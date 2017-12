Blanco asegura que el 2017 cerrará en “mejor situación fiscal” que el 2016

El balance del legislador radical fue positivo, tras la aprobación del paquete de leyes girado por el Ejecutivo en la sesión del pasado viernes. Blanco aclaró que algunos aspectos de la reforma jubilatoria no lo conforman, pero se priorizó la necesidad de mantener la caja de previsión en manos de la provincia. Con las correcciones del presupuesto 2018, el déficit se redujo de 2.200 a 1.700 millones, destacó.

El legislador Pablo Blanco dio detalles por Radio Universidad 93.5 de los asuntos aprobados en la sesión del viernes, con la que cierra la actividad legislativa de 2017.

Ante todo destacó que la sesión “se llevó adelante dentro del marco de la normalidad”, sin protesta de manifestantes pese la profundización de la reforma jubilatoria que había iniciado en enero de 2016.

“Había muchos temas para tratar. Comenzamos nueve y media de la mañana y terminamos cerca de las siete de la tarde, con varios cuartos intermedios. Habíamos hecho mucho trabajo previo, aunque no formalmente como comisión, y lo continuamos en el transcurso de la sesión”, explicó sobre la demora, además de la cantidad de proyectos por aprobar.

“Se aprobó el consenso fiscal firmado entre la provincia y la nación, el consenso fiscal entre la provincia y los municipios, el presupuesto con modificaciones al código fiscal, a la tarifaria, una nueva ley de emergencia previsional, algunas modificaciones al régimen previsional para privilegiar a los que tienen mayor cantidad de aportes a la caja provincial; se autorizó un endeudamiento con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para obras de saneamiento en margen sur, sobre todo una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Esta obra había sido licitada y ahora se cambia la fuente de financiamiento”, dijo.

Menos déficit

Puntualmente sobre el presupuesto, señaló que “tuvimos que hacer reformulaciones, porque había sido presentado antes del acuerdo fiscal y por supuesto fue prácticamente el último tema a tratar porque ahí estaba incluida la modificación de la tarifaria. Si no se aprobaba la tarifaria, teníamos que volver a reformular el presupuesto. El proyecto original era de 2.200 millones de déficit y, con los ajustes que se pudieron hacer, el déficit proyectado es de 1.700 millones, si se ejecuta el ciento por ciento del presupuesto, que casi nunca sucede. En la Legislatura, por ejemplo, vamos a terminar el2017 con la ejecución del 80 u 85% del presupuesto; no creo que la Justicia termine ejecutando el ciento por ciento de su presupuesto porque había previstos muchos cargos que recién ahora terminamos de elegir”, planteó.

“Seguramente el trabajo va a continuar por la necesidad de una disminución de la estructura política, tanto del poder Ejecutivo como de los organismos autárquicos y descentralizados, y esta tarea la vamos a emprender los primeros días del año 2018”, sostuvo.

Reforma jubilatoria

Si bien el legislador termina el año “satisfecho”, aclaró que “con la modificación del régimen previsional uno no puede conformar a todo el mundo y algunas medidas en lo personal no me satisfacen, pero hay que privilegiar que se mantenga nuestra caja de jubilaciones en el ámbito de la provincia y no sea transferida a la nación”.

Entre las medidas que no comparte, pero aprobó, mencionó que “la movilidad no será como se tenía antes, sino que sea semestral y no inmediata. La realidad de la caja demuestra que si no tomamos estas medidas el resultado final va a ser la transferencia a ANSES”, aseveró.

“Privilegiamos a los que tienen más cantidad de años de aportes a nuestro sistema y, para tener el 82% móvil que establece la ley de jubilaciones, se deben cumplir 25 años de aportes a esta caja. Los que cumplen los requisitos de edad para jubilarse, si no tienen los 25 años de aportes a la caja no van a tener un haber del 82%, sino que se restará un 3% por cada año que le falte para llegar a los 25 años. La gente podrá continuar trabajando hasta cumplir los 25 años de aporte a la caja o se podrá jubilar con menos porcentaje de haber”, dijo de las alternativas a partir de ahora.

