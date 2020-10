“Cafiero no puede menospreciar de esa manera a los ciudadanos que se manifestaron”

El Senador fueguino Pablo Blanco defendió la legitimidad de la marcha del lunes, que fue multicausal: por la situación económica, el avance sobre la justicia, la cuarentena, dijo, y cargó contra el jefe de gabinete Santiago Cafiero, por no considerarlos “gente” ni “parte del pueblo”. También criticó al funcionario por las evasivas en su paso por la comisión del Senado a las consultas que le fueron realizadas, y espera ahora las respuestas por escrito, en particular vinculadas con la prórroga del subrégimen industrial. Adelantó un reclamo conjunto de senadores y diputados de Tierra del Fuego que, en este punto, “no tienen diferencias”. Informó además sobre la reunión del martes en el senado con el presidente del ENACOM, que estimó entre ocho meses y un año el plazo de finalización de la obra de fibra óptica en la provincia. Paralelamente, se sigue gestionando la inclusión de los celulares en la financiación del programa Ahora 12 y Ahora 18. Respecto del Fideicomiso Austral, advirtió que no hay fondos previstos en el proyecto de presupuesto 2021 y barajó que será materia de debate en comisión. También se pelea por la inclusión de Tierra del Fuego en el programa de financiamiento de deudas con CAMMESA.

Río Grande.- El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco analizó por Radio Universidad 93.5 la marcha del lunes 12 de octubre y particularmente las declaraciones del jefe de gabinete Santiago Cafiero al respecto. “Creo que ha sido una manifestación legítima de la ciudadanía, por varios motivos. Hay gente que no está de acuerdo con la situación económica, otros que no están de acuerdo con la cuarentena, otros que reclaman mayor independencia de la justicia y mayor institucionalidad. Fueron amplios los motivos por los cuales la ciudadanía, a lo largo y a lo ancho del país, se manifestó el 12 de octubre. La manifestación fue en paz, respetando las medidas de seguridad para no contagiarse”, destacó.

Respecto de las declaraciones del jefe de gabinete, quien dijo que no era gente del pueblo, aseguró que “no le sorprendieron” porque “no sé en qué país vive. Cada vez que hace declaraciones está muy alejado de la realidad. No puede menospreciar de esa manera a los ciudadanos que se manifestaron por algo que consideran legítimo. No puede decir que no son pueblo, que no son gente, y es una falta de respeto a cualquier ciudadano; porque todo ciudadano es gente y es pueblo, piense como piense”, subrayó.

Además, cuestionó la falta de respuesta del funcionario nacional a las consultas que realizó en su paso por el Senado. “La única pregunta que me contestó a medias fue sobre el tema conectividad. En una reunión de comisión que tuvimos el martes en el Senado pude obtener un poco más de información, porque concurrió el presidente de ENACOM. Yo le pregunté al jefe de gabinete sobre el convenio firmado con la provincia para la iluminación de los 360 kilómetros de fibra óptica entre San Sebastián y Ushuaia. Me dijo que se había firmado el convenio y se iba a llevar adelante una obra de cinco nódulos, pero cuando le pregunté de plazos no me contestó. Eso lo pude conocer en la consulta que hice al ENACOM y va entre ocho meses a un año el plazo para tener iluminada la totalidad de la fibra óptica. Va a haber cinco nódulos entre San Sebastián, Río Grande, Tolhuin, Ushuaia. El plazo máximo es de un año. Hay una primera etapa, que es la que demoraba más tiempo, y ahora viene la etapa de la iluminación con la construcción de los cinco nódulos. Gran parte de la obra ya está hecha y por el convenio con la provincia, el ENACOM toma esta obra y la va a terminar con financiamiento nacional para la etapa que falta, por lo menos así entendí de las palabras del presidente”, indicó.

Celulares excluidos

Blanco agregó otra consulta a Cafiero, que “en su discurso dijo que el presidente de la nación es respetuoso de las promesas electorales, por eso le pregunté por el compromiso firmado con el gobernador de Tierra del Fuego por la prórroga hasta el 2073 del subrégimen de promoción industrial. Le dije que estaba preocupado porque en la reunión anterior con el ministro Kulfas, había manifestado que estaban analizando con el gobierno de la provincia el perfil industrial y tecnológico de la provincia. Con la exclusión de los celulares del plan Ahora 12 y Ahora 18 y de la promoción del consumo de bienes en el plan de 36 cuotas del Banco Nación, me llamaba la atención que los productos fabricados en Tierra del Fuego no sean favorecidos. Pero hizo caso omiso y no dio ninguna respuesta de si había posibilidad de la prórroga o cuáles eran los motivos de esta exclusión. Directamente ignoró la pregunta”, aseveró.

“Después de la concurrencia del jefe de gabinete tiene diez días para responder lo que uno preguntó y no contestó en el recinto, así que espero una contestación. Me preocupa porque queda poco tiempo para el vencimiento del subrégimen y no veo que sea un tema en los primeros lugares de la agenda. El gobierno nacional tiene otras prioridades y esto tiene implicancia en las industrias radicadas en la provincia, que tienen necesidad de hacer contratos en algunos casos por un plazo mayor al que resta de vigencia del subrégimen, sobre todo las autopartistas. Hay fabricantes de automóviles que piden cuatro o cinco años y quedan tres para el vencimiento”, sostuvo.

