalidad es no adelantar a la ciudadanía, y principalmente a las personas que están delinquiendo, las estrategias con las que cuenta la policía para prevenir o perseguir el delito. Por eso no se pueden dar a conocer los elementos y sus características”, explicó.

“Desde un primer momento siempre se conoció cuánto se gastó en esos cuatro expedientes, con lo cual hay aspectos que todo el mundo conoce, el monto, la partida que se gastó, e inclusive el trámite administrativo y qué tipo de incumplimientos objetivos o formales hubo en la tramitación. Lo que no se puede dar a conocer es el equipamiento que se compró y sus características”, reiteró Carrasco.

Dado que en entre el equipamiento habría elementos de inteligencia, garantizó que esto será utilizado por las fuerzas de seguridad. “El Jefe de Policía se encargó de decir que todo el equipamiento lo utilizan las fuerzas de seguridad, tanto las áreas especiales, como la policía científica, y siempre a requerimiento de un juez en una causa judicial”, subrayó.

Se le preguntó si difieren mucho estos equipos de los ya existentes, en materia de tecnología, y consideró que “está más calificado el Jefe de Policía para responder eso, lo que señalaron es que, cuando asumió este gobierno, la policía estaba desprovista de equipamiento y además los avances en lo que tiene que ver con equipo tecnológico cada vez son más impresionantes. Una demora de cinco años implica estar desactualizado. Lo que señalaron es que lo que se hizo fue comprar equipamiento con el que no contaba la policía, porque venía en deuda con el equipamiento necesario para llevar adelante el combate y la prevención del delito”.

Sin perjuicio fiscal ni delito

La legisladora enfatizó en la ausencia de delito y perjuicio fiscal, que fue expuesta por los funcionarios y sostenida en el informe del ente de contralor. “Hubo una serie de observaciones y requerimientos formales en el devenir de la tramitación administrativa, y desde el Tribunal de Cuentas señalaron que, más allá de la existencia de incumplimientos formales, no ha existido perjuicio fiscal al erario público, que es lo más importante. Además, esto fue requerido a instancia de la jueza que tramitó la denuncia en el juzgado de Ushuaia, que concluyó en el archivo de las actuaciones porque no había elementos para iniciar una investigación por un delito”, recordó.

Según la legisladora, “la jueza requirió al Tribunal que informe sobre la existencia o no de perjuicio fiscal”, y en base a esto dictó su fallo.

Para Carrasco, las dudas de los legisladores del MPF fueron respondidas. “Ellos pudieron hacer las consultas que consideraron, la reunión tuvo una duración importante, de casi dos horas, con lo cual en un marco de absoluto respeto y tranquilidad, tanto el Secretario de Seguridad como el Jefe de Policía fueron evacuando cada una de las consultas que fueron realizando los legisladores”.

“Hoy tienen copia del expediente, con lo cual están en condición de poder evaluar si ven alguna irregularidad que merezca algún tipo de acción. Hoy cuentan con los expedientes porque pudieron llevarlos. Lo positivo es que se les brindó el espacio para que puedan hacerse de la información, puedan sacarse las dudas que tengan y de ahí en más depende del análisis que efectúen en cada uno de los expedientes”, dijo.

Sin registro

Consultada sobre la falta de registro taquigráfico de esta reunión, aseguró que es la modalidad que se empleó siempre en este tipo de reuniones. “Es habitual llevar adelante reuniones reservadas de la comisión de seguridad cuando el asunto así lo exige y eso queda circunscripto a los legisladores, no participa personal de planta permanente y no se lleva un registro. Esa es la modalidad con la que llevamos adelante la reunión y además eso se lo anticipé al legislador Villegas cuando me hizo la consulta, porque me había solicitado la presencia del cuerpo de taquígrafas. Le señalé que, al ser expedientes reservados, tenemos la necesidad de limitar la cantidad de gente que accede, para evitar la difusión de los mismos o la publicación de esos expedientes”, manifestó.

Con el tema cerrado, no está prevista otra reunión de comisión para tratar este tema. “Hasta ahora es esta reunión, porque lo que queríamos era garantizar el ejercicio de control por parte de los legisladores sobre estos expedientes, aun en su marco de carácter secreto. La reunión se convocó después de que desde el Ejecutivo me informaron que los expedientes habían retornado del Tribunal de Cuentas y estaban en condiciones de remitirse a la Legislatura”, concluyó.

Fuente Diario Provincia 23.