“En la prórroga de la ley de emergencia se dejó sin efecto el aporte solidario de activos y pasivos y se creó un fondo de sustentabilidad al que van a aportar todos los activos o pasivos que tengan haberes superiores al gobernador. Van a aportar un 15% por sobre la diferencia, es decir que, si el sueldo del gobernador son cien mil pesos y el activo o pasivo gana ciento diez mil, va a aportar el 15% de esa diferencia de diez mil pesos; porque no se aplica sobre el total de la remuneración”, explicó.

Por otra parte, “los jubilados con menos de diez años de aportes al sistema provincial que tengan una jubilación superior al 50% del haber del gobernador, van a tener un aporte del 12%. Esto alcanza mayoritariamente a los que se jubilaron por la ley 460, con poco más de cinco años de aportes. Mi idea era que ese aporte se hiciera hasta cumplir los 25 años, pero prosperó que se haga hasta el vencimiento de la ley de emergencia previsional”, dijo, es decir por dos años.

Consultado sobre la posibilidad de demandas judiciales por esta retención de haberes, teniendo en cuenta que hay muchos ex jueces en este grupo, concedió que “seguramente” así va a ocurrir, pero “hay que priorizar el conjunto por sobre los casos particulares”.

Agregó que “todos aquellos que estamos en funciones políticas y los que se jubilaron con la determinación del haber de un cargo político, deben hacer un aporte del 5% del total. El legislador aporta el 14% como aporte personal y a eso se suma el 5%, por lo que la categoría política aportará el 19%”.

“Esto se aplica en el Ejecutivo a los subsecretarios para arriba, en el Legislativo a autoridades de cámara y legisladores, y se invita al poder judicial a adherir, porque no lo podemos obligar. En todos los escalafones hay personal con haberes superiores a la gobernadora”, indicó sobre los empleados de varios entes autárquicos y descentralizados.

Lamentó que nunca se pudo corregir esta situación e incluso recordó que “un miembro del Tribunal de Cuentas -el contador Claudio Ricciuti- fue cesanteado por la determinación del haber por sobre el sueldo de la gobernadora, luego de un juicio político; y resulta que, quienes lo siguieron continuaron cobrando con la resolución de ese tribuno”.

Ingresos brutos

Respecto de la modificación de ingresos brutos, dijo que “hay algunos parámetros respecto de los impuestos directos que cobra la provincia. Si uno se guía por la tabla que figura en el consenso fiscal, a Tierra del Fuego esa aplicación le produciría un superávit de 1.200 millones de pesos; porque hay muchas alícuotas en la provincia muy por debajo de la media nacional”.

Asimismo, expresó que “no es para nada cierto que Tierra del Fuego está en los primeros puestos por la presión fiscal. Si aplicábamos la tabla -con sus valores máximos-, había un incremento de impuestos, pero no se optó por eso sino por una modificación donde se bajó la mayoría de las alícuotas y algunas subieron un 0,5%. Así y todo estamos por debajo de lo que se firmó en el acuerdo fiscal. Se agregó medio punto a la tasa de servicio social, que fue del 1% al 1,5%. Para las actividades financieras, pasó del 3 al 4%, y son fondos que van destinados a la caja de jubilación específicamente. No es simpático hacer estas modificaciones pero la realidad es que, con el consenso fiscal, la provincia resignaba muchos recursos y eso se trasladaba a los municipios”, observó.

Estimó que “la modificación de ingresos brutos y de la coparticipación de ganancias daba alrededor de 700 millones en menos. La provincia necesitó en 2017 unos 900 millones para equilibrar sus cuentas, y si se agregaba esto, con un déficit ya de 1.700 millones, era inviable. Hay medidas que no son simpáticas, pero hay que tomarlas privilegiando el conjunto. No obstante esto, hay que trabajar en la reducción del gasto”, admitió el radical.

