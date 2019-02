Cambio de comando en el BIM N 4

El Capitán de Fragata Agustín Luis Pons asumió en reemplazo del Capitán de Fragata Mario Alfredo Bilesio.

Ushuaia.- Ayer al mediodía en la Plaza de Armas del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4) se llevó a cabo la ceremonia de cambio de comando donde el Capitán de Fragata Agustín Luis Pons asumió en lugar del Capitán de Fragata Mario Alfredo Bilesio.

La misma fue presidida por el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, Capitán de Navío Fernando Daniel Terribile. También concurrió la plana mayor y dotación del BIM4; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, invitados especiales y personal civil.

Luego del ingreso de la Bandera de Guerra del BIM4, el Capitán Bilesio pronunció palabras alusivas señalando que “culmina hoy unas de las etapas más importantes de mi carrera naval, el comando de un Batallón de Infantería de Marina, el querido Batallón N° 4, unidad que me vio llegar por primera vez hace más de 20 años cuando tenía asiento en la ciudad de Río Gallegos”.

Además agregó que “es por ello que en este momento me embarga una profunda emoción y una inconmensurable alegría por haber tenido el privilegio de comandarlo pero a la vez, una sensación de tristeza por saber que este fue el último puesto de combate que me toco cubrir en esta querida unidad que me vio crecer de joven Teniente”.

Al mismo tiempo agradeció a su Plana Mayor y Dotación de la Unidad, por el sacrificio, la entrega, el espíritu de cuerpo que los caracterizó durante estos años, a fin de llevar a buen puerto todas las actividades operativas y de apoyo ejecutadas en este periodo.

Por último, dirigiéndose al Capitán Pons expresó: “Te entrego una unidad altamente motivada, instruida y cohesionada. Porque conozco tus valores personales y profesionales no me cabe la menor duda que vas a ejercer un excelente comando. Te deseo el mayor de los éxitos”.

A continuación se dio lectura a la orden de designación y el Capitán Terribile tomó juramento y puso en funciones al Capitán Pons.

Posteriormente, se realizó el cambio de la insignia de mando y el Teniente de Corbeta Sergio Fernando Giménez entregó al Capitán Bilesio el cofre con la insignia de mando que lo acompañó durante sus años de comando.

Por último, el flamante Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°4 requirió al personal formado la fórmula de subordinación y valor.