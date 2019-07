Blanco confirmó que en los próximos días “se comenzará a trabajar para elaborar el dictamen definitivo”

Así lo afirmó ayer el Presidente de la Comisión de Presupuesto, de manera de darle tratamiento a la restitución del 82%, luego de la reunión mantenida con sus pares, y referentes de distintos sectores de jubilados y de sectores gremiales provinciales. Recordó que “nosotros no acompañamos la modificación del 82% en las leyes del 8 y 9 de enero de 2016, sí lo acompañamos con posterioridad, donde hubo un acuerdo político entre los municipios de la Provincia y el Gobierno provincial”.

Ushuaia.- Los Parlamentarios analizaron ayer en el seno de la Comisión de Presupuesto varios asuntos que proponen modificaciones al régimen jubilatorio provincial, reunión que presidió el legislador por la UCR – Cambiemos Pablo Blanco, y de la que también participaron los legisladores Angelina Carrasco, Federico Bilota, Myriam Martínez, Andrea Freites, Ricardo Romano, Marcela Gómez, (FPV – PJ); Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos); Cristina Boyadjian, Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF). También participaron referentes de distintos sectores de jubilados y de sectores gremiales provinciales.

Cabe resaltar que los tres bloques políticos expresaron su apoyo al tratamiento del asunto N° 067/19, que promueve el Movimiento Popular Fueguino (MPF), e impulsan la derogación de la emergencia previsional y la restitución del 82 por ciento móvil a las jubilaciones y pensiones.

Adelantaron que habría consenso para aprobar el proyecto de derogación de la emergencia previsional impuesta por ley 1210 del año 2016.

Luego de la reunión, por FM Master’s el referente radical exteriorizó que “se presentaron todas las propuestas que había, no solamente las que tienen estado parlamentario, la mayoría están relacionadas al artículo 6 de la Ley N° 1210, escuchamos los fundamentos del proyecto del MPF, nosotros lo vamos a acompañar y lo mismo dijo el bloque del FPV – PJ”.

Por lo cual la conclusión de la reunión es que “todos los bloques políticos tomaron la determinación de acompañar el proyecto presentado por el MPF con respecto a lo que tiene que ver con la restitución automática del 82%, automática en el sentido de que se actualiza el activo, y al mes siguiente ingresados los nuevos aportes, se actualiza al pasivo”.

Por lo tal el referente radical resaltó que “nuestro proyecto si bien lo fijaba en forma trimestral, estaba hecho de acuerdo a como se daban los aumentos salariales en Tierra del Fuego, pero creemos que es mucho más claro el proyecto del Movimiento Popular Fueguino, así que vamos a acompañar esa iniciativa, seguramente en los próximos días se va a elaborar el dictamen”.

Asimismo sostuvo que “de las charlas con los jubilados surgió que hace falta algunas declaraciones de cuando la ley habla del índice porque parecer ser que por comodidad la Caja de Jubilaciones no aplica correctamente el índice de acuerdo a lo que dice la ley, y le paga beneficios de algunos ítems jubilatorios a quienes no han aportado en ese concepto, en desmedro de quienes si han aportado, y ven disminuido el porcentaje de aumentos”, criticó Blanco.

Por tal motivo manifestó que “vamos a aportar el dictamen, seguramente tratando de subsanar esos errores, que no son errores de la ley, sino que son errores de cómo se aplica la ley, pero seguramente para evitar que algunos picaros no la aplican como corresponden, habrá que ser más detallista, aunque ellos vaya en contra de la técnica legislativa, siendo que la técnica legislativa es que siempre uno debe hacer los enunciados generales, y dejar sujeto a la reglamentación las interpretaciones particulares, pero parece ser que en esta provincia hay algunos que no entienden como son las leyes, y la aplican como quieren, entonces habrá que ser más específico”.

Consultado sobre a quien se refiere, dijo que “me refiero a quienes aplican la ley, no solamente es Bahntje, sino que el directorio de la Caja es quien aprueba los índices de aplicación de los coeficientes de aumentos, entonces independientemente de la responsabilidad del Presidente, también hay corresponsabilidad de los Directores”.

Respecto del retiro del proyecto de la bancada de la UCR, mantuvo que “si bien el objetivo era el mismo, era mucho más claro el proyecto presentado por el MPF, y como nosotros no estamos detrás del ‘derecho de autor’, nos parece que si hay una iniciativa más clara, y más entendible, no hay ningún inconveniente en retirarlo”.

Por otro lado fue consultado si les había molestado los reclamos hacia la Legislatura, para lo cual afirmó que “si, dado que la mayoría de los reclamos, independientemente de la movilidad, no corresponden acá, debido a que la aplicación el índice, o su mal aplicación, son responsabilidad de la Caja, o inclusive la aplicación retroactiva de alguna norma no somos nosotros quienes debemos solucionarlo, sino que el reclamo se debe hacer por la vía administrativa, y por la vía legal, nosotros no somos la Justicia, pero para muchos es más fácil decir que es responsabilidad de la Legislatura, La Legislatura atiende a todo el mundo, escuchamos la requisitoria, a veces se puede avanzar, otras veces no se puede, siendo que este es un tema que se viene discutiendo antes de las elecciones provinciales”.

Destacó que “hoy se escucharon algunos comentarios en donde realmente llama la atención como que el castigo de la gente, pero quienes llevaron adelante el proyecto ganó las elecciones, entonces donde está el castigo de la gente, siendo que es un proyecto distinto al que salió, mucho más limitativo para los jubilados, u otros decían que se trata ahora porque estamos en campaña, pero esto no es así, dado que se viene tratando desde mucho antes, pero que lamentablemente no lo pudimos definir antes de las elecciones provinciales, y en el caso particular mío, donde estuvieron dirigidas algunas críticas de los jubilados, es un tema que vengo discutiendo desde antes de ser legislador en el 2011, con lo cual hay algunas críticas infundadas, pero se toma en el marco de lo que es una comisión de la Legislatura”.

En este sentido también recordó que “aquellos que afirman mi responsabilidad en la elaboración y votación de la 460, cuando yo no estuve presente, pero es el folclore de esto, dado que el responsable de todo lo que sucede en la provincia tiene nombre y apellido, y es Pablo Blanco”, dijo, al tiempo que agregó que “otros que firman los papeles, y que son los que acordaron las modificaciones al sistema previsional, que los Concejo Deliberante de ello aprobaron la modificación al sistema previsional, parece que ellos no están enterados, dado que en la campaña, y con posterioridad dijeron que nosotros nunca avanzaríamos sobre las jubilaciones, resulta que avanzaron sobre la firma en el 2017, pero resulta que ahora parece que se olvidaron””.

En otro orden indicó que “en principio quede conforme con la información que acercó Bahntje, pero aún resta analizarla en la totalidad, es una información que a nosotros nos permite avanzar en la restitución del 82%, sino fuera así estaría actuando irresponsablemente, y no es mi costumbre actuar irresponsablemente, más allá de que actuar responsablemente no sea del agrado de la gente”.

Finalmente dijo que “hoy la situación de la Caja es absolutamente distinta a lo que era hace cuatro años atrás, hoy la Caja está cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma, independientemente de que también lo dije que el 8 y 9 de enero nuestro bloque no votó el aporte solidario, ni la modificación de la movilidad, independientemente que para la gente parece ser que los que si fuimos siempre adelante fuimos nosotros, y nosotros no fuimos, nos opusimos a eso, pero en el inconsciente de la gente está que el bloque de Cambiemos hizo todo esto”.