Endeudamiento necesario

Respecto del endeudamiento aprobado en la sesión especial de la semana anterior, dijo que “los 900 millones eran dos anticipos de coparticipación de 300 millones, más otro que llegó ahora. Esto se tenía que cancelar al 31 de diciembre, y no había pago de sueldos ni de aguinaldos”.

También recordó que “los 1.600 millones que se aprobaron ni bien asumió Bertone, eran anticipos que se habían dado en 2015 y habían sido utilizados para pagar sueldos, y esto fue aprobado por unanimidad. Si en 2015 hicieron falta 1.600 millones para cerrar el año, y en 2017 se necesitan 900 millones, quiere decir que algo hemos mejorado”, opinó.

“Muchos dicen que estamos cada vez peor, pero esto se hizo hasta la sesión del viernes sin aumento de impuestos”, subrayó Blanco.

Consultado sobre los 11 millones de dólares del bono de renegociación con el consorcio integrado por Total, confirmó que ya fue depositado y “seguramente va a Rentas. Junto con los ingresos que quedan van a pagar salarios”.

Se le indicó que Bertone, tanto en su campaña como luego de asumir, dijo que no iba a gobernar solamente para pagar sueldos, diferenciándose de los ocho años de la gestión Ríos. Recibió ATN, que no debe devolver, y sumó endeudamiento en pesos y dólares, pero sigue yendo todo a sueldos. “La realidad hace que cambie esa perspectiva porque no hay más capacidad de endeudamiento”, advirtió Blanco, poniendo un límite a partir del próximo ejercicio. “Además de esto está la emisión de títulos públicos por los 200 millones de dólares. Se está terminando la mayoría de las licitaciones y creo que el 2018 va a ser un año con mucha ejecución de obra pública y ahí se va a notar la diferencia. Ojalá hubiera estado mucho antes, y fue la idea cuando aprobamos esa deuda”, sostuvo.

No más sesiones

Para Blanco el año legislativo ya concluyó y no espera nuevas sesiones. “Tengo entendido que hemos finalizado la tarea por este año, salvo que el Ejecutivo convoque a extraordinarias, pero no creo que suceda. Nosotros dimos por terminado el período ordinario, con la aprobación del presupuesto y de todas las leyes necesarias para empezar un nuevo ejercicio como corresponde”, dijo.

Asimismo, consideró que el cierre del 2017 será mejor que el año anterior en materia fiscal. “Dentro del presupuesto hay alrededor de mil millones de amortización de deuda y estos 900 millones de endeudamiento vinieron a reemplazar los 867 millones de amortización de deuda prevista en 2017”, que no se pudo pagar y fue refinanciada.

En nuestro caso el balance fue positivo, hemos trabajado mucho más allá de que muchos crean que los legisladores no trabajamos. Las comisiones que preside Cambiemos han trabajado mucho, que son las de presupuesto y de salud. Hemos presentado varios proyectos que fueron aprobados y, a pesar de las dificultades, vamos a cerrar un ejercicio 2017 en mejores condiciones fiscales que el 2016”, aseveró.

En el terreno partidario, dijo que “el objetivo es seguir sumando sectores a Cambiemos, y consolidando este espacio político. Tenemos muy buena relación con el diputado Stefani y el gobierno va a continuar trabajando en forma conjunta, con el bloque de legisladores provinciales y el diputado nacional. Hay muchos jóvenes que están participando y la política se tiene que renovar. El radicalismo está trabajando con muchos jóvenes para que sean la renovación en el ámbito de la Legislatura, de los Concejos Deliberantes, y vamos a trabajar para tener candidatos en todos los estamentos”, concluyó, mirando el 2019.

Fuente: Diario Provincia 23.