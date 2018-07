Blanco cuestionó la demora del gobierno en dar la información

Espera poder analizar en detalle los expedientes de la Secretaría de Seguridad y atribuyó la polémica en torno a las compras secretas a dos factores: por un lado, el “error en la presentación” que hicieron los funcionarios en la comisión de presupuesto, y por otro “la reticencia en dar información”. Informó que, si bien el Tribunal de Cunetas no encontró delito, “hay funcionarios sancionados”, y en la reunión se podrá corroborar si hubo irregularidades administrativas en el encuadre de algunas compras. Por otra parte, negó un perjuicio a la provincia por la firma del pacto fiscal, asegurando que en lo que va del año hubo más recursos por coparticipación y por recaudación propia.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco fue consultado por FM La Isla sobre la reunión de carácter reservado de la comisión de seguridad, que se realiza hoy con la presencia del Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía.

Finalmente se podrá tomar vista de los expedientes de las compras secretas y, para el legislador, la polémica que se armó en torno a este tema es atribuible al propio gobierno. “Hubo un error en la presentación en la comisión de presupuesto y luego reticencia en dar la información, que generó todo lo que generó, hasta una denuncia penal que fue desestimada por la justicia”, dijo.

“La justicia desestimó la denuncia que se había realizado hacia funcionarios de gobierno y quien habla, en base a la información del Tribunal de Cuentas. Yo creo que todo lo que generó esto fue la reticencia de las autoridades provinciales de explicar las cosas. El funcionario que fue a la comisión no tenía ni idea, porque habló de gastos reservados cuando en la provincia no están autorizados. De acuerdo a los informes del Tribunal de Cuentas, esto terminó siendo una compra reservada, observada en algunos puntos y algunos funcionarios han sido sancionados por esto”, afirmó.

“Para tener información más amplia esperaremos a ver los expedientes, que es lo que solicitamos en varias oportunidades y no se acercaron. La presidente de la comisión de seguridad que convocó a esta reunión reservada ha manifestado que vamos a poder ver los expedientes y ahí podré informar al respecto”, señaló.

Recordó que “quien ha llevado adelante un reclamo recurrente es el bloque del MPF y seguramente estarán en mejores condiciones de decir qué sucedió. Para mí lo que pasó ante el error de unas declaraciones, fue una utilización que no le veo sentido, y tampoco le veo sentido a la falta de predisposición del Ejecutivo para acercar la documentación y sacar cualquier duda al respecto”, reiteró.

“Cada uno se debe hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Ahora veremos el tenor de los expedientes, qué se compró, si lo que se compró en realidad son compras reservadas o no. Tengo entendido, por lo que me dijo la presidente de la comisión, que ha recepcionado los expedientes en la comisión de seguridad y están en poder de la presidente”, apuntó.

Pacto fiscal perjudicial

Por otra parte, contradijo las opiniones del bloque del MPF respecto del perjuicio del pacto fiscal par la provincia y la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal el pasado viernes. “Yo quisiera saber cuál es el perjuicio irrecuperable para la provincia desde la firma del pacto fiscal a la fecha, porque la verdad que los números indican todo lo contrario. Yo trato de ser serio y tengo el mismo discurso en público que en privado. Días pasados, hablando con algunos integrantes de ese bloque, dijeron que la única salida es lo que está haciendo el gobierno nacional, pero que públicamente no lo van a reconocer. Estamos en política y algunos tienen un discurso en público y otro en privado. Yo digo lo mismo en público que en privado”, contrastó.

“Los legisladores que opinan así, que me digan cuáles fueron los perjuicios que tuvo Tierra del Fuego por ingresar al pacto fiscal y cuáles son las pérdidas de recursos, porque tiene mayor recaudación nacional y provincial, está primera en las transferencias no automáticas de todas las provincias del país, está recibiendo mayores recursos de los que venía recibiendo, no hay restricciones al régimen industrial cuando venían batiendo el parche. Las textiles se van a llevar una sorpresa, porque con el nivel del dólar, ahora ya no es negocio importar y por eso los 40 que estaban despedidos hasta el viernes, hoy están nuevamente ingresados”, dijo de los trabajadores de Australtex.

Aseguró que “hay varias cosas que van a ir cambiando. Algunos apuestan a que esto sea un fracaso y otros apostamos a que, más allá de las dificultades, tengamos un país diferente. En definitiva, la gente es la que va a decidir en 2019 y algunos están muy apurados, porque para llevar al 2019 hay que transitar un muy dificultoso 2018”, indicó.

Recortes a la Patagonia

Finalmente desmintió la información publicada por La Política Online y por el medio digital I-Profesional, sobre el recorte de todas las transferencias no automáticas a la Patagonia.

“Yo lo tomo como de quien viene y en realidad es una aberración lo que dice esa información, porque no tiene ningún tipo de sustento. Dejar de transferir los recursos de la Patagonia implica que como mínimo 36 diputados se van a oponer, y como mínimo 18 o 21 senadores de la nación se van a oponer. Al oficialismo no le sobran los números como para plantear esas cosas”, sostuvo.

“Me parece que acá hay toda una política recurrente de algunos medios de comunicación”, opinó, y reiteró que “Tierra del Fuego en proporción es la provincia que está primera, pero lejos, en el orden de las transferencias no automáticas”.

Recordó que estas transferencias son “Ayudas del Tesoro Nacional -ATN-, algunos planes que están fuera de la coparticipación federal. Hace poco más de un mes salió publicado que Tierra del Fuego es lejos en porcentaje la que más recibe y ahora dicen que le van a quitar los recursos de la ley de promoción económica”.

En cuanto a la negativa del gobierno nacional a debatir la prórroga del régimen fueguino, argumentó que “el jefe de gabinete no es la primera vez que dice que la prórroga no es un tema prioritario por el momento, pero no está diciendo que la ley 19640 va a quedar sin efecto. Muchos se van a tener que guardar los comentarios cuando pase el 2023 y la ley de promoción siga siendo una realidad”, aseguró.

Frente a estas críticas, dijo que “hay que soportarlo estoicamente”, en nombre de “quienes estamos convencidos de que el proyecto de Cambiemos tiene que cambiar la realidad del país”.

Se le indicó que no hubo ninguna desmentida oficial de esta información sobre el recorte de transferencias, pero consideró que no corresponde “desmentir una mentira, en un momento donde todo el mundo busca batir el parche para que esto se pudra del todo. ¿Para qué van a salir a desmentir lo que no es cierto? ¿para crear más confusión? -se preguntó. Son las reglas del juego y con esas reglas hay que manejarse”, concluyó Blanco.