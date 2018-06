El único que no se mostró sorprendido por la gran convocatoria a la capacitación de la militancia social en La Misión Salesiana, fue el apoderado de FORJA, el Dr. Federico Greve. Observó que “cada vez que FORJA convocó, fue multitudinario” y agregó que “en este evento fue mucha gente porque se enteró que hablaba Gustavo, su figura estelar provoca siempre esto, que los eventos sean multitudinarios, porque quiere escuchar de boca de él muchas cosas que dijo y que tiene que ver con construir una fuerza política distinta, con intereses distintos, pensando en el otro y eso es algo que estamos haciendo”.

Río Grande.- El Apoderado de la Concertación FORJA, Dr. Federico Greve, comentó ante la consulta periodística en relación a la multitudinaria capacitación, que “la idea era comenzar ya con estas reuniones para comenzar a formar en el proyecto y la idea con Gustavo (Melella) era hacerlo en un lugar cerrado, más chico, pero después, en la medida que fuimos a invitar gente, nos confirmaron más de 250 personas, entonces decidimos hacerlo en los dos salones en simultáneo”.

Agregó que “alquilamos las pantallas para que la gente estuviera más cómoda y no estuviera apretada”.

Sobre la capacitación en sí, el Dr. Federico Greve explicó que “la idea con Gustavo era mostrar un poquito la fuerza de la militancia en la calle, lo que hemos hecho con FORJA a lo largo de estos años y que lo he comentado otras veces, cada vez que FORJA convocó, fue multitudinario, la respuesta de la gente nos pone muy contentos, ya sea porque lo van a ver a Gustavo o porque están esperanzados en un proyecto de provincia distinto al que todos conocemos. La verdad que es un trabajo que es bueno y que todo se suma ya que se va sumando gente nueva todo el tiempo, nuestra sede siempre está abierta, los días miércoles y los días viernes a partir de las 18 horas nos juntamos; seguimos haciendo eventos solidarios los fines de semana, como copas de leche, etcétera”.

En este punto añadió que las actividades comunitarias de este partido son múltiples. “Por ejemplo, en el verano hacemos eventos en las plazas de la ciudad, con jóvenes de distintos barrios, son eventos en los que no tenemos difusión, pero que se hacen todos los fines de semana de verano; asimismo otras actividades sociales como el intercambio de figuritas del mundial de fútbol que son siempre convocantes; además capacitaciones más pequeñas para los afiliados y lo bueno de esto es que la gente es muy afecta a participar”.

Consultado sobre la presencia de funcionarios y agentes municipales en La Misión Salesiana, el Dr. Greve dijo que “la gente está muy interesada en capacitarse y defender el trabajo que se hace desde el Municipio y que creemos que es lo más importante. Es fundamental tener a la gente capacitada y tener un discurso único porque la gran ventaja es que vos estás contando la verdad de lo que hiciste, no tenés que inventar nada, con lo cual es enumerar lo que se hizo y poder contárselo a la gente y en esto obviamente los Secretarios están todos dispuestos a darnos una mano para poder trabajar en ese sentido para que la militancia que salga a la calle a contar lo que se hace en la municipalidad, tanto en Río Grande, como en Tolhuin y en Ushuaia”.

“Gustavo es el gran convocante”

El Apoderado de FORJA entendió que la gran figura convocante es el intendente Gustavo Melella. “En este evento fue mucha gente porque se enteró que hablaba Gustavo, su figura estelar provoca siempre esto, que los eventos sean multitudinarios, porque quiere escuchar de boca de él muchas cosas que dijo y que tiene que ver con construir una fuerza política distinta, con intereses distintos, pensando en el otro y eso es algo que estamos haciendo y eso nos pone muy contentos, porque si bien no tenemos la verdad absoluta, somos humildes en escuchar y ver la necesidad del otro y eso es servir a los demás”.

Finalmente el Dr. Federico Greve agradeció a las autoridades la institución salesiana por haber prestado sus instalaciones para esta capacitación. “Es todo un símbolo porque en La Misión nació Río Grande, allí Gustavo fue profesor y es como que hay algo en los tiempos que marcan estos misterios”.