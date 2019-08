Cámaras de comercios fueguinas firmaron convenio con la región china de Shunde

Por primera vez en la historia de intercambios comerciales con la República Popular China, una región de ese país firmó con cámaras de comercios de una provincia. Fue el sábado en Ushuaia donde la Cámara de Comercio de Río Grande y su par de Ushuaia, encabezadas por la vicepresidente Marilina Henninger y la presidente Claudia Fernández, respectivamente, firmaron un importante convenio de Intercambio de Cooperación Económica y Comercial con la Cámara de Comercio de la ciudad de Shunde del gigante asiático, con el aval de la Cámara Argentino-China y la China Chamber of Commerce for Import & Export Machinery & Electronic Products (CCCME). “Es un acuerdo muy importante porque firmamos un convenio con una ciudad que tiene más 10 mil fábricas y con tres premisas: invertir, comprar y vender en Tierra del Fuego”, destacó Marilina Henninger. La delegación asiática fue encabezada por Kelly Dong y Anna He.

Ushuaia.- En el marco de la Conferencia de Intercambio de Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República Popular China propiciada por la Cámara Argentino-China tanto en Buenos Aires como en Tierra del Fuego, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, representada por su vicepresidente, Marilina Henninger y la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia, bajo la titularidad de su presidente Claudia Fernández, firmaron un convenio con la Cámara de Comercio de la ciudad de la región china de Shunde.

La delegación asiática explicó que Shunde se encuentra en el núcleo del Delta del Río Pearl (Pearl River Delta), adyacente a Guangzhou, Hong Kong y Macao, con fácil acceso a las nueve ciudades claves del PRD.

Con una superficie de 806 km2, Shunde desempeña un papel importante en el círculo económico de Guangzhou-Foshan y el círculo económico de Guangdong-Hong Kong. Establecida en la dinastía Ming (1452 d.C.), Shunde tiene 10 ciudades y una población aproximada de 2,5 millones. Hay que destacar que unos quinientos mil chinos de origen Shunde, viven en el extranjero.

La llegada a Tierra del Fuego de esta delegación comercial, se cristalizó merced a los buenos oficios del empresario fueguino César Vargas, quien justamente hizo una presentación sobre las bondades económicas de Tierra del Fuego.

El evento

El evento se realizó en el Hotel Cap Polonio de la capital fueguina y fue abierto por el Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura fueguina, Juan Carlos Arcando.

Cabe acotar que participaron además los legisladores Damián ‘Loli’ Löffler, Daniel Harrington –quien participó además como Intendente electo de Tolhuin-, Liliana Martínez Allende y Mónica Acosta (electa) titular de la Cooperativa Renacer.

En tanto la Secretaria de Producción y Ambiente del Municipio de Río Grande, Sonia Castiglione, asistió en representación del Gobernador electo Gustavo Melella, intendente de esa ciudad.

La vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande leyó un breve discurso a la delegación asiática, más centrado en la parte más humana que comercial, ya que entendió que “China es un país que primero hay que ganarlo con la confianza, paso ineludible si queremos avanzar en todas las potencialidades que tiene, especialmente con Shunde, una de las regiones más dinámicas para la industria privada en China y que desarrolla clústeres industriales, con la fabricación de electrodomésticos y equipos generales, así como los clústeres industriales de apoyo, como la fabricación de muebles, productos químicos finos, materiales metálicos, entre otras tantas porque estamos hablando de 10 mil fábricas, nada menos”, destacó Henninger.

Asimismo, la dirigente mercantil detalló que “hoy nos visitan 14 grandes fábricas, que van desde los productos industriales hasta la mueblería y es una gran oportunidad para avanzar en acuerdos comerciales. También una fábrica de aerogeneradores con intención de invertir y conocer la trazabilidad de los vientos fueguinos, otra gran oportunidad para avanzar en nuestro desarrollo”.

