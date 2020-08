Camioneros varados son asistidos por el gremio

Desde el Sindicato de Camioneros se encuentran asistiendo a los choferes que se quedaron varados, porque venían a buscar carga de las plantas fabriles que quedaron inactivas en el parque industrial de Río Grande. Son camioneros oriundos de otras provincias, a los que se los abastece de alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel y otros elementos. La semana pasada eran unos 250, en la actualidad ese número se redujo a unos 90.

Vargas indicó que se trata de camioneros oriundos de otras provincias, porque “los que son de acá prefieren esperar en sus casas”. Calculó que los asistidos son “entre 80 y 90 camioneros aproximadamente, porque la tarea que hicimos la semana pasada fue con alrededor de 250 camiones que fueron abastecidos con alimentos, alcohol en gel y otros elementos que necesitaban los compañeros. Pero hay muchos que retornaron porque vuelven vacíos, entonces no necesitan esperar la carga o vienen solamente por un expreso, con una carga directa”, explicó el dirigente camionero, en declaraciones a FM “Aire Libre”.

Advirtió que a quienes se encuentran “bajo el convenio colectivo de trabajo, se les paga la pernoctada. Después el compañero decide dormir en su camión, pero el gremio también ha controlado que las pernoctadas correspondientes se contemplen para quienes están fuera de su ciudad”, aseguró el secretario de Prensa. En ese mismo sentido manifestó que “no hay un abandono del compañero de transporte, al menos en los que están en relación de dependencia encuadrados como camioneros”, destacó.

De todas maneras señaló que “aquel fletero, aquel camionero que tiene un camión y viene viajando, si necesita cualquier asistencia las puertas del gremio siempre están abiertas por más que no sea afiliado”, mencionó Guillermo Vargas. El gremialista dijo que solo unas pocas industrias no generan este inconveniente a los trabajadores del sector, que son aquellas cuya producción no se frenó porque elaboran productos esenciales como “los respiradores, plásticos como la empresa Río Chico que hace envases para la industria alimenticia, Tecnomyl que también elabora productos esenciales y es otra de las empresas autorizadas”, puntualizó.

El sindicalista también remarcó que “se realizan estrictos controles” en lo relativo a las condiciones en las que se encuentran los choferes y las medidas preventiva por el COVID – 19; además de reiterar el compromiso de la organización gremial con la asistencia de los camioneros que se quedaron varados, mientras esperan que se reanude la actividad para poder emprender el viaje hacia el norte del país con la carga encomendada.