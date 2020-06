Buscan dar con el paradero de un chico de 18 años

Policía de la Provincia de Tierra del Fuego solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Uriel de la Cruz Lugo de 18 años de edad, quien desde el domingo 7 de junio, se retiró de su domicilio ubicado en la Margen Sur.

Río Grande.- Es de contextura física delgada, de aproximadamente 1,70 mts de altura, de tez morena, de cabellos cortos y negro, con la particularidad de una línea marcada en la parte derecha de su cabeza; asimismo posee piercing en la ceja derecha, en el labio inferior en la zona media, en la nariz del lado derecho y al lado del ojo izquierdo, de igual manera lleva colocado expansores de grandes dimensiones en las orejas.

Al momento de ausentarse vestía: una gorra de color marrón, una campera estilo de plumas de color negro, por debajo de ésta; una campera de color negra, estilo deportivo rompe viento y un par de zapatillas deportivas color gris y verde marca Nike.

Familiares del joven aportaron algunos datos del día en el que el mismo se retiró del domicilio.

“El día domingo estábamos almorzando y él se fue rumbo al centro, no sabemos a la casa de quien ni nada, desde ese entonces no supimos más nada. Lo hemos llamado, enviado mensajes y no responde, ese día estábamos bien y a las siete de la tarde iba a cargar su sube para irse al centro. Un señor lo vio en un kiosco acá en el Austral preguntando a qué hora iba a pasar el colectivo, después no tenemos ninguna otra información” comentó esta mañana la tía del joven en Radio Fueguina.

Ante cualquier clase de información, desde la Policía solicitan aportar dichos datos al abonado de emergencia 101 o dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.