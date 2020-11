Calisaya pide una ordenanza independiente para la toma de endeudamiento

El concejal Javier Calisaya explicó que, por disposición de la carta orgánica, debe tener destino específico el empréstito que solicita el Ejecutivo y no se puede utilizar para cubrir déficit ni gastos corrientes. El bloque de FORJA planteó por escrito varias dudas en este sentido, y también consideró “inentendible” la subejecución de partidas en 2020, no sólo en áreas que no tuvieron actividad, sino en las secretarías de Salud y Desarrollo Social. Además hubo un reclamo por el cálculo del 8% realizado por el Ejecutivo, que se debe destinar al Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas, porque la cifra estimada arrojaría un 7%. El 24 de noviembre es la próxima sesión ordinaria, pero Calisaya no descartó que el presupuesto termine aprobándose en diciembre. Destacó la expectativa que abre el presupuesto nacional, que terminaría de aprobarse hoy, por el volumen de recursos destinado a obra pública. El municipio ya tiene incorporado 1.200 millones en el proyecto, que se suman a los 700 millones a ejecutar con fondos propios. Mostró voluntad de acompañar si se remiten los informes requeridos, dado que “hay que dar un voto de confianza y brindar todas las herramientas para poder atender un 2021 en el que habrá que recuperar mucho de lo perdido”, dijo.

Río Grande.- El concejal de FORJA Javier Calisaya hizo un balance del análisis del proyecto de presupuesto 2021 en comisiones y expuso las dudas que todavía persisten y dieron origen a nuevos pedidos de informe.

Por Radio Universidad 93.5 informó que “ya pasaron todas las secretarías por la comisión de presupuesto. A pesar de los problemas que estamos sufriendo como sociedad por la pandemia hemos podido terminar las reuniones, aunque sean virtuales, con todas las limitantes que eso genera, pero las pudimos llevar adelante. Nosotros acercamos una serie de requerimientos y sugerencias luego de la exposición de los secretarios del gabinete. Nos parece importante acompañar una herramienta que va a ser fundamental para reactivar la economía y el empleo a través de la obra pública. Hay modificaciones que queremos incorporar en el endeudamiento de 422 millones que pretende tomar el Ejecutivo municipal”, dijo del apartado contenido en el proyecto que prevé ingresos por 7 mil millones de pesos.

“Para equilibrar la diferencia entre ingresos y gastos se prevé recurrir a fuentes de financiamiento y la carta orgánica es muy clara respecto del procedimiento a llevar adelante para la toma de créditos o endeudamiento. Debe haber una ordenanza especial y establecer cuál va a ser el destino. En principio habían expuesto que era para obra pública, pero no estaba detallado qué obras estaban incluidas. También queremos saber cómo va afectar los futuros ejercicios, con qué tasa de interés se toma el empréstito, porque esto se está obviando en el proyecto de presupuesto que envió el intendente”, observó.

Concretamente indicó que “estamos solicitando un proyecto aparte, una ordenanza especial como dispone el artículo 60 de la carta orgánica. Particularmente ese artículo dice que la toma de endeudamiento no puede ser para cubrir déficit ni gastos corrientes y, al no estar detallado el destino de este crédito, uno puede entender que es para cubrir el desbalance que hay entre ingresos y gastos del 2021”, barajó.

Subejecución de partidas

Un punto que llamó la atención de la exposición de los secretarios fue la subejecución de partidas en 2020: “Hemos requerido información varias veces sobre la ejecución presupuestaria de este año. Hemos aprobado diferentes herramientas excepcionales, como la emergencia y la posibilidad de poder cambiar partidas, y que lo que no se utiliza en Deportes por ejemplo, sea destinado a Desarrollo Social o a Salud, para resolver la demanda de los vecinos que necesitan asistencia. Han contestado ese pedido con la ejecución al mes de agosto y todas las áreas presentan subejecución de partidas, porque no ejecutaron los créditos que estaban otorgados para el presente año”, afirmó.

“Nosotros presumíamos que esos fondos habían sido girados a las áreas de Salud y Acción Social, pero resulta que también tienen subejecución esas dos secretarías. Es inentendible que, teniendo el crédito y la posibilidad de contar con recursos para cubrir las necesidades, no se le esté dando destino a esos fondos. Por otro lado para 2021 nos piden que accedamos a autorizar la toma de un crédito. Esto es lo que no se entiende y por eso pedimos mayor información para poder acompañar esto”, señaló.

Menos del 8%

“En estos días tenemos prevista una reunión del cuerpo de concejales para definir cómo seguimos. Hemos acercado un listado con todas las sugerencias y consideraciones que tienen que ver con el endeudamiento”, dijo Calisaya, y agregó otro punto en duda, referido al cálculo del 8% para el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Juzgado de Faltas. “Está mal calculado y no sé si fue intencional o qué número se tomó en cuenta para determinar un porcentaje menor al que establece la carta orgánica. Los fondos girados equivaldrían a un 7%, y en términos presupuestarios atenta contra la independencia de los otros poderes del Estado. Quizás sea poco el 1% de diferencia, pero en recursos es mucho, más para una institución como el Concejo que ha tenido la incorporación de dos concejales más”, planteó.

“El presupuesto del Concejo para el 2020 era de 312 millones de pesos y para el 2021 hay una propuesta de 391 millones, pero esto es menor al 8% de 6.989 millones de pesos”, remarcó.

