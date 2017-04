El dirigente metalúrgico prefirió no entrar en polémica, después que el secretario de Prensa de los Petroleros Privados, René Vergara, decidiera retirarse del palco e irse junto con los afiliados a su gremio del acto en defensa de los puestos de empleo, mientras el titular de la UOM pronunciaba su discurso. “Nosotros hemos demostrado compromiso y responsabilidad a lo largo de los años. Lo que hagan otros será responsabilidad de cada uno, nosotros no somos quien para juzgarlos”, sentenció.

“Nosotros no hacemos ninguna lectura, ni tenemos ninguna cuestión que expresar en ese sentido. Cada uno es responsable de sus actos, en medio de esta situación”, señaló el secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, al ser consultado en FM “Aire Libre” por la decisión del secretario de Prensa de los Petroleros Privados, René Vergara, de retirarse del palco y con él retirar a los afiliados de su gremio que lo acompañaban; mientras el dirigente metalúrgico pronunciaba su discurso en el acto por la defensa de los puestos de trabajo.

Luego expresó “somos organizaciones gremiales, nosotros hemos demostrado compromiso y responsabilidad a lo largo de los años. Lo que hagan otros será responsabilidad de cada uno, nosotros no somos quien para juzgarlos”, afirmó.

Al ser requerido nuevamente sobre una explicación por lo sucedido, el diputado nacional y dirigente de la UOM respondió: “¿que explicación tenemos que dar nosotros? Si hemos aportado el mayor número de trabajadores -como siempre- a la movilización. Somos respetuosos de todas las organizaciones, hemos debatido democráticamente como corresponde a la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros no tenemos que dar ninguna explicación”, insistió el lider metalúrgico.

Vergara en FM “Aire Libre” acusó a Martínez de utilizar el “acto para hacer política y lanzar su candidatura para las elecciones de octubre”. Además le dijo a los metalúrgicos que si “tan mal la están pasando, no tendrían que haber ido a trabajar en todo el día. Nosotros por dar apoyo, paramos 24 horas, ellos no, y no queremos escuchar el mismo discurso de siempre”.