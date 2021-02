Canga apuesta al desarrollo del plan forrajero y a la exportación de genética Hereford

El titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Pablo Canga destacó que entre los proyectos a seguir desarrollando se encuentran el plan forrajero, donde varias estancias ya están empezando a trabajar en siembra, e implantación de pasturas para evitar la compra fuera de la provincia es otro desarrollo incipiente pero con buenas perspectivas. También resaltó que se está trabajando para la concreción de un centro de inseminación artificial para exportar genética de la raza Hereford a corto plazo. Además anunció que se está trabajando para capturar vivos a los perros asilvestrados para que el laboratorio que se encuentra en la Rural, del que forma parte la provincia, y el Municipio, pueda estudiar todas las enfermedades que están trasmitiendo. Asimismo indicó que esta semana se reunirá con el Director Provincial de Vialidad para acordar un trabajo conjunto y mejorar los accesos donde hay inconvenientes.

Río Grande.- El nuevo presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Pablo Canga, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre su regreso al frente de la organización durante el mes de diciembre pasado, quién que ya había sido titular del ente durante dos períodos consecutivos entre los años 2003-2007, después un nuevo período entre 2011-2013.

El flamante titular de la rural fueguina volvió a poner el acento sobre la desaparición del ovino en los campos fueguinos señalando que “en los últimos años el bovino ha ido incrementándose en cuanto a su producción en las distintas estancias de la provincia en desmedro de la oveja, y toda la zona del ecotono, desde Río Grande al sur es prácticamente todo cría de vacuno, quedan muy pocas estancias con ovinos”.

Canga quien venía de ser integrante de la comisión anterior que encabezó Fernando Gliubich como presidente de la institución, dijo que “la comisión directiva es prácticamente la misma que la gestión anterior, se fueron Gliubich, como la secretaria Silvia Sevillano, e ingresaron Lucila Apolinaire, ex presidente de la institución, y actual secretaria, y Ana González, pero la gente que integra la comisión es gente histórica del sector, con lo cual no hay mucho que estudiar porque somos prácticamente los mismos”.

Realizando un análisis de lo que fue el año pasado para el sector rural, señaló que “nuestro sector durante la pandemia del 2020 fue el que menos se cuidó, fuimos actividad esencial, con lo cual la actividad fue prácticamente normal, aunque si hubieron mucho protocolo con respecto a lo que fueron las esquilas, a pesar de que hubieron contagios, pero en general el 2020 nuestro sector fue el menos afectado, con lo cual es muy importante”.

También destacó la labor de las fuerzas, particularmente de la policía, manifestando que “nos controlaron bien, nos cuidaban de que no fuera gente que no tenían que ir a la ruta, con lo cual fue muy bueno”.

En cuanto a la perspectiva a futuro indicó que “este año estamos trabajando con una continuidad respecto de lo que veníamos trabajando en la gestión anterior, pero estamos intentando darle un golpe de tuerca al plan forrajero, que es un tema que está pendiente, pero que se está empezando a trabajar, son varias las estancias que están comenzando a trabajar en siembra, en implantación de pasturas, y en los próximos días vamos a intentar firmar un convenio regulatorio de todo esto, lo cual es muy importante”.

Variedades de semillas que no ingresan a la provincia

Por otro lado consultado sobre el ingreso de distintas variedades de semillas a la provincia, indicó que “actualmente hay algunas variedades de alfalfa que no pueden ingresar, lo cual sería importante lograrlo, pero de a poco se está trabajando, se están haciendo pruebas pilotos en varias estancias, donde los resultados hasta el momento son buenos, lo cual va a ayudar a hacer una suplementación durante la salida del invierno, por supuesto que no es ya, ni mañana, ni pasado, pero ya hay estancias que lo van a empezar a lograr, reduciéndose de esta manera los costos de traer pastos del norte”.

La raza Hereford en Tierra del Fuego

En otro orden, el flamante titular de la rural se refirió al trabajo que se viene desarrollando con la raza Hereford en la provincia, recordando que “desde hace diez años que venimos trabajando en conjunto con la Asociación Argentina de Criadores de Hereford con relación a la genética, todos los años nos vienen a revisar, donde muchas estancias están trabajando con marcas con distintos tipos de puro registrado, de pedigree, siendo que varias estancias están haciendo puro de pedigree en la provincia, lo que va enganchado con un trabajo que se viene realizando para lograr un centro de inseminación artificial, e implante de embriones para sacar toros, vender y distribuir acá, y si bien la cantidad de animales no es suficiente para un mercado como es el de China, pero si la genética, exportar genética es un objetivo a corto plazo”, sentenció.

En cuanto a la oveja dijo que “actualmente tenemos alrededor de trescientas mil ovejas en toda la provincia, donde toda la zona norte de la isla sigue produciendo animales que son de excelente calidad, con razas como la Corriedale que es la raza típica de Tierra del Fuego, y en la zona norte también se está trabajando mucho con Merino, o con cruza para lograr un poco más de figura en las lanas que son las que tienen más valor, se trabaja muy bien, y es una genética excelente”.

