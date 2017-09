Bomberos Voluntarios cobrarán deuda histórica con equipamiento, capacitación e infraestructura

El Presidente Federación de Bomberos Horacio Galego dio cuenta de un convenio borrador que sería rubricado en los próximos días y que permitirá a los cuarteles cobrar la deuda histórica con equipamiento, capacitación e infraestructura. Por otra parte Galego vio con buenos ojos que se comience a discutir un proyecto de ley que permita transparentar la inversión en seguridad y asimismo se mostró partidario que los servidores públicos tengan cobertura de obra social.

Por FM Del Sur, Horacio Galego, presidente Federación de Bomberos de Tierra del Fuego, dijo sobre una nueva normativa que contemple la posibilidad de racionalizar la inversión del Estado en los cuarteles, que “en principio es una coincidencia de preocupación que tenemos, incluso de las máximas autoridades, en este caso de la Gobernadora (Rosana Bertone) y nosotros que lo veníamos sosteniendo y que era un marco regulatorio que nos permita ceñir en qué se puede gastar y en qué no, además le da mayor transparencia y a nosotros también se nos deja de cuestionar con tantos problemas que hemos tenido con el manejo de los fondos”.

Agregó que “la idea era plasmar todo eso en un marco normativo similar al que se aplica en el Ministerio de Seguridad de la Nación que da un parámetro en qué se puede gastar y en qué no, con topes en cada rubro para que a los órganos de control se les haga más fácil y que a nosotros se nos transparente las cuentas que recibimos a través de la ley”.

Galego admitió que “nosotros manejamos fondos que son públicos, que son de los vecinos –de lo que aporta el contribuyente- y este tipo de historias que han traído mucha tristeza al sistema de bomberos por los desmanejos que hubo, lo que nos trajeron estos contubernios que se armaban con fondos públicos y nosotros, después de esta vuelta de página creemos que de los errores se aprende y estamos buscando eso, transparentarlo al máximo; primero, garantizar ante la población (la transparencia) y esto está reconocido por las autoridades nacionales de que tenemos de tener en Tierra del Fuego uno de los mejores sistemas de bomberos del país y eso tiene que ver con un compromiso de gente que le dio al sistema todo lo que tenía, de manera altruista y eso se vio manchado por todas estas historias que vinieron pasando en los últimos años”.

Aseguró que se le pidió a la gestión anterior de Fabiana Ríos que se sancione una normativa. “Estuvimos ocho años esperando algún decreto o alguna ley que establezca en qué se pueda gastar y nunca salió y la verdad es que era algo beneficioso para todos. Pero ahora celebramos que se pueda dar esta posibilidad, sin embargo tenemos que ser sinceros, vemos bien esto pero también reclamamos algunos derechos postergados que tenemos como la obra social y algunas ‘cositas’ más que estamos tratando de presentar ahora en la Legislatura previo a la presentación del proyecto de Presupuesto 2018, así que estamos muy expectantes y con muchas esperanzas de que se pueda reconocer cosas que históricamente no se hicieron”.

Obra Social para los bomberos

Consultado sobre el proyecto de ley para una obra social para Bomberos Voluntarios que fuera presentado por la legisladora Mónica Urquiza, Horacio Galego comentó que “la idea es trabajar sobre un disparador, sea este proyecto u otro, para tener algo ya en concreto para trabajar en las comisiones, analizar un proyecto que sea mejorable, que sea perfectible, por lo que estamos muy contentos en que se pueda discutir el tema; en mi caso, como responsable máximo de la Federación no puedo crear falsas expectativas pero ya estamos por buen camino porque la discusión se planteó, sino será ahora, será más adelante, pero no vamos a claudicar en este pedido y no vamos a quedar conformes hasta que se sancione esa norma porque es reconocer y poner justicia sobre estos servidores públicos que es increíble las cosas que hacen y que después de venir de un incendio o de un accidente, no tengan una obra social, auque si bien la tienen a través acción social, pero lo que buscamos nosotros es que tengan una reivindicación histórica y que aquellas personas que trabajan en el sistema de bomberos, si bien no tienen la posibilidad de cobrar ni tener un sueldo, por lo menos que su familia o ellos tengan una cobertura social que les permita estar tranquilos”.

