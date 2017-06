Blanco llamó a dejar las chicanas de lado en la interna radical

El legislador del bloque UCR-Cambiemos esperará al cierre de listas de candidatos para analizar el futuro de Federico Sciurano dentro del partido, a través de los órganos internos. Intentó evitar el debate por los medios y aspira a que, luego del proceso de octubre, terminen “las chicanas” entre un sector y otro, para trabajar todos juntos en cambiar la realidad. Además, cuestionó la lentitud de la justicia para definir no sólo la presentación por el impuesto inmobiliario, sino la situación de Las Termas y del puerto de Río Grande. Respecto de los fondos del endeudamiento, espera la respuesta a la Legislatura del pedido de informes sobre su destino. Se pronunció en contra de la municipalización de la margen sur, y a favor de la apertura de la antigua traza de la ruta 3 en lo inmediato, pero también de la construcción de un segundo puente.

El legislador radical Pablo Blanco fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el cierre de la presentación de alianzas el pasado miércoles, y la posibilidad de que el presidente de la UCR Federico Sciurano encabece el frente UnirTDF.

Negó que, como en su momento se dio un pacto con el kirchnerismo, con los ‘radicales K’ que acompañarla fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos, ahora existan los ‘radicales M’ que van a cederle la candidatura a Tito Stefani, del PRO: “Acá no hay radicales K ni M, hay radicales y la UCR hizo un acuerdo a nivel país que lo trasladó a la provincia” dijo, y si van a ir primeros o segundos en la lista, señaló que “se está en conversaciones. De haber una sola lista será integrada por el PRO y la UCR, y hasta el 24 hay tiempo, porque todavía no hay definición y esto es muy dinámico, siempre se termina a último momento. Ojalá podamos llegar a un entendimiento”, manifestó.

Se le preguntó si está molesto con el presidente y vice del partido, que se sumaron al frente UnirTDF, a partir de la postura pública que asumió su compañera de banca Liliana Martínez Allende, con un profundo enojo con Sciurano fundamentalmente, y una amenaza de judicialización.

Blanco respondió que no tiene esa postura y dejó librada la decisión de Sciurano a su propia voluntad, aclarando que no hizo un acuerdo como UCR. “Cada uno es dueño de sus actitudes y la UCR no está en ningún acuerdo con el MPF, más allá de que la prensa lo presente así. Si ven la alianza presentada en la justicia, es el MPF, el Frente Renovador y el GEN, no figura la UCR. Si algún radical va como candidato extrapartidario de ese frente, será responsabilidad de ellos”, sostuvo.

Dado que el legislador Damián Löffler confirmó como presidente del MPF que Sciurano va a ser el candidato de UnirTDF, se le preguntó qué harán, una vez conocidos los nombres. “Una vez que se presente la lista, si hay afiliados radicales formando parte de otro espacio político, las autoridades partidarias deberán analizar la situación”, delegó.

Blanco apuntó a una discusión madura después de las elecciones. “Me gustaría que después de octubre, ya superada la instancia electoral, nos podamos sentar todos en una mesa y buscar la solución. Por lo menos dejar de chicanearnos un año y ver de qué manera todos juntos podemos cambiar la realidad, porque uno solo no lo puede hacer. Hay que poner un poco de cada lado. Mientras sigamos con el River-Boca, vamos de mal en peor”, avisó.

Fondos del endeudamiento

Por otra parte se le preguntó sobre los fondos del endeudamiento, y si conoce si existen colocaciones financieras, pagos de obras o el destino que tuvieron luego de la colocación de bonos. “Por lo que sé, el dinero está depositado en el banco, pero yo no sé dónde está la plata, le tienen que preguntar al Ministro de Economía. Soy legislador y encima de la oposición. Las explicaciones las tiene que dar el oficialismo”, dijo.

“Que el presidente del banco haya sido asesor mío hace mucho tiempo, que yo haya sido empleado del banco, o que esté Gabriel Clementino que trabajó hace tiempo conmigo, no quiere decir que yo los puse en el banco. Todos dicen que Blanco maneja el banco pero basta con los fantasmas esos, porque apenas manejo mi oficina y flaco favor me hacen. El banco deberá dar las explicaciones junto al Ministro de Economía y la gobernadora”, sentenció.

Recordó que “en la última sesión nosotros acompañamos el pedido de informes del MPF y, cuando lo contesten, ahí vamos a saber dónde está la plata. Lo que puedo decir es que el producido de los bonos no puede ser utilizado en gastos corrientes, ni siquiera pueden formar parte de la cuenta única del tesoro. Hay un pedido de informes y hay funcionarios del Ejecutivo que tienen que dar las explicaciones. Para la próxima sesión ya debería estar la contestación”, estimó.

