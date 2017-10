Blanco le pidió a Gorbacz que no haga declaraciones alarmistas

El legislador Pablo Blanco aportó una mirada diferente al alerta que encendió el gobierno fueguino tras el triunfo de Cambiemos en todo el país. A su criterio no hay razones para que la Nación deje de asistir a la provincia, y destacó la convocatoria al diálogo del presidente Macri, que ya fijó fecha para encontrarse con los gobernadores. Expuso su “sorpresa” por las declaraciones de Leonardo Gorbacz, sobre el ajuste en el giro de fondos para sueldos, aguinaldos, y la caja de previsión.

El legislador radical Pablo Blanco dialogó ayer con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión de la comisión de presupuesto, la cual preside, que comenzó a analizar el proyecto para el ejercicio 2018.

Consultado sobre el alerta que encendió Gorbacz sobre el ajuste post-electoral, dijo que “el jefe de gabinete aclaró en la reunión de comisión de presupuesto que lo que salió publicado en un medio de Ushuaia no es lo que él dijo. Yo no veo mal que se haya formado este grupo de colaboradores de Economía, para analizar los proyectos que puedan ser discutidos en el ámbito del Congreso nacional. Me parece bien que se analice y se forme un equipo técnico donde está el presidente del banco, el director de la AREF, el presidente la caja de jubilaciones, el Ministro de Economía. Me parece bien como ámbito de consulta sobre las iniciativas del Ejecutivo, pero de ahí a decir que como Cambiemos no obtuvo el resultado que pretendía en la provincia de Tierra del Fuego, que era ganar las elecciones, la provincia se va a tener que preparar porque va a ser perjudicada por medidas del gobierno nacional, me parece que dista mucho de lo que se decía anteriormente”, manifestó.

“Me parece que Gorbacz descarriló, perdió el rumbo, o no sé qué le pasó. En la comisión desmintió esto y dijo que se habían interpretado mal sus declaraciones”, aseguró Blanco.

En concreto sobre este encuentro, informó que “dieron la explicación genérica del presupuesto, la reunión empezó a la mañana y terminamos cerca de las siete de la tarde. Explicaron los lineamientos generales, acercaron información bastante detallada sobre la presentación del presupuesto, la ejecución y la distribución de partidas.Se explicó la política de ingresos y la proyección de ingresos de la AREF. A su vez la AREF explicó su presupuesto, y realmente viene realizando una tarea muy buena, ha superado ampliamente en más de 200 millones de pesos la pauta presupuestaria, sin tener en cuenta el canon de la renegociación con YPF por 249 millones de pesos. La AREF realmente está haciendo una muy buena gestión”, elogió el radical.

Agregó que “el jefe de gabinete, más allá de dar una opinión política del presupuesto, también explicó las erogaciones e ingresos previstos en la Jefatura de Gabinete”, y hoy se prevé continuar por la mañana con los funcionarios del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, “ya para el análisis de cada uno de los sectores ejecutores del gasto. Esta discusión nos va a llevar prácticamente hasta fines del mes de noviembre”, estimó.

“Lo que puedo sacar en limpio de esta primera reunión es que las consultas que hicieron los distintos legisladores fueron contestadas. Se aclararon algunas cosas, como el endeudamiento. Quedó claro que lo que están planteando no es un nuevo endeudamiento de 200 millones de dólares, sino que plantean un artículo, que no es lo que está redactado, para darles la facultad de refinanciar la deuda que tienen emitida, de conseguir mejores condiciones. Seguramente habrá una modificación de ese artículo específico”, dijo.

Consultado sobre el ajuste, Blanco recordó que “continuamente el gobierno nacional está ayudando a la provincia de Tierra del Fuego, a veces con adelantos transitorios cancelados dentro del mes, otras con adelantos que después se transforman en convenios de financiación, y también con ATN. Días pasados la gobernadora anunció haber recibido un ATN de 150 millones de pesos para la compra de tierras en la margen sur de Río Grande. El gobierno nacional, en el caso de Tierra del Fuego, está ayudando desde que asumió, y dando las herramientas para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales. También lo hace con otras provincias del país y yo no veo por qué vaya a dejar de hacerlo”, opinó.

Para el radical del espacio Cambiemos, “hay señales claras” de diálogo y no de imposición, “porque el gobierno triunfó en las elecciones del domingo y esa misma noche el presidente de la Nación dijo que iban a ser convocados los gobernadores y distintos sectores. Al día siguiente estaban en una conferencia de prensa ratificando lo que habían dicho la noche anterior: que la convocatoria iba a ser en principio a gobernadores e intendentes, y tengo confirmado que el lunes siguiente están citados todos los gobernadores a la reunión con el presidente”, dijo.

Dio a conocer que hoy está viajando el Ministro de Economía de Nación a reunirse con el CFI, “donde se están discutiendo varios temas relacionados con el fondo de conurbano bonaerense. Las provincias están discutiendo con las autoridades económicas y los fiscales de estado; está también la discusión sobre los fondos previsionales de las cajas no transferidas. Hay continuamente un diálogo entre la Nación y las provincias, por eso me sorprenden las declaraciones del jefe de gabinete”, insistió.

Relación con los municipios

Respecto de la relación del gobierno con los municipios y la posibilidad de que la Legislatura pueda oficiar de puente para facilitar el diálogo, respondió a título personal que “en lo que nos corresponde a nosotros estamos tratando de hacer lo mejor para que la provincia avance, pero yo no me encuentro en condiciones de ser nexo entre los municipios y el gobierno provincial porque no tengo relación con ninguno de los dos municipios”.

Fondos de la renegociación petrolera

Consultado sobre el destino de los fondos que se percibirán por la extensión del contrato de la Cuenca Marina Austral, en concepto de responsabilidad social empresaria, que no fueron aclarados por el gobierno, el legislador aclaró que “todavía no ingresó nada a la Legislatura y todavía no está firmado el acuerdo definitivo, pero hay una propuesta de inversión de cinco millones de dólares por un lado y de tres millones de dólares por otro en concepto de responsabilidad social empresaria. No tengo el detalle de en qué va a ser invertido porque no se ha formalizado el convenio. Una vez que la gobernadora suscriba el acuerdo de prórroga, la gobernadora lo tiene que remitir a la Legislatura, que debe aprobarlo con los dos tercios de la Cámara”.

Ante la pregunta sobre la licitación del área CA-12, la respuesta fue similar, y lo dejó supeditado al momento en que “le toque concurrir a la Secretaría de Hidrocarburos a la comisión 2, porque seguramente vamos a tener información al respecto”.

Stefani va por todo

Finalmente se le preguntó sobre las declaraciones del diputado electo Tito Stefani, que se adelantó al 2019 para decir que irán por todos los cargos. “Vamos a ir por pasos. Seguramente si entre todos logramos consolidar este espacio político y hacer bien las cosas, en 2019 habrá posibilidades de competir por todos los cargos, que no son pocos, porque hay tres senadores, tres diputados, la gobernación, intendentes, concejales, legisladores. Va a haber posibilidad de una oferta electoral muy importante, pero lo que hay que hacer es consolidar y trabajar para hacer bien las cosas, y para el resto falta mucho todavía”, concluyó Blanco.