BTF habilitó créditos para que privados puedan pagar aguinaldos

La tasa del Banco de Tierra del Fuego –BTF- es al 26% y están previstas hasta seis cuotas. El vicepresidente de la entidad, contador Gabriel Clementino, explicó que responde a un pedido de las cámaras y a la propia visión del banco sobre el panorama general. “Lo importante es el sostenimiento de la actividad, de los puestos de trabajo, que la gente pueda cobrar en tiempo y forma, y poder activar también la corriente de consumo”, resumió de los objetivos.

Río Grande.- El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, contador Gabriel Clementino, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la nueva línea de crédito lanzada con el fin de que el sector privado pueda hacer frente al pago de los aguinaldos.

En una crisis sin precedente, la entidad crediticia realiza su aporte, que se suma a la decisión de la AREF de desdoblar el pago de ingresos brutos, con el objetivo de que se pueda sostener la actividad privada en medio de un contexto recesivo, y los puestos de trabajo.

Clementino explicó que esta línea de créditos “es un pedido que han hecho las cámaras y también parte de la apreciación que hemos hecho nosotros del panorama general. Entendemos que en este momento de ajuste financiero tenemos que dar una posibilidad para prorratear esta obligación de los aguinaldos, en un mes en que están apretadas las cosas, y dar un crédito a pagar en seis cuotas a una tasa acomodable para nuestros clientes, del orden del 26% anual”.

Destacó que “es una de las mejores tasas en capital de trabajo y lo importante es el sostenimiento de la actividad, de los puestos de trabajo, y que la gente pueda cobrar en tiempo y forma para poder activar también la corriente de consumo”.

Con una emergencia comercial declarada en Santa Cruz, una situación compleja en Río Negro y otras provincias patagónicas, observó que al menos en la provincia se mantiene un marco de previsibilidad: “En Tierra del Fuego hay un nivel de estabilidad en el sector público que garantiza un margen de previsibilidad. Esto se ve también en la normalidad del pago de haberes y jubilaciones. Nuestra cartera, que preponderantemente es del sector público, también la vemos normal. En la parte comercial no tenemos índices de mora fuertes, porque no se han incrementado. En este contexto del país, Tierra del Fuego tiene una situación de normalidad, sin dejar de lado que existe un marco recesivo que nos golpea, pero en las grandes cuentas de la provincia hay una normalidad”, sostuvo.

El funcionario aspira a una pequeña reactivación con el circulante que generará el pago de aguinaldos, que se suma a los 1.100 millones que implica la totalidad de los salarios de los empleados públicos de la provincia. “Eso es importante porque trae un flujo de dinero en el comercio, en la industria local, en las pymes. Más allá de que existe una situación recesiva y que se ha deteriorado el poder adquisitivo con el proceso inflacionario, esto genera una previsibilidad”, indicó.

“Hoy todas las acciones tienden a atemperar esta situación que viene del marco nacional. Esto se da no solamente con las acciones que lleva el BTF respecto de las pymes, sino con las tarjetas de crédito, las cuotas que estamos dando para poder sostener el consumo, los créditos de inversión productiva, y hay una opción que dio la AREF esta semana que es desdoblar el pago de ingresos brutos”, señaló.

“En este cuello de botella de mediados de año, que es fuerte porque hay que pagar aguinaldos más cargas sociales, estas medidas suavizan un poco el impacto. Lo importante es que se generen niveles de actividad normales, aunque no son los que hemos tenido en años anteriores, pero en un marco de previsibilidad y paz social, es mucho más fácil que en un marco convulsionado”, dijo.

Aguinaldos y revolving

Se le consultó sobre la posibilidad de que el gobierno haga uso del revolving para pagar aguinaldos y aclaró que hasta ahora no apeló a esta herramienta: “El monto autorizado por la Legislatura para prestar al gobierno es de hasta 270 millones de pesos, pero hasta ahora no han hecho uso de este revolving, que sería un giro en descubierto. El gobierno nunca ha utilizado nada de esto, desde que asumió Bertone, más allá de tenerlo autorizado por nosotros, el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación”, aseguró.

Fondos del endeudamiento

Respecto de las colocaciones financieras de los fondos que ingresaron por el endeudamiento en 200 millones de dólares, Clementino informó de un buen rendimiento, directamente vinculado con la corrida del dólar y el aumento de las tasas. El BTF está a cargo de estas inversiones y “son Letes por aproximadamente 160 millones de dólares, más otra parte que está puesta en las cuentas especiales de obras. Ahora viene la renovación y estamos viendo las distintas opciones que hay. Ha subido un poco la tasa de Letes, que estaban en 2,5%, y por ahora no puedo dar más precisiones. En pesos, con respecto a las necesidades que tenía la provincia, hubo una ganancia, porque esto fue en el orden de los 15 pesos, y estamos hablando de 2.500 millones de pesos por la diferencia de cambio, que van a estar asignados a obras. Lo importante es que la garantía está en dólares, porque son regalías petroleras”, subrayó.

