Carlos ‘Chino’ Cabrera: “Volver al FMI traerá dolor y exclusión”

El referente social del justicialismo en Ushuaia, Carlos ‘Chino’ Cabrera, advirtió que volver al FMI. “Vemos un gobierno que no está encontrando la fórmula, escucho a algunos dirigentes del gabinete nacional y veo que reafirman una fórmula que el país ya ha visto y que no dan resultados. Siento que esta película ya la vivimos”, dijo Cabrera.

Ushuaia.- En medio de los cuestionamientos por la política económica del Gobierno nacional, el dirigente del Partido Justicialista de Ushuaia, Carlos ‘Chino’ Cabrera habló sobre el impacto de volver al FMI.

El justicialista dijo sentir que “el gobierno está profundizando estas políticas de ajustes que no traen más que dolor, que no traen más que exclusión. Recuerdo el debate presidencial del 15 de noviembre del 2015 cuando Macri decía que ‘no vamos a devaluar, ni ajustar, no tenemos previstos tarifazos, no vamos a echar a nadie’, etcétera”.

“Por eso la gente tiene que saber que detrás del cambio hay una gran mentira; la palabra cambio puede ilusionar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece la crisis económica, la crisis social, el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento y el desempleo”, agregó.

Finalmente Cabrera se preguntó: “quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando se libere el costo de cambio. En definitiva también es una pérdida de soberanía y dignidad”.