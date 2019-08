Blanco consideró que no es momento de “hacer locuras” y pedirá opinión de los electos

El legislador radical Pablo Daniel Blanco adelantó que citará a comisión a los funcionarios provinciales para que expliquen el proyecto y los beneficios del tendido eléctrico en la ruta 23, pero además pedirá la opinión de los electos antes de tomar una decisión. Remarcó que, con el contexto actual, no es momento de “hacer locuras”. Ante la corrida cambiaria, admitió que no comprende qué pudo cambiar una elección del viernes al lunes e instó a “serenarse y aunar esfuerzos” para salir adelante de la coyuntura. Respecto del resultado en la provincia, consideró que el objetivo de lograr dos bancas en el Congreso “está cumplido” y espera sostener el segundo lugar. Llamativamente, deslizó que la gobernadora Rosana Bertone podría no ocupar la banca de diputado: “Que no se sorprendan si por ahí la tenemos de ministra”, arriesgó.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco, candidato a senador por Juntos por el Cambio, fue consultado por Radio Fueguina sobre el nuevo pedido de endeudamiento en dólares girado por la gobernadora Rosana Bertone a la Legislatura, que podría no contar con los votos del bloque radical, si los electos no dan el visto bueno.

“La verdad no he leído el proyecto, sé que ha ingresado pero todavía no tomó estado parlamentario”, dijo del tendido eléctrico en la ruta 23, para lo cual Bertone pide una autorización de endeudamiento superior a los dos millones de dólares.

“Sobre todo me va a interesar la opinión de quienes tengan la responsabilidad de gobernar hacia adelante. Yo creo que la inversión puede ser muy importante, pero no voy a hacer locuras. Quiero la opinión de quien va a tener la responsabilidad de gobernar y quiero que me vengan a explicar para qué es el endeudamiento, qué beneficios trae, porque la obra es importante y es la electrificación de la ruta 23. Quiero ver si ayuda al desarrollo, cuáles son los beneficios. Ha ingresado y citaremos en el marco de la comisión de presupuesto a las autoridades provinciales para que nos expliquen y nos alcancen el proyecto, y después me interesa la opinión de las autoridades electas, que van a tener la responsabilidad de finalizar estas tramitaciones”, expresó.

“Más allá de que sea un crédito del BID, no sale de la noche a la mañana. Este no es el mismo caso de los bonos, que tienen como contrapartida las regalías, que están en dólares, es decir que se pagan con la misma moneda. En este caso hay que hacer un estudio más detenido del tema y no hay que hacer locuras, sobre todo porque en Tierra del Fuego ya está decidido que en diciembre hay un nuevo gobierno”, sentenció.

La corrida cambiaria

Además se refirió al caos desatado en el país después de las PASO: “Estamos en un panorama muy complicado, hubo una reacción muy importante después del resultado electoral y todavía no termino de analizar y digerir lo que pasó. Hay cosas que me sorprenden y no sé qué tanto cambió del viernes al lunes, más allá de una elección en donde hay posibilidades de un cambio de gobierno, pero es una elección que vendría a ser como una encuesta, porque el primer resultado va a estar en octubre”, dijo.

“Me sorprende lo que se armó después de este resultado electoral. Evidentemente los mercados tienen mayor poder que todo el mundo y estamos inmersos en una situación complicada. Hay que traer calma, serenarse un poco y ver de qué manera aunamos esfuerzos para que la mayoría de la población no sufra las consecuencias. Cuesta creer que un resultado electoral pueda producir esta debacle que se produjo y todavía no lo he podido analizar con detenimiento”, señaló.

Consultado sobre la conferencia de prensa de Macri del lunes y la que brindó ayer, con el anuncio de algunas medidas paliativas, sostuvo que “respecto del lunes, yo me quedo con el tono del discurso de María Eugenia Vidal. Me parece que al presidente se lo vio muy afectado y por ahí puede ser cierto lo que él explicaba y puede tener asidero, y la reacción de los mercados así pareciera indicarlo, pero me parece que la forma en que lo dijo no es la correcta”, opinó sobre la decisión de Macri de responsabilizar a la oposición y a los votantes por elegirlos.

“Ayer vi que recapacitó y utilizó otro tono totalmente distinto. Uno debe ser muy respetuoso de la decisión de la gente, la comparta o no la comparta. En democracia el que decide es el pueblo con su voto. A uno puede no gustarle la decisión del pueblo, pero hay que respetarla y escucharla, como lo dijo María Eugenia Vidal. Hay que analizar en qué uno se ha equivocado y por qué no se llegó a la gente. Si las PASO fueran como debieran ser, seguramente habría más de un candidato disputando cada espacio político, pero como se están dando ahora son una encuesta cara. Es un severo llamado de atención al gobierno nacional y debe actuar en consecuencia”, instó.

