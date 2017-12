Canga confirmó pedidos de renuncia y expulsión en la UCR

El presidente de la convención radical confirmó los pedidos de renuncia ingresados por afiliados, en algunos casos de expulsión, para autoridades y referentes del radicalismo. La decisión la tomará el comité de disciplina, y algunos de ellos son firmantes de esos pedidos. No obstante aclaró que la decisión puede ser recurrida ante el organismo análogo nacional. Además, admitió que “se está conversando” la posibilidad que dispute la intendencia de Río Grande en 2019.

El ingeniero Pablo Canga, presidente de la convención de la UCR, fue consultado por FM La Isla sobre el pedido de expulsión de autoridades del radicalismo y afiliados, como el presidente Federico Sciurano, el vicepresidente Paulino Rossi, el concejal Juan Manuel Romano y el intendente Gustavo Melella.

Confirmó que existen, pero aclaró que “la convención no tiene directamente nada que ver con esto. En el caso particular de Federico Sciurano, le han pedido la renuncia algunos afiliados al partido y hasta la expulsión en algún caso, por su participación como candidato extrapartidario de UnirTDF en las últimas elecciones. Son unos cuantos afiliados que no están de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo, porque para eso se reunió la convención y se definió una alianza con el PRO para conformar Cambiemos.Eso no significa que yo pida la renuncia de él, porque para mí es un afiliado muy valioso y tiene que seguir siendo miembro del partido”, dijo.

Recordó que le planteó “en varias oportunidades que tenía que dar un paso al costado -como autoridad-, porque si no cumple con lo que la convención decide orgánicamente, no queda bien que el presidente del partido forme parte de otra alianza.Yo le dije que en algún momento iba a tener consecuencias, y no es porque uno lo pida personalmente, porque no es mi interés que se vaya del partido”, insistió.

Respecto del mandato de Sciurano, indicó que “las autoridades cambiaron hace un año y el mandato dura un año más”, por lo que se apuran las definiciones, que deberá tomar “la comisión de disciplina”, informó.

Canga reconoció que algunos de los integrantes de esta comisión son firmantes de los pedidos de renuncia y/o expulsión de los radicales mencionados, y subrayó que “la comisión de disciplina actúa en forma independiente de la convención. A mí me llegó el descargo que hizo Sciurano, pero a título informativo nada más. Son cuatro o cinco los miembros de la comisión y unos pueden estar a favor, otros en contra. Si el descargo que hace Sciurano tiene justificación, tampoco se lo va a expulsar alegremente”, consideró.

“Más que un planteo de los miembros de la comisión de disciplina, el pedido fue de un grupo de afiliados, especialmente de la ciudad de Río Grande. A mí me llegó el descargo de Sciurano, pero la denuncia original no llegó a la convención”, dijo.

Apuntó que en el mes de julio lo que sí ingresó a la convención fue “un pedido de expulsión para el intendente Melella aunque esto no quiere decir que la convención tenga que actuar”, y seguirá el mismo trámite que para el caso de Sciurano.

Consultado sobre el plazo para que la comisión de disciplina resuelva, dijo desconocerlos. “La respuesta de Sciurano la recibí el martes y no creo que la definición sea esta semana. Tampoco es penal cobrado porque pueden ir a la justicia e inclusive recurrir a la convención nacional de la UCR y presentar un descargo ante las autoridades nacionales. No creo que sea tan sencillo decir que se lo expulsa entre cuatro personas, porque el tribunal de disciplina de la convención nacional actúa como segunda instancia”, recordó.

Posible precandidato

Por otra parte, se le preguntó si fue tentado como precandidato a intendente de Río Grande, y admitió que “hay un grupo de gente que siempre habla u ofrece. Yo manifesté siempre que mi intención de participar está y no necesito un cargo determinado, porque dentro de dos años se van a renovar unos 46 cargos, si no me equivoco. Hoy no es un objetivo personal, simplemente es una posibilidad que se está conversando, y hay que trabajar mucho para que la UCR recupere la intendencia”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.