En su discurso, Marilina Henninger recordó que “Río Grande es una comunidad de jóvenes 98 años. Nació como ciudad agrícola – ganadera y, gracias a la ley de promoción económica, ha podido ampliar su matriz productiva, incursionando en la industria electrónica, la plástica y la textil”.

“Es llamada la capital económica de la isla, por su gran capacidad de crecimiento, tanto en el bienestar como en el número y calidad de su población. Cómo todo los pueblos pujantes, se ha forjado en la tradición de bien recibir a las inversiones y a los visitantes de todo el mundo. Nuestra gente es reconocida por la buena predisposición hacia el forastero y el deseo de forjar un progreso constante y sustentable”, agregó.

En ese sentido elogió que la Cámara de Comercio, Industria y Producción, “es casi tan antigua como el pueblo y fue fundada por un grupo pequeño, de hombres y mujeres, comprometidos con la visión de un Río Grande más pujante y desarrollado”.

“Comerciantes y empresarios, procedentes de distintas latitudes, que encontraron su hogar aquí y decidieron afincarse, aunar esfuerzos, trabajar juntos; pues sabían que era necesario fortalecer los valores y las instituciones que serían el puntal del progreso de la ciudad”, dijo.

“Esta primera unión forjó el ánimo y la vocación de esta Cámara; hoy, quienes la dirigimos, reafirmamos ese espíritu en la búsqueda de alternativas que nos permitan seguir avanzando, creciendo hacia nuevos mercados”.

“Compartimos con nuestra contraparte china, CCCME, la misión de servir a nuestros socios, promover y facilitar el comercio exterior y es, en estas acciones, donde vemos materializados nuestros anhelos”, abogó Henninger.

“Hace muchos años que la alianza Chino Argentina se perfecciona en la producción fueguina. César Vargas y Gastón Hervidas, dos de nuestros socios y amigos, han contribuido a fortalecerla. Y estamos seguros que, tras este entendimiento, muchos serán los que la prosigan”.

Finalmente Marilina Henninger destacó que “hoy, en nuestra entidad encontrarán un aliado, un amigo, que siempre estará atento a colaborar, a conformar alianzas estratégicas y a buscar los mejores caminos para acercar y engrandecer a nuestros pueblos”. La delegación china aplaudió estas palabras.

Tras la reunión se compartieron momentos de camaradería e intensificaron los lazos de entendimiento. Cabe destacar que de los 14 industriales, 6 eran mujeres.

Reunión del Municipio de Ushuaia con delegación de la República Popular China

En el marco del convenio de cooperación mutua y hermanamiento suscripto por la Municipalidad de Ushuaia y la República Popular China, las áreas de Economía y de Turismo municipal mantuvieron un encuentro con la delegación de empresarios visitó la ciudad.

Los subsecretarios de Turismo, Rodrigo Arrieta y de Economía Gustavo Rodríguez se reunieron con la delegación china que integraron, entre otros, Kelly Dong, representante de la Cámara China de Comercio internacional y Anna He, directora de la agencia de promoción economía de la ciudad de Shunde.

Arrieta aseguró que fue una “muy buena reunión y parte de las acciones que nos permiten avanzar para concretar proyectos y potenciar las posibilidades que tiene nuestra ciudad” y se refirió a la importancia del intercambio con China en materia comercial, productiva, turística y cultural.

Las empresas chinas que participaron del evento en Ushuaia

Foshan Shi Shunde Jetwell Stainless Steel Products Limited, establecida en 2000, es un desarrollador líder de productos relacionados con el hogar.

Imaginándose posicionarse como un líder profesional de servicio completo de cocina y artículos para el hogar a nivel mundial, Jetwell ha estado invirtiendo en segmentos estratégicos: fabricación, I + D, control de calidad, gestión de proyectos, inteligencia de mercado, marca, ventas y marketing. Asistió con dos de sus divisiones a Ushuaia con la Manager Lam Lei Ping y la Gerente Asistente de Ventas Feng Jialin, respectivamente. (http://www.zzccpa.com/index.asp).