Alquiler de fotocopiadoras

Otro punto que es materia de objeción tiene relación con el programa para proveer de fotocopias a todas las dependencias municipales “y presupone la contratación por casi 9 millones de pesos de las máquinas. Consultamos la posibilidad de adquirir estas fotocopiadoras, porque es mucho el dinero que se está destinado para el alquiler”, manifestó.

“Además observamos un punto sobre los recursos destinados a capacitación laboral e inserción laboral. Se han duplicado los programas de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Queremos unificar esto, porque en esta etapa post pandémica vamos a necesitar reforzar la incorporación de empleo y sería importante destinar recursos a una sola área que vaya asistiendo a los vecinos que necesitan acompañamiento o recursos para capacitarse, y que de la mano tengan la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral privado. En un área figuran 45 millones de pesos y en otra 12 millones de pesos, y pedimos unificar los programas para fortalecer la herramienta de capacitación e inserción laboral”, explicó.

“Muchos de estos puntos los hemos discutido en las comisiones, algunos tienen mayor acompañamiento que otros. Lo que no es materia de interpretación es el artículo de la carta orgánica referido al endeudamiento. En esto los concejales, sean opositores u oficialistas, deben cumplir la carta orgánica. En ese sentido hay coincidencia para hacer las cosas como lo establece la carta orgánica. Es inentendible que se esté complicando desde el Ejecutivo la presentación de la modificación que estamos pidiendo los concejales”, cuestionó.

Respecto de la posibilidad de volver a citar a los funcionarios, teniendo en cuenta estas objeciones presentadas, dijo que “nosotros vamos a enviar las consultas por escrito y, si vemos que contestan y el cuerpo está de acuerdo, vamos a evaluar el acompañamiento o no del presupuesto y al endeudamiento”.

“El 24 de noviembre es la próxima sesión y la idea es tratarlo en esa sesión, pero no descarto que se pueda tratar en diciembre”, advirtió, en función de la información requerida.

Consultado sobre las ordenanzas de emergencia y si vencen este año, recordó que “se han derogado las ordenanzas que establecían las emergencias administrativa, económica, sanitaria, y se ha votado una especial que resume la emergencia edilicia, vial y de infraestructura. Esa ordenanza fue acompañada hace dos meses aproximadamente y tiene vigencia por un año. Lo que establece es una obligación al municipio de presentar un informe de cuáles fueron los cambios de partidas y la ejecución presupuestaria, y es lo que estamos pidiendo que se cumpla. No se ha enviado la información al Concejo de la manera en que está establecido en la ordenanza”, aseveró.

Coparticipación municipal

Por otra parte, se refirió a las deudas de coparticipación que se venían reclamando al gobierno. “No hemos tenido reunión de la comisión de seguimiento de la coparticipación y entiendo que se vienen cumpliendo los acuerdos a los que ha arribado el gobierno y el municipio. Todas las semanas se generan créditos y deudas permanentemente, porque el flujo de recursos es permanente. Hay un compromiso de la provincia de transferir todas las semanas los recursos, los martes y viernes, y necesitamos poder tratar la situación económica del municipio. En un momento nos dicen que hay una deuda de tal número, a la otra semana es otro número, y es importante que se sienten los Ejecutivos, tanto municipal como provincial, que tienen las herramientas a mano para resolver esto”, consideró.

Impulso a la obra pública

Hoy se terminaría de aprobar el presupuesto nacional, y se le preguntó cómo impacta en el municipal: “Lo positivo es la mirada con que encara el presupuesto Alberto Fernández. Es un presupuesto que piensa en una Argentina con vacuna y con la posibilidad de recuperar el empleo, de fortalecer las áreas de producción, de industria. Van a ser importantes todos los programas nacionales de obra pública, que en parte fueron incorporados a este presupuesto. Hay obras a atender con financiamiento del gobierno nacional del orden de los 1.200 millones de pesos. Esto es aparte del listado de obras con recursos propios por 700 millones. La provincia en acuerdo con la nación está llevando adelante un listado de obras de aproximadamente 5 mil millones de pesos y la municipalidad puede tener un listado de obras por 1.200 millones, más obras por 700 millones de recursos propios. Esto hace un combo de herramientas que nos permiten pensar que en 2021 va a haber muchos recursos para poder recuperar el empleo a través de la obra pública”, confió.

“Es un presupuesto positivista que entusiasma a todos y a todas a aunar criterios. Aunque traten de encasillarnos como bloque opositor, cuando están en juego los fondos para Río Grande somos oficialistas y vamos a estar discutiendo las herramientas para darle al Ejecutivo”, enfatizó.

Como definición del proyecto de la gestión de Martín Pérez, dijo que “el presupuesto municipal es precavido, a diferencia del nacional, porque está hecho en un escenario sin vacuna. Es razonable pensar que la situación puede mejorar pero no del todo. Este presupuesto fortalece las áreas de Cultura, de Deportes, para la sociabilización y la actividad al aire libre, pero también es importante que podamos atender las políticas sanitarias. Coincido con los objetivos políticos que se han presentado en el proyecto y quizás disiento con la ejecución de los programas, que tal vez se debe a que se plantea la gestión en un escenario que no es de normalidad. Hay que dar un voto de confianza y brindar todas las herramientas para poder atender un 2021 en el que habrá que recuperar mucho de lo perdido; y también habrá que atender la salud mental colectiva e individual”, concluyó.