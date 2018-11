Cámara de Comercio de Ushuaia confirmó pago del bono de fin de año

La Cámara de Comercio de Ushuaia, a través de su titular Claudia Fernández, confirmó la decisión de pagar el bono de fin de año, que no se tomará a cuenta de futuros aumentos. Esta semana habría definiciones de la fecha de pago y la modalidad, ante la opción de pago en cuotas. Fernández además destacó la decisión del gobierno fueguino de pagar el bono a los estatales, confiando en que generará un movimiento económico en la provincia.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, confirmó ayer por Radio Nacional Ushuaia la decisión de las cámaras mercantiles de pagar el bono de fin de año, y aclaró que no se tomará a cuenta de futuros aumentos, por lo que se trata de un pago independiente de las negociaciones paritarias en marcha para definir el último tramo de aumento de 2018.

“Se está esperando la definición de las cámaras base que están en Buenos Aires, entre ellas CAME, que son las que firman paritarias con el comercio. En noviembre se abrieron paritarias y se está tratando de resolver el aumento por la cláusula gatillo que estaba estipulado desde el mes de octubre”, sostuvo, separando la recomposición que se va a dar por esta cláusula gatillo del pago del bono de fin de año.

Ayer se reunió con la CAME el titular del gremio mercantil a nivel nacional, Armando Cavalieri y hoy hará lo propio con la CAC -Cámara Argentina de Comercio y Servicios-, y se apunta a una modalidad de pago que sea uniforme en todo el país. “El bono hay que pagarlo a nivel nacional, pero el artículo 3 y 4 del decreto de necesidad y urgencia habilita a que cada empresa, según su situación económica, pueda pagarlo en 2, 3 ó 4 cuotas. Se está tratando de buscar una forma de que puedan pagar la mayor parte de las empresas y homogeneizar todo el sector. Si no, tenemos privilegiados y no, de acuerdo a la situación de cada empresa. Sería más ordenado inclusive para los mismos empleados tener una postura homogénea”, expresó.

La definición no se hará esperar y hoy mismo podría conocerse la fecha y forma de pago, al igual que el aumento del último tramo de 2018 por la cláusula gatillo.

Fernández descartó que el bono se tome como un pago a cuenta de futuros aumentos: “El bono es no contributivo y, si se absorbe para futuras paritarias, tendría que ser contributivo y ya no serían cinco mil pesos por cada empleado, sino casi nueve mil pesos en nuestro caso”, dijo, teniendo en cuenta el costo de los aportes patronales.

Reactivación provincial

Por otra parte, la presidente de la Cámara destacó la decisión del gobierno de pagar el bono a los estatales, y sostuvo que Tierra del Fuego tiene “una posición privilegiada, porque es una de las pocas provincias que van a pagar el bono a los estatales. Para nosotros esto implica de parte del gobierno entender cuál es la situación del comercio, porque muchos este dinero lo van a usar para pagar deudas pendientes, pero van a poder regularizar su situación como para que la gente pueda gastar algo. Creo que este año no va a haber tanta gente que se va a ir fuera de la isla a gastar el dinero, porque la situación no está buena. Hoy hay pasajes disponibles para diciembre y a esta altura no quedaba ninguno, y no se han incrementado vuelos. Creo que mucha plata de ese bono va a quedar acá, justamente para saldar deudas pendientes, y esto va a dar tranquilidad a las familias como para poder realizar algún tipo de gasto para las fiestas. Es lo que estamos esperando, que se reactive un poco la actividad”, subrayó.

También esperan para esta semana definir con el Banco Tierra del Fuego la tasa de un crédito blando que se va a ofrecer al sector privado para afrontar el pago de aguinaldos y bono. “La mayoría estamos en situación difícil para acceder a un crédito blando y calculo que antes del miércoles estará definido”, concluyó.