Guangdong Yide Electric Appliance Co., Ltd. Se funda en 1998, Guangdong Yide Electric Appliance Co Ltd es un fabricante profesional para el hogar de aplicaciones. Cubriendo un área más de 50,000 de metros cuadrados, han concedido la compañía certificaciones 9001de la ISO, 14001 de la ISO y 18001 de OHSMS. Sus productos principales incluyen los fabricantes de café, los mezcladores, las licuadoras, los mezcladores de la mano, las amoladoras de la carne y otras para el hogar aplicaciones que venden muy bien dentro Europa, Sudamérica y los EE.UU. La firma goza de una reputación fuerte en para el hogar el sector de la aplicación para su calidad y servicio excelentes, aseguran. Fue representada en la reunión de Ushuaia por la Gerente General Kang Guibing. (http://yideco.diytrade.com/)

Guangdong Arcair Appliance Co,Ltd. Es un fabricante profesional de campanas de cocina fundado en 2011, ARCAIR siempre es flexible para proporcionar la mejora continua de productos de calidad y servicios de satisfacción del usuario final al mercado, con una oficina de diseño en Italia para crear más conceptos nuevos para el mercado. La industria de campanas extractoras también trae más materiales nuevos para satisfacer los exigentes requisitos del mercado con la ayuda de nuestra artesanía única de las máquinas ROBERT, máquinas automáticas CNC y la línea de ensamblaje AGV. Fue representado en Ushuaia por su Director de Marketing, Zhang Liquan. (www.arcair.com.cn)

Canton Shunde West Cattle Network Technology Co., Ltd. El Cantón Shunde West Cattle Network Technology Co., Ltd se ubica en el interior del área de la bahía más grande de China: Shunde Guangdong. Nuestra empresa es profesional en la elaboración de cerveza artesanal. Relevancia: 1. comercio de equipos relevantes, comunicaciones de tecnología de elaboración de cerveza; 2. Comercio de contenedores de acero inoxidable. Fue representada por su Representante Legal, el Dr. Tan Zhuohui.

Foshan Shunde Jindi Industry Co., Ltd. Está ubicada en el Delta del Río Pearl desarrollado por la economía china. Somos un famoso fabricante chino de electrodomésticos en el distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong. Nuestra empresa fue fundada en 1996 y es una empresa integrada de I + D, producción y ventas. Nuestros productos principales incluyen hervidores express, hervidores de vacío electrónicos, exprimidores, licuadoras, ollas de huevo, agitadores de huevo y fabricantes de leche de soya. Todos estos productos ya han sido certificados por CCC.

(http://sdjindi.company.weiku.com/)

Guangdong Jaten Robot & Automation Co., Ltd, (en lo sucesivo denominado “Jaten”), fundada en 2001, es una de las principales empresas de alta tecnología que se especializa en robots y automatización en China. Jaten también es miembro de BVL (Bundesvereinigung Logistik). Jaten sigue comprometido con el desarrollo, fabricación y venta de vehículos guiados automatizados (AGV). Hemos lanzado con éxito AGV conveniente, eficaz e inteligente durante seis generaciones con tecnologías avanzadas como navegación inercial, navegación láser, navegación magnética. Fue representada por su Presidente, Chen You. (www.jtrobots.com)

Foshan Zhongzhengcheng Certified Public Accountants Co., Ltd. El Instituto es una firma de contabilidad de responsabilidad limitada, con buenos indicadores duros y solidez integral para ganar el elogio unánime de la comunidad, y se unió al Grupo Internacional China-Suiza de Beijing en 2015. “Neutralidad, imparcialidad y honestidad” es el propósito de nuestra posición, dicen. Fue representada por el Gerente General Lu Wugen.

