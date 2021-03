Calisaya: “Que hayamos aprobado el Presupuesto no invalida que se pueda debatir otros proyectos que impliquen dinero”

“Que hayamos aprobado el Presupuesto no invalida que se pueda debatir otros proyectos que impliquen dinero”, aseguró el concejal por Forja Javier Calisaya ante la crítica realizada por el intendente Pérez que señaló que “después de aprobar el presupuesto, ahora hay concejales que buscan reducir recursos”. Al respecto el edil manifestó que “hayamos aprobado un presupuesto para el Municipio de Río Grande, no invalida que nos sentemos a discutir en el transcurso del año otras normativas que tengan que ver con recursos porque si no en diciembre cerramos el Concejo Deliberante en materia de debate de cualquier otra norma que implique presupuesto”, criticó. También resaltó que “estamos hablando de una bonificación de alrededor de 20 millones de pesos, en un presupuesto de 6500 millones de pesos”. Asimismo evidenció que “desde el mes de agosto del 2020 el Municipio no envía al Concejo Deliberante la ejecución presupuestaria”. Planteó que en “este escenario critico que estamos viviendo es necesario seguir el lineamiento que viene llevando el Presidente Alberto Fernández, y en esto es que estamos nosotros embarcados, por lo cual lejos de ser un proyecto irresponsable, nos parece necesario”.

Río Grande.- El concejal Javier Calisaya se refirió respecto de la polémica que se ha generado con el Municipio en relación al proyecto que el edil presentó con respecto a la bonificación del impuesto inmobiliario urbano, y que durante la sesión de este último día martes pasó a comisión.

Tras la crítica realizada en la semana por parte del intendente Pérez que marcó que le llamó la atención la propuesta presentada por el edil, siendo que en su momento había acompañado la aprobación del presupuesto, ahora buscan reducir recursos, el edil de Forja señaló que “desde el Municipio no pueden no conocer la situación económica que están atravesando muchas familias en nuestra ciudad, y el año pasado muchas familias en el medio de la pandemia, vecinos contribuyentes vieron disminuidos sus ingresos económicos, o como en muchos casos perdieron sus trabajo, entonces como el Estado ha perdido recursos a causa de la caída de la recaudación, también en el sector privado y en la economía familiar ha sucedido lo mismo, por lo tanto nosotros hicimos una propuesta para bonificar un porcentaje que corresponde a vivienda única, de uso familiar y permanente”, dijo a Radio Fueguina.

En este sentido sostuvo que “lo que se pensaba recaudar desde el Municipio en relación al año 2020/21 de este impuesto es de 40 millones pesos, desagregando estos contribuyentes es mucho menos la cantidad de recursos que va a resentir el Ejecutivo Municipal, entonces no creemos que por 20 o 30 millones de pesos estemos poniendo en crisis las finanzas del Municipio en un presupuesto de 6500 millones de pesos que nosotros le hemos aprobado el año pasado, el Ejecutivo podría tomar la decisión de suprimir algún otro gasto superfluo, en un año en el que nosotros entendemos que debemos acompañar al contribuyente y a la economía familiar, donde muchos han perdido el trabajo, y quizás es poco para la recaudación del Municipio, pero es mucho para el bolsillo de la gente”, sentenció.

Resaltó que “este proyecto va de la mano de las políticas que ha adoptado el Presidente de la Nación Alberto Fernández, donde en estos últimos días anunció la suba en el límite no imponible al impuesto a las ganancias, y esto con la intención de que miles y miles de trabajadores de todo el país dejen de pagar este impuesto con el objetivo de que tengan más dinero en el bolsillo para movilizar el consumo, a pesar de todo lo que resiente el Estado nacional al recaudar”.

“Los recursos de Coparticipación se están enviando con normalidad”

Calisaya sostuvo que “lo que administramos en las ciudades, en la provincia, en la nación es la plata de la gente, no le sacamos la plata a nadie, sino estamos viendo en como direccionamos o como acompañamos en un momento de crisis económica, y en este sentido lo que si sorprende es la cuestión remanida de la coparticipación porque es una discusión que todos los gobiernos, tanto provinciales, como municipales, han mantenido esta discusión en torno al tiempo de la transferencia de los recursos”.