“Yo creo que hay posibilidad de modificar esta situación y el discurso del lunes no contribuyó a eso, pero el discurso de ayer tomó otro camino. Yo estoy convencido de que, más allá de lo doloroso que ha sido este proceso de tres años y medio, las medidas que se están tomando son las correctas para tener un país con un futuro distinto. Hay otra gente que no lo entiende así, no lo comparto pero lo respeto. Hay que ver de qué manera hacemos que este país cambie y sea como los países vecinos. Yo me tomé el lunes y el martes para analizar y digerir este resultado, porque estoy convencido de que nosotros tenemos que ser un país diferente y con este resultado no estamos apuntando a eso. Es mi opinión y no es compartida por mucha gente. Debemos trabajar para imitar a los países vecinos, para ser como Chile, donde no pasa lo que pasa acá, para ser como Uruguay donde por un cambio de gobierno no suceden estas cosas”, observó.

“Se ha manifestado la bronca y respeto la opinión de la mayoría, que por algo se manifestó así. Yo no vivo en la provincia de Buenos Aires ni en el conurbano, pero el resultado que más me impactó fue el de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que María Eugenia ha hecho mucho, y habrá que analizar el resultado, porque no logro entenderlo. Tengo familiares en Buenos Aires y han hablado muy bien de Vidal. Me va a llevar tiempo analizarlo y digerir esto”, confesó Blanco.

Bertone “desagradecida”

En cuanto al resultado en la provincia, dijo que “el gobierno ha ayudado mucho a Tierra el Fuego y de eso estoy convencido, pero no hemos sabido explicarlo, no hemos sabido llegar a la gente. El tema económico afectó mucho, pero hay otras cosas además de lo económico en la escala de valores de uno. Hay otras personas que tienen otra escala de valores y eligen otra cosa. También depende de la situación en que esté cada uno. Es lo que la gente decidió y hay que actuar en consecuencia. A mí lo que me interesa es que la gente esté mejor y esa es mi función. De acá a octubre yo voy a explicar mi punto de vista, lo que el gobierno nacional ha hecho, si bien no me sorprendió el resultado de Tierra del Fuego”.

“Todos los ejecutivos le echaban la culpa de todo al gobierno nacional y es muy difícil cuando hay dos o tres voces contra todo el resto, y que se pueda convencer a la gente. Más allá de todas las opiniones, haber logrado más del 20% es importante, y eso esperamos mantenerlo y aumentarlo. Lo que me preocupa es que hasta el viernes la situación económica se estaba estabilizando y después del resultado electoral, no alcanzo a comprender qué cambió tanto para que suceda lo que sucedió”, reiteró.

Se le indicó que la gobernadora Bertone calificó de “inexplicable” que el macrismo haya obtenido 20 puntos en la provincia y haya quedado como segunda fuerza electoral, logrando dos bancas en el Congreso. “Es la opinión de la gobernadora Bertone, que es una desagradecida con el gobierno nacional –disparó-, porque la mayoría de las obras que se llevaron adelante en Tierra del Fuego durante casi tres años fueron gracias al gobierno nacional. Son declaraciones de alguien que después de una derrota provincial parece que resurgió en estas elecciones nacionales. Yo la respeto pero no comparto para nada su opinión. Son declaraciones en la euforia de haber tenido el resultado que tuvo y de que su amigo personal haya ganado las PASO para presidente”, barajó.

“Yo me pregunto otras cosas, como si Bertone será diputada de acceder Alberto Fernández al gobierno nacional, porque tiene muy buena relación con él y por ahí el cargo de diputada para ella es chico y aspira a otra cosa. Que no nos sorprenda que por ahí la tengamos de Ministra”, aventuró Blanco, y agregó que “hay muchos funcionarios actuales de Tierra del Fuego que tienen posibilidades de integrar el gabinete. Está Argüello y mi amigo personal Miguel Pesce, que fue mi asesor desde el inicio de mi tarea legislativa”.

Misión cumplida

Más allá del resultado nacional y los 20 puntos, para Blanco en Tierra del Fuego se cumplió el objetivo del frente Juntos por el Cambio. “Las expectativas fueron cubiertas, era lo que nosotros esperábamos, tal vez con un porcentaje mayor, pero nuestro objetivo era estar dentro de los que ingresarían al Congreso nacional, tanto en diputados como en senadores y ese objetivo lo hemos cumplido. Ahora viene la tarea de reforzar esto y mejorar nuestra performance, sobre todo mantenernos en esta posición de acá a octubre”, concluyó.