Zhixing Furniture Co., Ltd. Está ubicada en la ciudad de Foshan del distrito Shunde. Profesionales principales de Zhixing en muebles de oficina y escuela por más de 25 años, como sillas de oficina, mesas de oficina y muebles de escuela. Asistió en su nombre la Asistente de Ventas Zuo Yinzhen. (www.zhixing.biz).

Foshan Isomme Technology Co., Ltd. Se encuentra en Shunde, provincia de Guangdong, el centro del reino de los electrodomésticos de China. Mediante el modo de operación cooperativa con las empresas, la firma ayuda a las empresas a pasar de los canales tradicionales a los canales de red y a establecer la marca de red de la empresa y sistema de canales de red.

Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. Fue fundada en 1993, su sede se encuentra en la Zona de Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología de Shunde. Ella es un fabricante líder de aparatos de gas en China, también es una iniciadora y propulsora del desarrollo de aparatos de gas chinos y la tercera sesión de la unidad de directores de la Asociación China de Productos de Hardware de Combustible de Gas Combustible. En los últimos años, Vanward aún creció rápidamente cuando el mercado bajó continuamente tres años y se convirtió en el polo de rango de desarrollo profesional. En el año 2008, el ex primer ministro chino Wen Jia Bao y el secretario del comité provincial del partido de Guangdong, Wang Yang, visitaron Vanward.

Guangdong Shunde Detlone Electrical Appliance Co., Ltd. se estableció en 2012 y tiene un lugar de trabajo de aproximadamente 100.000 metros cuadrados. Ha obtenido la aprobación del sistema de calidad ISO9001: 2008. Detlone es un fabricante profesional de pequeños electrodomésticos de cocina, que integra el desarrollo y la producción juntos y tiene sus propias marcas independientes principales de “Smarter chef” y “Detlone”. Los productos principales incluyen freidora de aire Turbo, cocina multifuncional, cocina lenta, Thermo- batidora, licuadora y otros pequeños electrodomésticos de cocina. La mayoría de ellos han aprobado 3C, CE, GS, CB, ETL, UL, ROHS, LFGB y otras aprobaciones internacionales.

Guangdong Livi Electrical Co., Ltd. Se encuentra en la ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, la base de la industria de la iluminación en China. Desde su fundación en 2004, nos hemos dedicado a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de LED (bombillas, tubos de luz y luces descendentes), luces de bajo consumo y otros productos de iluminación verde, que son mejores alternativas para las bombillas incandescentes tradicionales y fluorescentes; lámparas, así como accesorios, lámparas de panel, balastos electrónicos, extractores de aire, ventiladores, enchufes de interruptores y camiones PCV. También ofrecemos servicios de OEM, ODM.

Foshan Shunde Stelang Electric Appliance Co., Ltd. Se especializa en la fabricación de una gama de electrodomésticos como cafetera, batidora de mano, tostadora, procesador de alimentos, hervidor inalámbrico y mini refrigerador. Nuestra fábrica se estableció desde 1991, sus activos de capital superan los 10,000,000 con un área de construcción de fábrica de 50,000 metros cuadrados y tiene más de 60 juegos de máquinas de moldeo por inyección avanzadas y muchos juegos de equipos de prueba. El personal actual de Stelang es más de cuatrocientos, incluidos cincuenta ingenieros y administradores especializados.

Organismos oficiales de promoción:

La China Chamber of Commerce for Import & Export Machinery & Electronic Products (CCCME), que como se dijo es la promotora de este intercambio. Este organismo fue representado por el Subdirector Zhou Nan.

Participaron el Shunde Economy Promotion Bureau, un organismo oficial que se encarga de promover el comercio de Shunde con el exterior. Tiene especial relevancia las promociones realizadas en Estados Unidos y Rusia. He Qijun, su Subdirectora, fue la representante en Ushuaia de este organismo. (http://www.foshan.gov.cn)

El China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Shunde, que es un organismo con el mismo fin, pero centrado en esta región de China. Asistió la Secretaria General Dong Jiayi.