Turismo Rural y falta de conectividad

En cuanto al turismo rural, afirmó que “días atrás una estancia asociada fue consultada por una empresa que se dedica al turismo rural que quiere comenzar a trabajar, hay interés, pero es algo lento, además de que en algunos sectores está faltando mayor conectividad y comunicación, es uno de los grandes desafíos que tenemos, pero debemos mejorar la comunicación en general, tanto de caminos, como de comunicación por Internet, y eso se vivió durante la situación en pandemia, nos faltaba en el campo una mejor calidad de comunicación”.

Con respecto a los costos, analizó que “son muy altos los costos para el traslado de telefonía, como de Internet al campo, lo charlamos con la Ministra Castiglione, hay un compromiso, siendo que en otros lugares del país se puede hacer a través de las señales de Internet, acá todavía no se puede, con lo cual es una de las cosas que todavía estamos intentando trabajar, y también con el tema de los caminos, esta semana vamos a tener una reunión con el presidente de Vialidad Provincial Sandri, y si bien los caminos no están malos, están todos transitables, pero estaría bueno poder mejorarlos en ciertos lugares, nosotros siempre decimos que somos los mejores asesores, gente que vive en el campo para decirle acá pasa esto, entonces la idea es darle ese tipo de información al presidente de Vialidad porque no puede estar al tanto de los 700 km. de caminos, recorriéndolos todos los días, nosotros si, avisándoles que pasa esto acá, o en este lugar, y pasa siempre, con lo cual esta es la charla que vamos a tener con él esta semana”.

Energía eólica

También fue consultado con relación al desarrollo de la energía eólica, para lo cual manifestó que “estamos trabajando de manera individual con este tema, muchas estancias están probando la energía eólica y energía solar, haciendo instalaciones, la eólica sola muchas veces no es suficiente, dado que tenes 60 días en donde no tenes viento en el invierno, además que en esa época también tenes problemas de sol, con lo cual se está hablando mucho de lo combinado, pero es algo que si estamos trabajando”.

Camping en la zona norte

Ante la necesidad de salir al aire libre que generó la pandemia, Canga se refirió con respecto a la apertura de posibles camping en la zona norte señalando que “en la zona norte solo existe el camping norte, es un tema que debemos volver a conversar muy bien para ver cómo funciona porque es un riesgo, todos entendemos la necesidad de salir, sale mucha gente, y esta bárbaro, tiene que salir, no podes estar encerrado todo el año, y todo el día, pero después falta el control posterior con respecto a la limpieza del camino, entonces es un tema que no es tan lineal”.

La plaga de los perros asilvestrados

Otro problema a resolver es el perjuicio que causan los perros, por lo cual nos “reuniremos con los intendentes de las tres ciudades para seguir analizando esta situación”, dijo, al tiempo que agregó que “en este momento el laboratorio que tenemos en la Rural que forma parte la provincia, el Municipio, y nosotros que colaboramos con el espacio físico se está trabajando en poder capturar perros asilvestrados vivos, para poder estudiar todas las enfermedades que están trasmitiendo”, dijo, al tiempo que agregó que “es una nueva investigación que está realizando el Laboratorio, ahora veremos cómo lo cazamos a los perros, y esperemos que den resultados concretos los análisis para saber qué es lo que están trasmitiendo, siendo que no solamente es el daño que el perro le hace a la oveja, al medioambiente, y a la salud pública, la cuestión de zoonosis es una cuestión fundamental”.

Resaltó que “el perro se mueve y se traslada a una velocidad impresionante, en poco tiempo se mueve varios kilómetros, sobre todo en la zona del ecotono que es donde estamos nosotros, donde hay mucho monte, el perro se te mueve, no lo vez, y te desapareció, entonces hay que actuar con celeridad, dado que el perro es un animal que se adapta rapidísimo a cualquier ambiente”.

Canga resaltó el trabajo realizado por Fernando Gliubich

Canga destacó la gestión realizada por su antecesor Fernando Gliubich señalando que “realizó una gestión extraordinaria, especialmente durante el 2020 donde tuvo que atajar penales todos los días, muchas veces solo, dado que no es lo mismo hacerlo de manera grupal a través de reuniones, cuando podes juntarte, que a través de Zoom, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando con el tema de conectividades, el laboratorio, el plan forrajero, el tema de los perros, como así también el tema de los castores”.

Sobre este punto, el actual titular de la Rural dijo que “la Ministra Castiglione nos comentó que volvieron a poner en marcha un plan sobre el castor, es un tema muy complicado, dado que están destrozando los mejores lugares de los campos, y ahí hace falta un trabajo en común con el Gobierno de la provincia, nosotros le pedimos a la Ministra que volviera a trabajar sobre el incentivo de las colas, hace muchos años que no se hace, es un tema que se tocó, y esperamos que se vuelva a poner en marcha”.

Guanacos en la provincia

Finalmente habló sobre los guanacos, señalando que “son un problema porque es un animal muy migratorio, todavía no tenemos una estimación exacta de la cantidad de guanacos que tenemos en la isla, es un tema que tocamos con la Ministra Castiglione, le planteamos la situación de Santa Cruz, donde se los puede cazar y faenar, situación le solicitamos que también se permita acá, de manera de poder disminuir un poco la población, donde el depredador que tienen son los perros, porque los que antes mataban ovejas se han volcado a matar guanacos, pero tampoco es significativo, pero es un tema que tiene que pasar por la Legislatura, además de poder darle un valor agregado a un producto que se está destacando en otros lugares, a pesar de que Santa Cruz recién se está iniciando en este tema”, concluyó.