Cámara de Comercio de Ushuaia celebró la extensión del Ahora 12

La presidente de la Cámara de Comercio Claudia Fernández cifró expectativas en la extensión del programa Ahora 12, con una menor tasa de interés, para incentivar el consumo. Además informó que este miércoles se dictará una capacitación gratuita para emprendedores.

Ushuaia.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, cifró expectativas de un repunte en el consumo con la extensión del programa Ahora 12, que prevé una importante reducción de la tasa de interés. “Este anuncio nos da un poquito de aire y la posibilidad de que por lo menos vamos a tener un poco de incentivo en las ventas. El interés quedó en un 20% y se bajó un 25% para la financiación que nos hacían las empresas bancarias. Esto nos permite tener otra oferta para los consumidores. Con la modalidad anterior era imposible acceder a los negocios, porque no quedaba nada de ganancia”, dijo por Radio Provincia.

“Esto ya está en vigencia hasta el 31 de diciembre. En algunos comercios tenemos días específicos, y generalmente se estaba haciendo miércoles, jueves y viernes, pero creo que se va a extender hasta el sábado”, adelantó.

El programa nacional se suma al local que mantiene el Banco Tierra del Fuego con el plan Ahora 10, Ahora 15 y Ahora 18, donde “la primera cuota es bonificada y sin intereses, solamente para la Tarjeta Fueguina”, recordó.

Consultada sobre la cantidad de locales vacíos que se observa en pleno centro de la ciudad, dijo que “es un tema del que estamos hablando desde hace diez meses, porque llevamos 17 meses de caída consecutiva en ventas, pero no en el costo de los alquileres, ni en el costo del 931, que hace insostenible los puestos de trabajo. Esto hace que la mayoría se vea obligada a cerrar sus negocios. Por eso se declaró la emergencia comercial y se piden descuentos en la AREF, y también una moratoria que todavía no se firmó pero se está trabajando. La emergencia se publicó en el boletín oficial y se ha pedido la adhesión de AFIP, a fin de frenar los embargos de AFIP. Se trabaja pero muchas veces no alcanza. Los que toman la decisión de cerrar lo han pensado muchísimo, muchos empezaron a sacar empleados, otros hicieron reducción horaria, otros dueños están atendiendo los locales para poder mantenerse pero sin personal. Con todos los colegas que hablo, todos necesitamos tomar más personal, pero es imposible sostener la carga tributaria”, dijo.

“Tenemos una carga muy alta y los impuestos municipales son mucho más altos y no se bajan los ingresos brutos, porque el único que no tiene la rebaja en el programa de reducción que se hizo es el comercio. Nosotros somos la segunda fuente de trabajo en la provincia y es el sector que más puestos de trabajo ha perdido. Hay locales en San Martín por los que piden cien mil o ciento diez mil pesos de alquiler y realmente es muy complicado. Los precios no se bajan y los dueños prefieren tener los locales vacíos”, lamentó.

Capacitación gratuita

Finalmente informó sobre el seminario que se este miércoles de 14 a 19 horas en el hotel Las Hayas, denominado “Experiencia DOM, diferencial o muerte”. Está organizado por CAME, MATERIABIZ, Banco Galicia, con el auspicio de OSDEPYM, el Instituto Asegurador Mercantil Cía. de Seguros y el Grupo COMSLAR S.A.

“Desde la Cámara se sigue apostando a la capacitación y se dictará un seminario sobre métodos palanca para hacer sostenibles en el tiempo los proyectos productivos. Hace tiempo decidimos que, por la situación en que estamos, lo único que nos queda es capacitarnos, diversificarnos y tener nuevas oportunidades, así que buscamos todas las capacitaciones posibles para poder traerlas acá. Este seminario está dirigido a emprendedores, a comerciantes, pymes, y ya se dictó en varias ciudades del país. La decisión fue que sea gratuito por la situación que estamos atravesando, para que pueda estar la mayor cantidad de gente. Hicimos la invitación a toda la provincia y esperamos tener éxito, porque cuanto más nos formemos, mejor va a ser la salida de esta situación”, concluyó.