Camioneros cuestionaron duramente a Luis Velázquez

El exsecretario General del Sindicato de Camioneros y exlegislador provincial, Luis Del Valle Velázquez, fue increpado duramente en una reunión con afiliados del gremio. Le pasaron factura por el hecho que lo llevó a prisión, pero también por cuestiones relacionadas con su paso por el gremio y la Legislatura. Aparentemente quería anunciar su decisión de volver a la vida política y sindical.

“¿Por qué me chicaneas con eso? Yo fui condenado y no sabés por qué fui condenado”. “A mí no me corras con esas chicanas, guarda. No me corras con esas cosas, porque yo te voy a ir a buscar”; le dijo Velázquez a uno de los presentes en la reunión, quien le recordó la condena que tuvo por la muerte del bebe Mateo Aaron Cano, de seis meses de vida, a quién sacudió fuertemente cuando el exparlamentario se encontraba alojado en un hotel, junto con el niño y su madre.

Según trascendió, en la reunión Velázquez habría manifestado su intención de volver a la actividad sindical y política; pero los afiliados le enrostraron distintas cuestiones y salieron al cruce de su decisión.

En el video también se escucha que le hablan del crecimiento patrimonial que tuvo la organización, cuando él dejó de estar al frente de la misma.

“Nosotros somos trabajadores, vos no sos trabajador”, le dijo uno de los afiliados. Sin embargo Luis Del Valle Velázquez le respondió que “hace 36 años que vivo en la provincia y soy empleado de Agrotécnica desde hace casi 30 años, para que vos sepas”.

Otro de los trabajadores se refirió al paso por la Cámara Legislativa y le aseguró que “en los ocho años que estuviste, te lo tengo que decir, no hiciste nada”. El encuentro pasó por momentos de tensión, sobre todo cuando las imputaciones estuvieron referidas al hecho que lo llevó a prisión, relacionado con la muerte del pequeño Aaron.