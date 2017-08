Caballero afirmó que va a seguir creciendo el empleo

La crisis en la industria, de la que se habló todo el año, pareció revertirse esta semana, con las declaraciones de funcionarios nacionales y provinciales, que ayer sumaron al presidente de AFARTE. El ministro Ramiro Caballero informó sobre la incorporación de mil doscientos trabajadores en los últimos cuatro meses, y aventuró que el empleo seguirá creciendo el resto del año, por la producción de aire acondicionado y televisores. Además, celebró las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña, “a favor de la industria fueguina”.

Esta pasada semana surgieron versiones encontradas sobre el supuesto repunte de la industria electrónica fueguina, que apareció como noticia sobre la fecha de elecciones, luego de una postura unívoca sobre la caída constante de la demanda y el empleo.

De hecho, el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer manifestó a los medios que no podían tomar mano de obra “por falta de demanda”, pero al día siguiente aclaró que eran “opiniones viejas”, referenciadas a los datos de abril, no así de agosto.

Por parte del ministro de Industria Ramiro Caballero, sorprendió la repentina información sobre la incorporación de “1.204 trabajadores en la electrónica”, según datos que incluyen el mes de julio, y una visión también de reactivación del mercado que poco antes no era tal.

La crisis, profundizada desde las primeras aperturas de importaciones, motivaba una lucha constante del gobierno fueguino para revertir la postura en contra de la Nación, pero todo cambió de repente.

En declaraciones a FM La Isla, Caballero dijo haber hablado con el presidente de AFARTE, después de que negara la reactivación para posteriormente rectificarse. “Él me decía que fue una entrevista que dio tiempo atrás, sobre el mes de abril, cuando la industria todavía estaba sin el crecimiento actual. Durante el día estuvo desmintiendo esas publicaciones y avalando el crecimiento”, señaló el Ministro de Industria de estas contradicciones del representante del sector empresario.

Explicó que “a partir de mayo empezó a mejorar el consumo de productos electrónicos en todo el país, y paulatinamente esto bajó los stocks iniciales que se tenían, por eso empezamos a ver la productividad. En mayo la mayoría de los productos electrónicos empezó a crecer”, subrayó, sin explicar por qué no se dio esta información en su momento.

Agregó que “en principio hubo bastantes horas extras de los empleados y después incorporación de personal. Ahí se empezó a ver claramente el ingreso y hay una leve mejora en este rubro particularmente. La incorporación real hoy, producto de estos últimos cuatro meses, son 1.204 puestos de trabajo en el sector electrónico”, precisó.

Fuentes “confiables”

Caballero aseguró que esta información está verificada, y se basa en “reportes semanales con las declaraciones juradas que nos entregan las empresas al Ministerio de Industria. Es un corte oficial del propio Ministerio, donde están los informes por empresa del personal ocupado semanalmente y el cierre mensual”, dijo.

“Hay una resolución firmada el año pasado, por la cual todas las empresas están obligadas todos los martes a informar sobre personal y producción de la semana anterior, y obviamente al cierre del mes, una declaración jurada con el total del mes. Todo esto además está en ANSES”, sostuvo.

“Dentro de la página oficial del gobierno estamos trabajando para que se informe el empleo real del subrégimen industrial, con el comportamiento que tiene. La gente va a poder ver claramente toda esta información próximamente. Además esto está reflejado en lo que venimos informando permanentemente nosotros”, subrayó el funcionario.

Se le consultó sobre los “datos oficiales” que también hizo públicos la candidata a diputada del PFF Liliana Fadul, extraídos según dijo de fuentes del Ministerio de Industria y el INDEC, que arrojaban la pérdida de la mitad de los puestos de trabajo en la electrónica, en estos dos últimos años. “Eso no es real, y los datos oficiales son los que tiene el gobierno de la provincia y el Ministerio, y en la página del Ministerio van a estar publicados estos datos”, reiteró, sin dar fecha todavía del acceso a esta información. “Un precandidato no puede dar número en el aire, porque preocupa a la ciudadanía”, criticó el ministro.

En base a esta nueva realidad de la industria fueguina, la caída interanual del 30 por ciento que había expuesto Hellemeyer antes de rectificarse, “es un error”, dijo Caballero. “Todos conocemos que hubo una caída pero no de ese nivel. El promedio de empleo del año pasado fueron 12.400 puestos de trabajo, y en este momento estamos en 11.000, y hubo un crecimiento en el sector electrónico solamente de 1.204 trabajadores en cuatro meses”, detalló.

“Este año empezamos bajo, pero vamos a subir y va a seguir creciendo el empleo, durante el mes de agosto, septiembre y octubre, producto de que mejora la producción de aire acondicionado y de televisión. Agosto va a terminar por encima de los once mil empleados y ojalá podamos llegar al promedio del año pasado”, manifestó.

Foxman y Renacer

Respecto de la reapertura de Foxman, el ministro dijo que empezará a producir celulares “en noviembre” y agregó que “quieren incursionar en la fabricación de televisores, para lo cual ya cuentan con la máquina de chipeo y prevén incorporar más tecnología”.

Renacer, en cambio, deberá hacerse cargo del costo del embarque de plaquetas chipeadas, dado que no se aprobará el ingreso a la provincia. “La Cooperativa por estos días está buscando quién les pueda hacer la inserción automática que necesitan antes de fin de año. El año pasado fabricaron de esa manera y les fue muy bien. Ya tuvieron contacto con empresarios, les cotizó FAMAR y la empresa KMG, y me parece muy bueno. Van a colaborar con la cooperativa para que siga produciendo televisores, hasta que incorpore la maquinaria que necesita”, señaló el ministro.

Consultado sobre el embarque de plaquetas chipeadas que vendría en camino, dijo que espera “que no sea de esa manera. Si es un compromiso ya asumido, es una decisión que ha tomado Renacer que no corresponde que la tome, porque la comisión del área pidió que esperara a ver proveedores de la isla. Deberían haber corregido esa situación y no pedir igual el embarque. Si lo hicieron, lo deberán afrontar y resolver”, sentenció.

Marcos Peña, ahora pro industria

Por último Caballero destacó que en la entrevista concedida ayer a Radio Nacional Ushuaia por Marcos Peña, “el jefe de gabinete habló claramente de la industria de Tierra del Fuego y dio nombres de las empresas que han tomado personal. Habló de diversificación y que no era cierto que se iba a tomar una medida adversa. Esto no escapa a lo que permanentemente decimos. Todo el relato del jefe de gabinete ha sido bueno para nosotros”, subrayó.

Aclaró que “no habló de la prórroga del régimen, porque tampoco se lo consultaron, pero en la entrevista justamente de la industria de Tierra del Fuego habla muy bien”.