Obras en marcha

Además informó que “hay licitaciones en marcha y obras que ya se están ejecutando, como todo lo que tiene que ver con la planta de agua en Ushuaia y el saneamiento. Un porcentaje de esas obras se pagan con los bonos y ya se están haciendo. Por lo que hablé con el Ministro de Obras Públicas hay dos o tres licitaciones, algunas publicadas y otras por publicarse. La licitación de la ruta del Atlántico está prácticamente para publicarse y las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, dijo.

Gastos en publicidad

En otro orden de cosas, se le preguntó sobre los 17 millones destinados a publicidad por parte del gobierno, y si hay algún pedido de informes relacionado con estos gastos. Respondió que no y que están “esperando la revisión de cuentas del primer ejercicio de Bertone, que está próximo a presentarse en la Legislatura. Ahí vamos a ver qué se gastó en el ejercicio 2016. A partir de ahí saldrán inquietudes para consultar al Ejecutivo”, señaló.

Justicia lenta

Por otra parte, planteó la lentitud de la justicia para resolver el conflicto generado por el impuesto inmobiliario, judicializado por el gobierno, previendo que pueden tomarse años a partir de algunos antecedentes. “Hay reclamos en la justicia que no sé por qué no se resuelven, como la disputa por el impuesto inmobiliario. Realmente no sé qué espera la justicia provincial.

Yo me acuerdo que, como director del IPAUSS, hice una presentación por los 25 inviernos, planteando la inconstitucionalidad, y después de siete años la justicia de Tierra del Fuego rechazó la presentación porque dijo que no estábamos legitimados para hacer ese reclamo. Tardaron siete años en darse cuenta y decir que no estábamos legalmente autorizados para reclamar”, cuestionó.

“Con el tema del inmobiliario ya llevamos casi un año de la presentación y todavía no hay información. Seguramente saldrá dentro de dos o tres años, pero cuando el reclamo se hace, rápidamente hay que resolver las cosas”, pidió.

“Hay que darle un corte, sea para un lado o para el otro. Acá la discusión es más política que otra cosa. Hay cosas que están fallando, porque con ese tema hubo un acuerdo con los intendentes y está en el diario de sesiones -de la aprobación del paquete de leyes el 8 y 9 de enero de 2016-. Con posterioridad a la sanción del paquete de leyes hubo una conferencia de prensa con dos intendentes sentados a la mesa. Nosotros nos opusimos a ese artículo, pero no le quitaba el cobro a los municipios, sino que se iba a hacer un revalúo, que daba un monto superior de recaudación, y el municipio se quedaba con el 60%. Seguía cobrando, pero del 100% de la mayor recaudación, transfería el 40% a Rentas, para ser destinado al ex IPAUSS”, repasó de la letra de la ley.

Reiteró que “es una disputa más política que otra cosa, de quienes fueron juntos a una elección por el mismo espacio político. Yo le dije a los intendentes que, si estuviera en su lugar, me preocuparía porque lo que se dio por una ley se modifica por otra, y que me sentaría a solucionar esto por el carril que corresponde, que es el diálogo. La percepción del impuesto inmobiliario está dada por una ley territorial. Si se dio por una ley, se puede sacar o modificar por otra. Por eso el camino era sentarse a zanjar la diferencia”.

Blanco agregó otros dos temas fundamentales que están esperando resolución de la justicia, el puerto de Río Grande y Las Termas del río Valdez: “Lo de las termas es una vergüenza y alguna vez hay que ponerle un punto final. En el Consejo de la Magistratura hay una denuncia contra funcionarios judiciales por el tema de las termas. Hubo un pedido de juicio político que la Legislatura rechazó en su momento. Hay que sentarse y darle un corte, lo mismo con el puerto de Río Grande. Plantean por qué no se puso en el menú de obras con los bonos, pero no se puede poner un centavo mientras esté judicializado”, explicó.

Puerto vacío

Respecto del planteo del ex legislador Jorge Lechman sobre el puerto vacío en Ushuaia, en reiteradas oportunidades en lo que va del año, y la baja de la actividad, dijo que “el día que salió publicada la nota había dos barcos de carga en el puerto. Uno que trae las cuatro ambulancias y el sistema de televisión para los canales. Es cierto que ha bajado la actividad pesquera, y cada vez hay menos. A nadie escapa que hay una retracción en el consumo y que hay algunos productos hechos en Tierra del Fuego que se sobrestockearon en 2015”, reconoció de la crisis en la industria.

