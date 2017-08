BTF: Paquete impositivo con ayuda bancaria

El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego expuso las bondades del paquete impositivo que se aprobaría este jueves, para regularizar la situación de contribuyentes e incentivar el consumo. El banco asistirá con créditos de 12 cuotas con tasa preferencial, a los que quieran pagar de una vez y en efectivo, evitando multas e intereses.

El contador Gabriel Clementino, vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, consideró que el anuncio de la gobernadora Bertone para regularizar deudas e incentivar el consumo, es “un paquete atractivo para dar solución a los que se han atrasado con la AREF y puedan regularizar las deudas. Nuestra participación como banco es poder financiar con la línea de capital de trabajo, para que las personas puedan pagar como si fuera efectivo. El Banco les financia hasta 12 cuotas y ese pago, que se toma como efectivo, le permite no computar intereses y multas. Con esto pagaría el capital, y el banco le cobra una tasa ventajosa, del 23.5 por ciento”, detalló de esta ayuda financiera que complementa la moratoria.

“Si una persona tiene cien mil pesos de deuda, y de esos cien mil hay cuarenta mil de multas e intereses, paga por sesenta mil y puede tener un crédito del banco por la línea capital de trabajo”, puso como ejemplo.

Esta herramienta depende de la aprobación legislativa: “Para hacer esto se tiene que hacer una modificación de la ley, porque para poder pedir un crédito, el cliente debe estar al día con la AREF. En este caso, como es para pagar AREF, se hace un ‘per saltum’ de este requisito y la plata va directamente a la agencia. No la retira el contribuyente, sino que se deposita directamente desde el banco”, explicó.

Aclaró que “también está abierta la posibilidad de que el contribuyente elija acogerse al plan de pago en 24 cuotas que ofrece la AREF, sin la intermediación bancaria. Pero ahí no hay perdón de intereses y multas, y hay un interés implícito que cobra la AREF”, diferenció.

“La posibilidad de recurrir al banco y obtener los mismos beneficios de pago en efectivo es importante porque nuestra tasa es bastante ventajosa para el interés del mercado”, afirmó, dado que el interés de la deuda tributaria ronda el 40 ó 42 por ciento anual, contra la tasa que ofrece el BTF en este caso, del 23.5 por ciento.

“Nos hemos puesto de acuerdo con la AREF y el banco hace este aporte, que tiene que ver con darle la posibilidad a las pymes, a los contribuyentes en general, desolucionar su problema tributario y entrar en un ciclo de regularidad, que tiene sus ventajas. Por ejemplo, para acceder a un crédito de cualquier tipo, se pide el cumplimiento ante la AREF entre otros requisitos. La política de la agencia de que entren todos en regularidad es una política acertada, después de la crisis que se vivió el año pasado y hasta mayo de este año”, dijo Clementino.

Panorama mejor

El contador observa que “ahora se está viendo mayor actividad, las pymes están teniendo un nivel mayor de actividad, con problemas por los cambios que hay en el país, pero la situación está mejor y hay una posibilidad que da el estado” con esta moratoria, que “a su vez va a poder recaudar lo que dejó de percibir”, resaltó de este círculo virtuoso.

Pronta aprobación

Clementino espera la pronta aprobación de la Legislatura, dado que “muchos legisladores estuvieron escuchando la presentación y deben hacer una modificación para este tipo de créditos”.

Además, recordó “los anuncios de las tarjetas de crédito para provincias limítrofes, para compensar el efecto de compra en países extranjeros. La AREF no va a cobrar las retenciones a las tarjetas, que era un porcentaje alto. Da una ventaja comparativa también al consumidor, que optaba por ir a comprar a Chile”, indicó del plan de 12 cuotas sin interés, todos los días y para cualquier artículo.

“No podemos desconocer que hubo una situación muy dura para las pymes, y muchas veces no es que la gente no puede pagar, sino que no puede”, enfatizó el contador, por lo cual confía en que estas medidas serán “un oxígeno” para todos.