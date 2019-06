Boyadjián propone la góndola fueguina para la venta de productos regionales

La senadora del MPF Miriam Boyadjián destacó que pese a la crisis en la zona norte la gente “está esperanzada” y apuesta a un trabajo de consenso en la cámara para trabajar en políticas de estado que fundamentalmente atiendan necesidades sociales. Entre los proyectos que impulsa, se encuentra la góndola fueguina, para que estén disponibles en supermercados y distintos comercios los productos regionales.

Río Grande.- La senadora del MPF Miriam Boyadjián, candidata a legisladora, dio a conocer algunas de sus propuestas que apuntan al desarrollo local. “Nuestro slogan dice que vivir es mejor es posible y que lo nuestro vale, lo fueguino vale. Nosotros tenemos un especial arraigo por ser el gobierno fundacional y por la esencia de lo que significa ser fueguino. La provincia tiene mucho para dar, nosotros amamos lo que significa ser del MPF, ser local y entendemos lo que es conducir la provincia”, dijo por FM del Pueblo.

“Amar lo nuestro es generar un desarrollo genuino y tenemos mucho para dar dentro de los productos locales. Uno de los proyectos que planteamos es el de góndolas fueguinas, que implica generar un espacio en los supermercados, en mercados chicos y comercios, con nuestras artesanías, con el agua mineral fueguina, la cerveza artesanal que se puede incluso exportar al continente, y todo lo que se genere a nivel local. Cualquiera que va a una ciudad turística, en los locales compra los productos regionales y nosotros tenemos una gran variedad de frutas con las que se hacen dulces, como el calafate, que es algo tradicional. Tendríamos que poner en valor esos productos y venderlos en las góndolas de los supermercados y en otros lugares, para regionalizar nuestros productos. Esto es generar mano de obra genuina”, aseguró.

“Tenemos que capacitar a la gente que tiene un don para generar algo, para que pueda saber cómo expandir su negocio, hacer el merchandising, acceder a créditos de bancos locales. Esta es la parte que falta, que es poner en valor lo nuestro y tenerlo como una marca registrada. A veces vienen turistas de afuera, nos preguntan por nuestros productos regionales, y no saben dónde conseguirlos. Desde la provincia y los municipios hay que alentar a estos microemprendedores para darle mayor visibilidad al producto que están generando”, propició.

Si bien “hay ferias de artesanos donde se muestran estos productos”, consideró que “deberían estar disponibles todos los días, en las góndolas de los supermercados y comercios”.

Como candidata a legisladora, remarcó “la mirada social” que mantuvo en su vida política. “Esto hay que materializarlo en políticas de estado. En el Senado hemos trabajado en proyectos de salud, y con el proyecto de electrodependientes. La provincia no se ha adherido todavía y no es un gran presupuesto el que se necesita, sino la voluntad de entender que hay personas que están conectadas a un aparato, y que necesitan de la energía eléctrica y estar registrados en un protocolo de salud y energético. Hay miles de familias en el resto del país que están registradas y en la provincia no se ha podido construir este tipo de política. En el Senado todas las voces se escuchan y se trata de consensuar, y creo que es lo que se necesita a nivel provincial, sobre todo en esta época de recesión tan grande, porque necesitamos de la solidaridad del otro”, sostuvo.

“La política tiene que tener valores, tiene que tener el código del diálogo, y en estos momentos se debe demostrar. Si puedo ayudar a generar políticas que ayuden a mejorar la salud, la educación, el desarrollo y todo lo que tenga que ver con exaltar a la familia y la mujer, desde ese lugar voy a sumar”, se comprometió.

Recordó “los valores de doña Elena Rubio de Mingorance y de muchos hombres y mujeres del Movimiento que silenciosamente construyeron y pensaron en una provincia grande, donde se pueda garantizar la libertad, la igualdad y la justicia. Queremos afianzar las autonomías de cada ciudad, valorizar nuestros recursos naturales, que hoy no están en todo su potencial. En la zona norte estamos muy postergados a pesar de tener tanto, y tiene que ver con el proceso de bienestar que nos falta. Esto tiene que ser un logro para todas las personas que eligieron vivir acá. Sabemos que los vecinos no tienen trabajo y a esa solidaridad tenemos que apuntar”, manifestó.

“Hay que ampliar la matriz productiva y conservar lo que tenemos, No podemos terminar con la actividad fabril y comenzar con el recurso de la pesca y la madera. Hay mucha inversión por realizar y esto no viene de la noche a la mañana, sino con apoyo y estrategia. Esto tiene que ser acompañado por un gobierno nacional que también piense en nuestra provincia, como un lugar que puede seguir creciendo. Yo quiero que se piense en grande para nuestra provincia, y que se piense en la soberanía de Malvinas”, subrayó.

Confió en que “el modelo de sostenibilidad es viable si todos nos unimos y trabajamos en proyectos técnicos y políticos, dejando de lado toda mezquindad”, y destacó que “a pesar de la fuerte crisis que hay en nuestra ciudad, me ha sorprendido que la gente sigue con optimismo y quiere progresar, no quieren irse de Tierra del Fuego porque han aprendido a amar el lugar. Por eso tenemos que redoblar nuestro compromiso con el vecino para salir adelante entre todos”.

“Hay que seguir hablando con el vecino, seguir escuchando. Esta fue una campaña muy austera y muy corta y estamos atravesando una recesión más profunda que en 2001. En otras épocas la gente tenía carencias de trabajo, demanda de vivienda, pero hoy los casos sociales se han profundizado mucho más. Hoy la gente no solamente no tiene trabajo sino que ya no tiene para alquilar ni una posibilidad de vivienda. En este tiempo hay que seguir trabajando para que el gobierno nacional apoye a Tierra del Fuego y no bajar los brazos en nuestra función”, concluyó.