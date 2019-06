Blanco será candidato a senador y Federico Frigerio a diputado

El actual legislador por la UCR Pablo Blanco confirmó anoche que será candidato a Senador, y que Federico Frigerio encabezará la lista de Diputados en la provincia, teniendo en cuenta que el sábado a la medianoche vence el plazo de presentación de listas. Por otro lado pidió a la próxima Legislatura que “realice una exhaustiva reforma electoral porque nuestro sistema electoral es un verdadero zafarrancho”. Indicó que “a su parecer la “boleta única electrónica es el camino al que hay que ir”. También hizo un análisis de la participación de Ser Fueguino en la elección señalando que “en principio necesitamos hacer un replanteo de la situación, replantearse la estrategia, hay que trabajar en conjunto, no hay salvadores individuales, la campaña debe ser un conjunto de propuestas entre todos los estamentos, y no por separado”.

Río Grande.- El actual legislador por la UCR Pablo Blanco realizó un análisis de la performance de Ser Fueguino en las elecciones provinciales que finalizaron este domingo, para lo cual señaló que “el resultado obtenido tuvo que ver con la fuerte polarización que hubo, polarización que se venía insinuando desde hace tiempo, y si bien nosotros quisimos romper esta polarización, lamentablemente ya era demasiado tarde, y esta polarización arrastró en todo sentido, no solamente para el estamento Ejecutivo, sino también en los Legislativos”, dijo a FM La Isla.

En este sentido sostuvo que “una vez más el voto en blanco lamentablemente sigue siendo la primera fuerza, una vez más se repitió, y en aumento en la Legislatura provincial, pero también esto es producto del zafarrancho que es nuestro sistema electoral”.

Puntualizó que “muchos candidatos decían que hay que encarar una reforma electoral, por lo tanto espero que algunos de ellos llegaron, la lleven adelante, aunque yo antes de la finalización de mi mandato voy a insistir en poder avanzar en esto porque la verdad lo que tuvo que pasar la gente el día domingo ha sido una verdadera vergüenza”, expuso.

Al respecto agregó que “había tres fórmulas de Gobernador y Vice, y más quince boletas para este estamento, los cuerpos colegiados un desastre, por lo cual creo que hay que encarar una profunda reforma a la Ley de partidos políticos, y también a la forma de elegir, no puede ser el tema de las colectoras, y mucho menos las listas espejos, ahora cuando se presentaron las listas espejos, nosotros desde Ser Fueguino cuestionamos esa posibilidad de que sumara sin tener el 5%, la Justicia Electoral lo rechazó, y después a 36 horas de una elección viene a decir que en el caso del acuerdo de sumatoria de votos de un sector, Forja, y la colectora, no podían sumar, lo cual eso también trae mantos de dudas y de sospechas sobre una elección que no debería haber existido, por lo cual a esto hay que analizarlo seriamente, la experiencia de las listas espejos fueron prohibidas en varias provincias, y en la Nación, y nosotros no podemos estar atrás”.

Blanco recordó que en el 2001 “perdí una elección a diputados por las listas espejos, en ese momento era el PJ con la UCEDE, la verdad es momento de brindarle al ciudadano una herramienta que le facilite la elección, por supuesto siempre hay que tener en cuenta la calidad de los candidatos que seguramente somos grandes responsables del voto en blanco, pero esencialmente la mayor implicancia del voto en blanco es el sistema electoral, ojala se pueda avanzar en esto, creo que la boleta única electrónica con respaldo en papel es el camino al que hay que ir, evitaría el voto en blanco, y facilitaría la herramienta a la gente al momento de votar, por lo cual es el camino al que ir, pero hay cuatro años por delante”.

“No hay salvadores individuales”

Con respecto al resultado de la elección del espacio que integra, dijo que “en principio necesitamos hacer un replanteo de la situación, replantearse la estrategia, hay que trabajar en conjunto, no hay salvadores individuales, la campaña debe ser un conjunto de propuestas entre todos los estamentos, no puede haber un estamento que haga campaña por su lado, el ejecutivo provincial ande por un lado, y los Legisladores por otro lado, y no acompañar, lo mismo con el ejecutivo municipal y los concejales, y en su conjunto los cuatro estamentos, no tuvimos el resultado que esperábamos, como mínimo suponía que íbamos a repetir la representación que teníamos, nos equivocamos, me hago cargo de lo que a mi me toca, pero hay que seguir mirando hacia delante, la gente decidió, y votó, ojala que quienes hayan sido elegidos tanto en el ámbito ejecutivo y legislativo puedan trabajar lo mejor posible para modificar la situación de la gente, y nosotros rever la situación”, precisó.

Especificó que “con nuestra formula no pudimos romper la polarización el domingo, hubo una polarización muy importante, el resultado me sorprendió, pensé que iba a haber segunda vuelta, la gente eligió, ojala que haya una ordenada transición, que no perdamos los meses que tenemos de acá a diciembre, ojala que las promesas realizadas en campaña se puedan cumplir, que la gente después no se lleve un nuevo desencanto, y que la gente que prometió devolver el 82%, y el aporte solidario tenga las herramientas para llevarlo adelante, no lo digo solo por el candidato a Gobernador, sino por algunos candidatos a legisladores que prometieron un montón de cosas”.

Cargos nacionales

Por otro lado se refirió a las elecciones nacionales, donde la provincia en el mes de octubre elegirá además de un nuevo presidente, diputados y senadores.

Blanco sostuvo que “en los próximos meses tenemos un desafío para los cargos nacionales, seguramente estaremos compitiendo, la participación está abierta para todo el mundo, pero si después no se presentan no es responsabilidad de quienes nos vamos a presentar, pero también hay compromisos asumidos, y en mi caso particular yo voy a cumplir con mi compromiso, que es que la UCR va a ir en el estamento de senadores, y el PRO irá en el ámbito de diputados, así lo vamos a hacer, y con nombre y apellido en el caso de diputados la lista la encabezará Federico Frigerio, y en el caso de Senador seré yo quien encabece la lista, voy a cumplir con el compromiso asumido, más allá de que no sea fácil la próxima elección”.

Finalmente sostuvo que “si bien el sábado a las 0 horas vence el plazo, voy a tratar de poder tener todo finalizado el viernes para estar tranquilo, tiene que ser un hombre y una mujer, o viceversa, es uno y uno”.