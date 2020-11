“Cada derrame en general es de YPF y parece que no hay que tocarlo porque es del Estado”

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado Luís Alberto Sosa fue crítico de la petrolera de bandera ante los reiterados problemas por derrames de hidrocarburos. Aseguró que desde el gremio informan a la secretaría, porque no lo hace la empresa, y cuestionó que no se la toque “ni con una caña” porque pertenece al Estado. Respecto de la presentación de ROCH en concurso de acreedores, pidió a los trabajadores que estén tranquilos y afirmó que seguirán cobrando sus salarios. Lo que se busca es salvar a la empresa, que “tiene que hacer unos pozos, hay buenos proyectos y esperemos que esta situación les cambie el panorama en cuanto a la inversión que tienen que hacer”, dijo.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del petróleo y gas privado, Luis Sosa, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del área, y fue crítico de la inacción del Estado ante los reiterados incumplimientos de YPF, incluidos los derrames de hidrocarburos.

Por el lado del aprovisionamiento, aseguró que “estamos bien y están dadas las condiciones para que no haya faltante de gas. Las empresas están bien en ese sentido”. También hizo referencia al intento del gobierno por llegar a un acuerdo para frenar juicios por el convenio chino. “No creo que sea solamente un beneficio para Río Grande porque la provincia también va a tener su participación. El compañero Melella está buscando una salida para lo que fue acordado en su momento con la ex gobernadora Fabiana Ríos. La que no le dio mucha importancia fue la ex gobernadora Rosana Bertone”, observó.

En cuanto a la empresa provincial de hidrocarburos, confió en que se logre el consenso y las modificaciones necesarias, entre ellas el pedido de participar del directorio. “No es que uno se ponga loquito y quiera estar sí o sí, sino que veíamos que se necesitaba transparencia, como tiene que ser. Todavía siguen faltando las consultas a los asesores que tengan conocimiento suficiente para estar en la Legislatura o acompañando a los legisladores. Si podemos ayudar lo vamos a hacer sin ninguna clase de interés. Yo no quiero participar en ningún directorio pero sí tiene que estar presente la organización”, sentenció.

“Yo comparto lo que dijo el Fiscal de Estado en su momento y creo que el proyecto que mandó el Ejecutivo a la Legislatura se está nutriendo de información, y se está tomando conocimiento como lo tienen que tener los legisladores y legisladoras. El legislador que se preocupó por hablar con nosotros fue el compañero Daniel Rivarola, que nos prestó atención, quiso tener información y se la hemos brindado. Ha estado dispuesto a escucharnos y tomar nota de lo que uno decía. El Ejecutivo y los legisladores habrán abierto los ojos cuando expuso el Fiscal de Estado, pero entiendo que la crítica ha sido constructiva para que los legisladores empiecen a trabajar en la modificación de este anteproyecto. Nosotros también hemos colaborado con la crítica constructiva cuando hablamos. Me parece bien que este proyecto vaya tomando otro rumbo. Acá tenemos que ser transparentes todos”, planteó.

“El gobernador se equivocó en su momento, pero cuando empezó a escuchar las críticas constructivas, el Ejecutivo sacó el anteproyecto, le modificó algunas cosas, porque no era copiar y pegar, sino llamar a gente idónea en el tema, porque no hay que cometer el mismo error de cuando se armaron otros proyectos similares”, advirtió.

“No me quiero equivocar al decir que no están llamando a los que tienen que llamar, a los profesionales con conocimiento en la materia. No hay que tener vergüenza cuando se llama a alguien para preguntar. Si el profesional lo explica de manera clara, los legisladores lo van a tener claro. En las organizaciones gremiales todos los días se aprende algo nuevo y no hay que tener vergüenza de nada”, sostuvo.

Derrame de petróleo

Ante un nuevo derrame de petróleo en la zona norte, manifestó que “en cada derrame de hidrocarburos que se produce en el campo en general el problema lo tiene YPF lamentablemente, y parece que no hay que tocarlo ni con una caña, porque son del Estado. Aunque YPF sea del Estado no tiene que tomarse atribuciones, y tiene que dar información cuando corresponda y cuando Hidrocarburos se la pide. Si atienden, lo hacen cuando ellos quieren, y por más que sea del Estado no tiene que cometer el error de no dar información”, fustigó.

Afirmó que “Hidrocarburos tiene conocimiento a través nuestro, porque hasta los propios funcionarios de YPF me han dicho que están esperando que se enteren, hagan la denuncia y los llamen, porque corresponde hacerlo. YPF no nos quiere mucho porque nosotros decimos lo que vemos y lo que pasa en el yacimiento”.

Consultado sobre la situación de Total Austral, dijo que “está trabajando con un 70% del personal y veremos si de acá a fin de año mejora la situación de la pandemia, que nos ataca a todos, pero está operando casi con normalidad”.

ROCH en concurso

También llevó tranquilidad a los empleados de Roch, que se presentó a concurso preventivo de acreedores, luego de haber hecho una inversión importante en el gasoducto y estar casi un año parados por la rotura de la monoboya. “La situación de ROCH es bastante complicada, porque tuvo que presentarse a concurso de acreedores, pero el trabajador no tiene que tener miedo cuando escucha esa palabra. Han hecho esta presentación para salvaguardar a la empresa, y los trabajadores se tienen que quedar tranquilos porque van a seguir produciendo, y van a cobrar en forma normal todos los meses. Los compañeros delegados están diciendo que no se preocupen los trabajadores, algunos lo entienden y otros no, pero esta situación pasa en muchos lugares del país y hay empresas que están mal”, expresó.

“Roch es parte de una UTE y la UTE no está en concurso. Está Roch y lo bueno que hizo la empresa fue comunicarse con los que debe comunicarse y llevar tranquilidad primero a los supervisores, que son los que bajan línea a nuestros trabajadores”, destacó.

“Tenemos mucho para explorar en la provincia pero hay un problema económico. Lamentablemente el país está en una crisis económica y las empresas que deberían estar invirtiendo y perforando en la provincia no lo hacen por una cuestión económica. Ni hablar de YPF, porque lo primero que dicen es que no hay plata y que no pueden sacar fondos de un lado para hacer otra cosa. Roch tiene que hacer unos pozos, tiene unos lindos proyectos y esperemos que esta situación les cambie el panorama en cuanto a la inversión que tienen que hacer. La situación en que está el país y las empresas tiene que ver con la pandemia y hasta a la monoboya la agarró la pandemia. Salieron a buscar repuestos, no encontraron en el país, y tuvieron que buscar afuera. Nosotros criticábamos a YPF porque no hacían mantenimiento como lo tenían que haber hecho para que no suceda lo que sucedió. Gastaron casi 10 millones de dólares para reparar esa monoboya, pero si hay un mantenimiento cada cierto tiempo, se hubieran evitado gastar tanta plata para esa terminal de la bahía San Sebastián”, concluyó.