Al respecto recordó que “la anterior gobernadora Rosana Bertone estuvo hasta tres meses sin enviarle los fondos de la coparticipación al intendente Gustavo Melella, eso fue una deuda, un atraso, y una decisión política de ahogar al Municipio, eso no pasaba con el Municipio de Ushuaia, tenía que ver con diferencias políticas, partidarias, y hasta electorales”, sentenció el edil de Forja.

En cambio manifestó que “esto no está sucediendo en este momento, dado que están enviando los recursos con cierta normalidad, dos veces a la semana, y lo que sí se puede hablar es de un atraso en la coparticipación que tienen que con procesos administrativos, procesos administrativos que no se tienen que desconocer que en época de pandemia van a suceder, procesos que suceden en el Municipio local, nosotros como ente contralor entendemos que la tardanza, o el error de carga tiene que ver con el momento que estamos viviendo, no muchos trabajadores están asistiendo a sus puestos de trabajo, entonces hay tiempo que hay que esperar, tiempos que se alargan en la administración pública, y es entendible en este tiempo también para la provincia y la nación, por lo cual nos parece importante aclarar que por un lado no hay ahogo financiero, sino que hay algún tipo de tardanza en el envío de fondos, igualmente se hace de manera regular dos veces a la semana”, explicó.

Sin información de la ejecución presupuestaria

Calisaya entendió que “para acompañar cualquier tipo de reclamo es importante contar con información, dado que la última información respecto de ejecución presupuestaria que se recibió en el Concejo Deliberante es del mes de agosto del año pasado, entonces cualquier tipo de acompañamiento responsable, maduro, tendría que ser con la información en la mano”.

Por tal motivo opinó que “hoy el envío de información está dentro de los plazos que se habían acordado en los 30 días, por eso es que sorprende tanto reclamo de parte del Municipio con este tema”.

Con respecto al pedido del intendente Pérez de que hay concejales que no se suman al reclamo de la deuda por coparticipación, Calisaya mantuvo que “el reclamo se reduce a firmar una gacetilla de prensa, la verdad que no es así, nosotros hablamos todos los días con los funcionarios de economía de la provincia, donde les solicitamos que estos plazos se puedan achicar, o saber porque razones hay más o menos tardanza en el envío de fondos”.

El parlamentario señaló que comparte las declaraciones del Jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia Mario Daniele al manifestar que “este tema se debe solucionar en el ámbito de la política, más de la Justicia, por lo cual son cuestiones que las deben solucionar el Gobernador y el Intendente, de lo contrario, el resto que se para en algún lugar respecto a ese reclamo tiene que ver con trabar algún tipo de acuerdos en otros proyectos”.

Por tal motivo expuso que “estamos hablando de una bonificación en el impuesto inmobiliario de los vecinos, estamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos, en un presupuesto de 6500 millones de pesos se puede analizar, discutir un porcentaje, no estamos cerrados a la discusión, el tema es que hayamos aprobado un presupuesto para el Municipio de Río Grande, no invalida que nos sentemos a discutir en el transcurso del año otras normativas, ordenanzas que tengan que ver con recursos porque si no en diciembre cerramos el Concejo Deliberante en materia de discutir cualquier otra norma que implique presupuesto”, enfatizo.

Por último indicó que “también necesitamos saber cuál es la ejecución del presupuesto, incluso para poder redireccionar, sabiendo que los recursos son finitos, entonces cuanto le vamos a destinar para el centenario, cuanto para obras, siendo que la gran cantidad de obras públicas tiene que ver con el gobierno nacional, entonces en este escenario critico es necesario seguir el lineamiento que viene llevando el Presidente Alberto Fernández, y en esto es que estamos nosotros embarcados, por lo cual lejos de ser un proyecto irresponsable, nos parece necesario”, concluyó el edil de Forja Javier Calisaya.