Deuda histórica

Consultado sobre si la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego tiene algún proyecto propio, Galego asintió y recordó que “la inquietud vino porque nosotros hemos presentado a distintos bloques de la Legislatura este tipo de proyecto y llegó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que se han abierto al diálogo de manera exponencial respecto de lo que pasó antiguamente y dimos nuestra postura. En concreto también nos hemos reunido con el Tribunal de Cuentas y hemos hecho un camino bastante sinuoso en los últimos años que esperamos que se plasme en este documento”.

En detalle, Galego citó por ejemplo de que lo que se perciba, “se pueda gastar hasta el diez por ciento de combustible, poder gastar hasta el quince por ciento en servicios. Tiene todo un tope de porcentajes de manera tal que se pueda confeccionar un presupuesto anual porque al recibir fondos públicos, tiene que tener una proyección presupuestaria anualmente de parte de nosotros donde podamos establecer que podemos gastar en esto u otro ítem y si se pasase, que es la preocupación que tenemos nosotros, que se subsane a través de una nota de autorización como se hace en el Ministerio de Seguridad de la Nación si está debidamente justificado. Creo que no habrá mayores sobresaltos”.

En este sentido consideró que una normativa y reglamentaciones transparentes con el control del Tribunal de Cuentas de la Provincia “será una doble satisfacción”.

Asimismo, Horacio Galego aseguró que los pagos mensuales por parte del Gobierno de la provincia “se vienen haciendo en tiempo y forma dentro de los 30 días, lo que pasa es que venimos atrasados con respecto a los meses que se liquidan; por ejemplo, en el caso del cuartel 2 de Abril que presido, estamos cobrando junio de 2015, otras instituciones están cobrando agosto de 2015; pero de todas formas está listo un borrador preliminar que tiene que ver con el reconocimiento histórico de la deuda para poder aplicarlo a equipamiento, capacitación e infraestructura y ese borrador convenio ya está a la firma y esperamos que en los próximos días se pueda cristalizar, lo que permitirá que todas las instituciones que tengan acreencias con el Estado, que son todas –pero las que más tengan- puedan aprovechar ese crédito presupuestario para poder aplicarlo en las obras de infraestructura, por ejemplo, el destacamento del Río Pipo en Ushuaia porque ha crecido enormemente esa zona y la dificultad de llegar rápidamente con una unidad de emergencia desde el destacamento de Kuanip se está tornando difícil, incluso para la maniobrabilidad de los móviles”.

Agregó que “todo eso se está contemplando y es el primer paso para consolidar el sistema de bomberos, además nosotros vivimos en una zona muy complicada topográficamente hablando”.

Por otra parte destacó que “la Secretaría de Seguridad ha destacado funcionarios para poder analizar el tema de la seguridad y poder expresar la preocupación, por ejemplo, en el caso de acumulación de hielo en cantidad en la zona alta, con las poblaciones irregulares que hay; si todas esas cosas no se empiezan a prever con tiempo, va a pasar lo mismo en las zonas que se están urbanizando sino tenemos una planificación”.

En ese marco, también dio cuenta de un trabajo que se debe encarar con Obras Sanitarias (DPOSS), “por ejemplo, está la imposibilidad de colocar hidrantes para que los bomberos puedan tomar el agua para las autobombas, porque tienen que tener un resguardo por las bajas temperaturas. Pero esa red, en lo que tiene que ver las urbanizaciones nuevas, no estaba previamente contemplada. Por lo menos hoy ya las autoridades han tomado nota y eso es un auxilio impresionante porque la autobomba se conecta de allí y no tiene que esperar un refuerzo para que venga el suministro de agua. Esas cosas si son soslayadas y no se tienen en cuenta en un principio, después se transforman en un conflicto, algo absurdo que podríamos haberlo solucionado antes. Hay muchas cosas de este tipo”.