Explicó que “las Letes se renuevan cada seis meses o cuatro meses, porque hay dos tramos. Uno tenemos que renovarlo ahora y ha subido un poco la tasa de rendimiento de esas Letes”.

Créditos UVA

En cuanto a los créditos UVA, las operatorias del banco han sido importantes y casi no ha decaído la demanda. “Nosotros no hemos parado. Puede haber disminuido un poco a nivel general por el incremento del valor de las propiedades, pero fue poco, porque los pedidos no se han suspendido; aunque no tienen la dinámica de hace dos meses atrás. Los UVA otorgados hasta ahora por el BTF están en el orden de los 450 millones de pesos. Hace un mes atrás estábamos en 187 operaciones”, precisó.

Banco inversor

También se lo consultó si el banco, como socio del Laboratorio del Fin del Mundo, del cual tiene el 10% de las acciones, prevé incursionar también en la empresa que se conformaría para comercializar la fibra óptica. “No lo hemos evaluado, pero seguramente nos va a traer grandes ventajas del punto de vista de la conectividad, no solamente al banco sino a las empresas tecnológicas que se quieren instalar en Tierra del Fuego. Es una ventaja que hoy quizás la gente no percibe, pero va a traer posibilidades de desarrollo importantes en el sector de la industria tecnológica”, adelantó.

En caso de financiar alguna empresa interesada en radicarse, deberá cumplir con un requisito fundamental, que es la generación de mano de obra: “Si financiamos algo, sería a empresas que garanticen niveles de empleo. Tierra del Fuego tiene una ventaja comparativa del punto de vista tributario, aduanero y geográfico para la instalación de los centros de procesamiento de datos y las empresas se pueden dar por satisfechas con esto. Si hay interés de desarrollo de tecnología intensiva donde haya creación de puestos de trabajo, seguramente lo evaluaremos”, indicó.

Además, el banco aspira al beneficio de la conectividad para mejorar su plataforma. “Es uno de los objetivos que nos hemos planteado, para tener un nivel de accesibilidad y competencia con la banca privada, porque es el plus que nos está faltando. Estamos desarrollándonos y la realidad es que somos un banco chico. No es lo mismo la escala de desarrollo que pueda tener un banco grande, con 300 sucursales, cuando nosotros tenemos 7. Pero tenemos la red link, módulos de accesibilidad online como home banking, negociación de valores, plazos fijos, venta de moneda extranjera, y queremos que esto esté unificado en una plataforma. Seguramente en los próximos meses vamos a tener novedades en este sentido”, confió.

Rentabilidad y seguridad

Como evaluación de la evolución del banco desde que asumió la gestión, aportó indicadores muy positivos: “Siendo un banco chico, como banca provincial estamos entre los primeros en nivel de rentabilidad. En niveles de seguridad, ha sido certificado el mínimo riesgo que tiene el banco y estamos en la categoría de bancos de avanzada. En la parte dura del negocio bancario, lo que es seguridad, niveles de liquidez, nivel patrimonial, coeficientes de mora, minimización de riesgo, estamos muy bien; y también hemos crecido fuertemente en la parte comercial, con un plan de negocios que nos ha permitido avanzar en utilidades y capitalización”, sostuvo.

“Hace dos años y medio, cuando asumimos, el banco tenía 450 millones de patrimonio neto y hoy está en los 1.400 millones. Más allá de haber distribuido utilidades, nos hemos capitalizado, del punto de vista patrimonial y de bienes, con la compra de un nuevo edificio en Buenos Aires, que fue una muy buena inversión, porque el dólar estaba en 18 pesos cuando lo compramos, terminamos pagando un dólar a 21, así que fue una muy buena operación y se adquirió un bien que va a ser de prestigio para la provincia”, destacó.

Adelantó que en este inmueble, ubicado al lado de la actual sucursal en Buenos Aires, “no solamente estará el banco, sino que va a tener dependencias para la prestación de servicios sociales. La AREF va a comprar una parte del edificio para las operatorias en Buenos Aires, más allá de las dependencias que va a tener la obra social y la caja de jubilaciones. Son seis mil metros cubiertos y se pagaron 97 millones de pesos. El tribunal de tasación, para cuando lo adquirimos, ya nos daba 120 millones”, observó, y hoy, con el dólar pisando los 30 pesos, el valor es muy superior.

A nivel local, informó que se está trabajando “en la renovación de diez cajeros nuevos, y más cajeros para la toma de depósitos en las distintas sucursales. Hoy tenemos 39 cajeros en la provincia y es el banco que más tiene. Ahora vamos a instalar tres cajeros más en Ushuaia en las 640 viviendas, además de los cambios y modernización de algunos”, concluyó.