“Con Matías Rodríguez prácticamente a diario estamos teniendo conversaciones por algún tema de la provincia y en esto no hay ningún tipo de disidencia. En los próximos días vamos a tener una acción conjunta los diputados y senadores para hacer un planteo al gobierno nacional en este sentido”, adelantó Blanco.

“También le hice otra pregunta a Cafiero sobre las reservas, porque por escrito le había preguntado sobre las reservas líquidas al 31 de agosto en el Banco Central, y me dieron una respuesta muy conceptuosa sobre cómo se componían las reservas, pero el dato preciso no lo dieron. Se lo volví a preguntar en esta reunión y no me contestó. Le pregunté sobre la política exterior, sobre la posición de Argentina en el tema Venezuela y cómo podía ser que el embajador ante la OEA daba una opinión y después el embajador en Ginebra en la reunión de Naciones Unidas daba una posición opuesta. Le pregunté si iban a tomar medidas con respecto al embajador de la OEA, porque había actuado en contra de la decisión del canciller y el presidente de la nación. En principio no me contestó, pero después de las preguntas del Frente de Todos volvió a la contestación, y dijo que bajo ningún punto de vista pensaban solicitar la renuncia y estaban muy conformes con la tarea del embajador de la OEA. Es una nueva contradicción, porque si están de acuerdo con la tarea que lleva adelante (Carlos Raimundi) no podrían haber apoyado una posición contraria en Naciones Unidas”, consideró.

“Otra de las preguntas que le hice fue respecto a la toma de tierras en toda la zona de Bariloche. La respuesta tanto de él como de la Ministra de Seguridad fue casi una exhortación a que se lleve adelante la toma, en lugar de cumplir la función del Estado. Justificaron esto hasta tanto la justicia en un fallo o sentencia firme determine delito de usurpación, sabiendo lo que tarda un fallo en este país. Es prácticamente decirles que vayan, usurpen y luego veremos qué pasa”, interpretó.

Posible devaluación

Por otra parte, se refirió a los rumores de devaluación: “Yo creo que los mercados dan por sentado que va a haber una devaluación. Ojalá esto no sea así y se pueda llevar adelante esta situación. Ya la cotización del dólar oficial está alrededor de 81 pesos, y la realidad dista mucho de lo que dice el presidente de la nación, respecto de que no va a haber devaluación”, dijo.

Esto no se ve reflejado en el presupuesto, que “todavía no nos ingresó y está en la Cámara de Diputados. Ayer a la mañana participé de una reunión con diputados y senadores de Juntos por el Cambio, hablamos del tema presupuesto con el gobernador de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vimos los lineamientos generales y hay una especie de baja del déficit fiscal entre 2020 y 2021, de alrededor de 3.5 puntos del PBI. Esto está dado en la baja de un montón de ayudas que se están dando producto del COVID, como los ATP o el IFE. Veremos en la discusión del presupuesto cuánto se concreta. Si la situación de la pandemia sigue, me parece que esto no se va a cumplir”, pronosticó.

“Calculo que el presupuesto estará llegando a fines de octubre al Senado, por eso estamos hablando con los diputados sobre las modificaciones que podemos introducir, para que venga de Diputados con las modificaciones hechas. Después es muy difícil modificar las cosas en el Senado”, planteó.

Deudas de CAMMESA

El senador además dio a conocer la modificación presentada para que se incluya a la provincia en la refinanciación de deudas con CAMMESA: “En el artículo 87 del proyecto de presupuesto se habla de la refinanciación de las deudas. Como Tierra del Fuego no está en el interconectado nacional quedaba fuera de este artículo. Desde la Cooperativa Eléctrica y la DPE me acercaron un texto modificatorio de ese artículo, que estuve conversando con senadores y diputados que ya habían planteado modificaciones a estas deudas. Se asumió el compromiso de trabajar para incorporar a la provincia y en ese mismo sentido están trabajando Federico Frigerio, Mabel Caparrós y la diputada Bertone, que está en la comisión de presupuesto. Ojalá podamos llevarlo adelante e incluir a Tierra del Fuego en la posibilidad de refinanciar sus deudas”, dijo.

Fideicomiso sin fondos

En lo que se refiere al Fideicomiso Austral, el senador señaló que “no figura en el presupuesto, por lo menos eso me dijeron quienes lo estuvieron analizando. No hay recursos para el Fideicomiso Austral. Es dinero de la provincia y está por vencer el plazo del Fideicomiso, pero no hay recursos asignados. Será un tema de discusión de la comisión de presupuesto de parte de los representantes de la provincia”, estimó.

“No sé si la provincia presentó proyectos, pero no hay asignación de recursos para la partida de Fideicomiso Austral, y son recursos que le corresponden a la provincia, si bien la jurisdicción provincial sigue estando dentro de las 12 millas”, apuntó.

Reanudación de vuelos

Finalmente celebró la posibilidad de que “se reanude el contacto aéreo, y es un paso adelante. Veremos cómo va evolucionando la situación sanitaria y cómo influye en la actividad turística. A mí me preocupan las suspensiones de la temporada de cruceros 2020-2021. Ojalá esta reanudación parcial de los vuelos traiga un poco de aliciente, pero también preocupa la situación epidemiológica. Espero que podamos superar esto y que empiece a reactivar la actividad turística, porque la temporada invernal se perdió totalmente. Ese sector está pasando una situación muy complicada, había varios emprendimientos, gente que estaba invirtiendo, y esta pandemia los partió por el medio”, concluyó.