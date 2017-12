Blanco aspira a que se llegue a un acuerdo entre gobierno y municipios

“De una semana a esta parte hubo varios cambios de postura, así que soy optimista”, dijo el legislador radical Pablo Blanco y observó la flexibilización de posiciones en los últimos días entre gobierno y municipios, y se mostró optimista respecto de la posibilidad de arribar a un acuerdo. El borrador del consenso fiscal fue presentado el viernes y varios puntos requerirán la intervención de la Legislatura.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco evaluó el encuentro realizado el viernes entre el gobierno y representantes de los tres municipios, y se mostró optimista respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Por FM La Isla, sostuvo que tras el debate de los equipos técnicos durante el fin de semana y la jornada de hoy, “el martes se esperan definiciones”, que implicarán la intervención de la Legislatura para tratar el paquete de leyes necesario para la adecuación normativa.

“Hay que ver lo que resuelven y, de acuerdo al tenor del acuerdo, seguramente tendrá que ser refrendado por la Legislatura. Nosotros también tenemos que aprobar el acuerdo que firmó la provincia con nación, conjuntamente con el tratamiento del presupuesto provincial. La definición del presupuesto provincial está sujeta a estas negociaciones y estamos viendo cómo evoluciona el tratamiento del presupuesto nacional”, dijo el radical, estimando que se aprobará el presupuesto de la provincia “sobre el filo del final del período de sesiones, que es el 15 de diciembre. Si no, habrá que prorrogarlo, pero la intención es terminar para el 15 de diciembre”, planteó.

Recordó que “a nivel nacional 23 provincias terminaron firmando, y solamente una no firmó -San Luis-, que tiene una realidad económica totalmente distinta. Creo que, a nivel provincial, el gobierno y los municipios van a estar a la altura de las circunstancias y van a poder ponerse de acuerdo. No me cabe duda de que todos, independientemente de su visión personal, buscan lo mejor para la gente, y esto conlleva ponerse de acuerdo. La caja es una sola y hay que ver de qué manera lo podemos solucionar. Yo tengo esperanzas de que va a haber entendimiento”, aseguró.

Se le indicó que este acuerdo hace referencia el régimen previsional y el déficit de la caja, a las puertas del vencimiento de la ley de emergencia 1068. De parte del gobierno fueguino quedó explicitado que la intención es prorrogarla, y así lo manifestó el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz. “Si él cuenta con las voluntades necesarias para que esto se lleve adelante, seguramente lo van a proponer. En nuestro caso no vamos a acompañar esa decisión. No vamos a acompañar una prórroga en la situación planteada originalmente, porque el aporte solidario tanto de los activos como de los pasivos no lo considero justo”, sentenció.

No obstante, contempló que “puede ser factible un aporte solidario para aquellos que activos y pasivos que tengan haberes superiores al de la gobernadora, y hay mucha gente que tiene haberes superiores a la gobernadora. Para algunos la prórroga de la emergencia es la opción más fácil, nosotros creemos que no, porque no es justo. A su vez el acuerdo que firmó el gobierno con nación da herramientas que posibilitan buscar soluciones a la caja, sin que pasen por el aporte solidario de activos y pasivos. El acuerdo prevé cancelar un monto muy importante de la deuda histórica con el IPAUSS, pero no me quiero adelantar a las conclusiones de la reunión con los intendentes, porque si no hay consenso, es crear falsas expectativas”, manifestó.

Aunque el enfrentamiento entre el gobierno y los municipios de Ushuaia y Río Grande surgió desde el inicio de la gestión, Blanco observó que “de una semana a esta parte hubo varios cambios de postura así que soy optimista y creo que se va a poder llegar a un acuerdo. Para plantear soluciones hay que ponerse a trabajar, buscar alternativas y no únicamente criticar. La responsabilidad de buscar soluciones es de todos, del oficialismo y de la oposición”, subrayó.