Campaña solidaria con inundados de Salta

Vecinos de la provincia están invitando a participar de la campaña #unaaccionvaleoro, junto a la empresa Expreso Oro Negro y Red Solidaria. Se están recibiendo donaciones para los afectados por las inundaciones en Salta. Difundieron los lugares de recolección y se pide ayuda solidaria.

En Ushuaia los organizadores anunciaron que estarán recibiendo donaciones “para los damnificados de las inundaciones del norte de Salta durante toda la semana desde las 8hs. hasta las 14hs. Será hasta el día viernes 09 y cargamos el día sábado-“, confirmaron.

En la capital provincial la recolección se realiza en Expreso Oro Negro, Manuel Caminea 120. Aunque adelantaron que “pronto estaremos informando de nuevos centros de acopio”.

Mientras en Río Grande se encuentran recibiendo donaciones para los damnificados de las inundaciones del norte de Salta “durante toda la semana desde las 8hs. hasta las 14hs”, también hasta el día viernes 9, aunque en este caso cargarán el mismo día viernes.

Igualmente se pueden llevar las cosas a Expreso Oro Negro, Juan Jose Paso 1385, Rio Grande. Esperando que se sumen más lugares de acopio.

Sobre los elementos que se pueden donar, los impulsores de la campaña dicen que “Necesitamos en orden de prioridad: Alimentos no perecederos (fijate bien la fecha de vencimiento). Elementos de higiene persona (No tomamos perfumes ni maquillajes). Pañales para niños (todos los talles). Repelentes de insectos (fijarse el vencimiento). Frazadas (checkea que no estén sucias, ni rotas.)”

Además recuerdan que “Cuando donás tenés que pensar en alguien en necesidad pero con dignidad, piensa en algo que a vos te serviría y que usarías. No limpies tu placard, usa tu sentido común para realmente dar algo que sirva. No esperes recibir compensación de ningún tipo, DAR es DAR y lo mejor es cuando se hace desde el corazón”.

Finalmente indicaron que se convoca “a todos los voluntarios a participar de clasificación de materiales y carga de materiales a realizarse el día viernes 09/02/18 en Rio Grande y el día sábado 10/02/18”.