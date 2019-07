Campaña Todos por Milagros Lescano

En Río Grande se está impulsando una campaña para colaborar con Milagros Lescano, la nena de 13 años que padece una enfermedad oncológica y que se está tratando en Buenos Aires. Ahora ‘Mili’ como le dicen, estará dos meses en la ciudad. Hay un bono contribución con premios sorpresa que se sortearán el 12 de agosto en el programa de ‘La Vaquita Cirila’ que se emite por Aire Libre FM (96.3) a las 13 horas. Mónica Becerra, una de las colaboradoras de la familia, pidió a la comunidad ayudar a esta niña. También informó sobre la importante cantidad de firmas que se están recolectando por la sanción de la ley de Fibrosis Quística.

Río Grande.- Este martes, Mónica Becerra se reunió con la mamá de Milagros Lescano la nena que tiene una enfermedad oncológica y por la cual se está haciendo una campaña.

“Mili es una nena que está con tratamiento oncológico, ya fue transplantada de médula ósea. A su mamá le dieron permiso dos meses, no sabemos cuánto tiempo, ojalá que no sea mucho. El tema es que la nena, estaba muy triste, no quería comer, se pasaba todo el día durmiendo, así que los médicos decidieron –dada las condiciones en que ella estaba- poder venir a Río Grande y estar con su familia un tiempo y regresar a Buenos Aires en dos meses para retomar todo lo que ella necesita e ingresar al quirófano nuevamente”, explicó Mónica Becerra.

Agregó que la niña “sigue con medicación, la cual le irán reduciendo gradualmente”.

“Estamos vendiendo un bono contribución de solo cien pesos para ayudar a ‘Mili’, necesitamos que la comunidad colabore con esta pequeña; sabemos que Río Grande es una sociedad muy solidaria; estos bonos vienen con premios sorpresa que se sortearán el 12 de agosto en el programa de ‘La Vaquita Cirila’ que se emite por Aire Libre FM (96.3) a las 13 horas”, detalló Mónica Becerra, quien dejó su contacto para los vecinos solidarios que quieran colaborar: es el +54 9 296 440-0400.

“Estos bonos son para colaborar con ella, para el alquiler y otros gastos, la obra social no le cubre todo, solo una partecita nada más, así que nos sumamos para colaborar con Milagros Lezcano”, explicó la entrevistada.

Campaña por la ley de Fibrosis Quística

Por otra parte, Mónica Becerra fue consultada sobre la recolección de firmas en el marco de la campaña por la ley de Fibrosis Quística que se está llevando en todo el país y que aquí en Tierra del Fuego es impulsada por Liliana Piñero.

“La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos en Tolhuin, previo a que nosotros ya le habíamos enviado planillas a algunas personas, como al Dr. Dávila del Centro Asistencial Tolhuin (CAT) que se comunicó con nosotros, así que ya comenzaron a juntar firmas”, dijo Becerra, quien participa activamente de la campaña.

Añadió que “nosotros fuimos a darles el apoyo en nombre de la mamá de Marita, Liliana Piñero, quien es la que lleva adelante, junto a otras mamás, esta campaña en Tierra del Fuego. Nos fue muy bien en Tolhuin, por lo que aprovechamos para decirles a todos aquellos vecinos que quieran apoyar con su firma esta iniciativa, se acerquen al Centro Asistencial Tolhuin donde le van a indicar donde están las planillas”.

Luís Atilio Garay vendría a Tierra del Fuego

Mónica Becerra adelantó que Liliana Piñero, “posiblemente esté en Tierra del Fuego el 7 u 8 de agosto –piensa estar tres días- Luís Atilio Garay, quien es el papá que salió desde Córdoba en bicicleta para recorrer el país impulsando la campaña por la ley de Fibrosis Quística, llevando las planillas. La campaña va muy bien, él se encuentra con mucha gente que padece esta enfermedad, lo reciben muy bien, así que creemos que vamos a llegar al millón de firmas para presentarlas al Congreso de la Nación”, auguró finalmente la entrevistada.