Pero prefirió ser optimista: “La cosa no está bien pero va mejorando. Todo depende de qué lado vean el vaso, porque todo tiene dos visiones. La situación industrial está complicada, pero no por medidas que se han tomado en contra de la industria radicada en Tierra del Fuego, sino que está complicada porque ha bajado el consumo y no hay ventas. Pero ya ha empezado a repuntar y algunas empresas han comenzado a tomar gente, por supuesto no en la medida que uno quisiera”, expresó.

Conexión sin municipalización

Por otra parte, se le preguntó sobre la reunión del pasado lunes con vecinos de la margen sur y legisladores del oficialismo, para tratar la reapertura de la antigua traza de la ruta 3, y mejorar la conexión con margen. Aclaró que en este encuentro “no se habló de la municipalización sino exclusivamente de la reapertura de la ruta 3 entre el sector del puente hacia José Menéndez. Hay una presentación para trabajar en conjunto el Ejecutivo y los vecinos y presentar en 45 días un proyecto a la Legislatura para declarar de utilidad pública ese tramo”, informó.

“Yo no estoy de acuerdo con la Municipalización de margen sur, hasta tanto no me sepan convencer o explicar por qué municipalizando cambiaría la situación de los vecinos. Hace rato que vienen con este tema y estoy de acuerdo en discutirlo, pero no acompañarlo porque no estoy convencido”, sentó como postura, y observó que, “con el criterio de que es grande y está dividido por un puente, en Córdoba habría cuatro o cinco municipios”.

“La solución pasa por otro lado. Ahora se va a empezar el centro de salud de segundo nivel con fondos de YSUR, producto de la renegociación del contrato”, mencionó entre algunas obras en marcha para el sector, que van a empezar a cambiar las condiciones.

Hizo una salvedad sobre la postura de los legisladores del oficialismo a favor de la expropiación, para la reapertura de la antigua traza, dando a conocer improvisación y desconocimiento: “No sé si hay que expropiar, porque por ahí pasaba la ruta 3 y ese terreno estaba cedido, salvo que se haya compensado por la nueva traza de la ruta. Antes de expropiar hay que ver si corresponde. A lo mejor no es necesario, porque ya estaba cedida esa tierra. Había funcionarios el lunes que me discutían que por ahí no pasaba la ruta 3, y esto quiere decir que no se ha buscado la información suficiente, porque cuando yo tenía 7 u 8 años pasaba por ahí. Había funcionarios que decían que no, que la ruta 3 venía de Punta María al puente, cuando el puente no existía porque está desde el ’77/’78”, afirmó.

“Hablan porque el aire es gratis y sin tener conocimiento. Por ahí pasaba la ruta 3 y probablemente ese espacio debió estar cedido. Hay que buscar los antecedentes antes de decir que se va a expropiar. Expropiar significa destinar recursos de la provincia a un particular y por ahí no es necesario”, sostuvo, si bien aclaró que “por unanimidad está la decisión de abrir la ruta”.

No descartó el segundo puente, que viene pidiendo el intendente Melella: “Yo creo que hay que encarar las dos cosas, esta salida alternativa que es rápida, y después el proyecto del nuevo puente”, dijo.

Consultado acerca de por qué no se incluyó en el menú de obras del endeudamiento, dijo que “no estaba dentro de las propuestas que elevó el Ejecutivo a la Cámara legislativa, para financiar con el endeudamiento y ningún partido planteó esa posibilidad”.

Las obras del desarrollo

Finalmente se le preguntó, de este menú previsto con los bonos, qué obras realmente apuntan al desarrollo. Blanco mencionó ante todo “el camino del Beagle”, pero también ve potencial con “el microestadio de Río Grande, que va a tener un montón de movimiento. Pronto se va a hacer el centro de convenciones en Río Grande, porque hay un inversor privado que quiere poner la plata. Teniendo un centro de convenciones que pone un privado, va a generar un montón de movimiento de gente que va a ir a conocer Ushuaia también”, confió.

En cuanto a los que sostienen que no hay hotelería para albergar en la zona norte a este tipo de turismo o delegaciones, estimó que “seguramente cuando vean que esto está avanzando, va a venir alguno a invertir en un hotel. Pasó lo mismo con el Cerro Krund”, recordó sobre un proyecto rechazado en su momento y que se convirtió en un centro de atracción nacional e internacional.

Fuente: Diario Provincia 23.