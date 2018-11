Capellano aclaró que “no es una moratoria” frente a cuestionamientos por punitorios

El titular de la AREF explicó que, para condonar intereses y punitorios, es necesaria la vía legislativa. El plan de pagos anunciado esta semana está dentro de las facultades del organismo e intenta resolver las dificultades de muchos comercios que acumulan deuda. “Tenemos buenas expectativas y queremos que sea un alivio para las pymes”, dijo Capellano.

Río Grande.- El titular de la AREF Arturo Capellano dio detalles del plan de pago para obligaciones tributarias vencidas por Radio Nacional Ushuaia, y recordó que “de manera permanente tenemos un plan de facilidades de pago de 24 cuotas. Teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo lanzamos un plan de hasta 48 cuotas, que está dirigido a todos los contribuyentes, pero principalmente a los que desarrollan actividad comercial y productiva. Queremos buscar también un mantenimiento de las fuentes de trabajo y brindar un alivio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones y recuperar capacidad financiera”, expresó.

“El plan tiene un corte al 31 de octubre de 2018, entra en vigencia a partir del lunes y se van a poder acoger hasta el 23 de febrero de 2019. Lo implementamos por tres meses y pusimos la posibilidad de prórroga por treinta días más”, apuntó.

El máximo es 48 cuotas y “establecimos un monto mínimo de veinte mil pesos de cuota, con una tasa de un 3,3% mensual, que es la que se está manejando en el mercado bancario.Tenemos buenas expectativas y queremos que sea un alivio para las pymes, que están soportando el golpe más fuerte de esta situación económica”, manifestó.

Si bien “hoy cuesta cumplir con las obligaciones”, Capellano dijo que “en términos generales hay cumplimiento, por eso queremos dar un alivio a los que no pueden cumplir. Pueden meter todo tipo de deuda, impuestos, tasas, sellos, intereses, salvo cuando el contribuyente haya tenido la obligación de actuar como agente de retención, haya recibido esos fondos y no los haya depositado. Esos conceptos no pueden ser incluidos. Se puede incluir todo tipo de deuda, tanto en etapa administrativa como en gestión judicial, siempre que haya vencido al 31 de octubre”.

Aclaró que “no es una moratoria, sino un plan de facilidades de pago. Si hay que implementar una moratoria es otro camino, y se debe hacer sacando una ley. En los últimos tres años se han implementado dos moratorias, donde sí hay condonación de intereses, en este caso es un plan de facilidades de pago”, reiteró.

Por FM La Isla se lo consultó sobre el malestar de la Cámara de Comercio de Río Grande por la imposición de punitorios, cuando los comercios “no son responsables de la crisis”, según dijo Diego Navarro. “Todavía no he tenido contacto con los dirigentes de las cámaras de comercio, pero el plan que permite condonar intereses y punitorios es una moratoria, no un plan de pagos, y la facultad que tiene la AREF es dictar estos planes de pago que no condonan ningún interés ni multa. En ese caso hay que recorrer otro camino, y debe salir una ley de la Legislatura”, concluyó.