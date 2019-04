Blanco arriesgó su opinión personal ante un estamento todavía vacío

El frente Ser Fueguino –ex Cambiemos- podría no presentar candidato al máximo estamento en disputa en la provincia. Para el legislador Pablo Blanco sería “una falta de respeto a la ciudadanía” salir a “inventar” un candidato, cuando rechazaron la postulación tanto el diputado Héctor Stefani como el presidente de la UCR Federico Sciurano. Además, ante la polarización entre la gobernadora Bertone y el intendente Melella, también arriesgó la posibilidad de terminar sacando “un 2 ó 3 por ciento”. Según el radical, habrá que optar entre una u otro en las elecciones de junio.

Río Grande.- Sin señales de una fórmula a la gobernación del frente Ser Fueguino, a pocos días del cierre de presentación de candidaturas, el legislador radical Pablo Blanco arriesgó la posibilidad de que el estamento quede vacío.

Por FM La Isla recordó declaraciones previas a otros medios en las que decía que “teníamos candidato a gobernador, y que a mi criterio estaban en condiciones de encabezar este proyecto ya sea Federico Sciurano o ‘Tito’ Stefani, pero optaron por otro camino”, dijo.

Sciurano, como presidente de la UCR fueguina, argumentó que no está preparado para el cargo ejecutivo y decidió ir por una banca en la Legislatura, y Stefani optó por disputar la intendencia de Ushuaia. Tampoco otros referentes radicales cuyos nombres circularon, como el presidente de la convención Pablo Canga, se animaron a lanzarse a la carrera electoral.

De extenderse a las filas del frente la visión del legislador Blanco, además de un cambio de nombre, la alianza Cambiemos deberá afrontar las repercusiones de un estamento vacío que, para el legislador, parecen ser preferibles a una derrota aplastante en la pelea por la gobernación: “En mi opinión personal, por una cuestión de respeto sobre todo a la ciudadanía, estamos en una situación donde la realidad marca que todo está muy polarizado entre dos sectores que hace cuatro años eran uno solo. Pretender y pensar un candidato de la noche a la mañana, como mínimo es una falta de respeto a la ciudadanía”, calificó.

“Esta es mi opinión personal, independientemente de lo que otros puedan opinar”, aclaró el legislador.

“Para mí es mucho más honesto decir que los candidatos para llevar adelante el proyecto provincial optaron por otros caminos y manifestaron no estar en condiciones de llevar este proyecto adelante. Me parece que en esta situación no podemos salir a inventar”, sostuvo Blanco.

En función de esta realidad, reiteró que “por respeto a la gente habrá que elegir entre las opciones que hay, salvo que aparezca un tapado”, por lo cual deberían optar por Bertone o Melella.

Se le consultó cómo impacta esto en la debilidad de Cambiemos a nivel nacional, ante la inevitable repercusión de que en Tierra del Fuego ni siquiera lleven candidato a la gobernación: “Más allá de las expresiones que pueda haber, la apreciación de la ciudadanía sobre el gobierno nacional va a ser en agosto y no me cabe ninguna duda de cuál va a ser el resultado de la elección nacional”, dijo, confiado en el triunfo de Macri.

“Las situaciones provinciales, son provinciales, nosotros teníamos a referentes en condiciones de encabezar la propuesta pero tomaron otro camino y no se puede obligar a nadie a ir contra su propia voluntad. Tampoco se puede inventar de la noche a la mañana a alguien para cubrir un lugar, y que después la noticia sea que sacó el 3, el 2 o el 1 por ciento. Es lo que me parece a mí, por respeto a la ciudadanía y por respeto a quien se piense poner como candidato”, remarcó.

El legislador también aclaró que no está participando de las conversaciones para lograr seducir a un candidato. “Sé que hay gestiones pero no estoy en condiciones de adelantar nada. Se está hablando con dirigentes fueguinos pero no estoy en condiciones de afirmar nada porque no estoy participando de esas conversaciones”, manifestó.

Reforma de la movilidad jubilatoria

Por otra parte, adelantó que este jueves tomará estado parlamentario su proyecto, que pretende modificar el régimen de actualización de la movilidad jubilatoria, y subirla a tres veces por año, en lugar de dos.

“Hoy la movilidad se aplica cada seis meses y hay un grupo de más de mil jubilados que piden dejar sin efecto la modificación –que se votó con el paquete de leyes de enero de 2016-, pero esto no implica volver a la situación anterior”, advirtió, asegurando que de derogarse ese punto sobre la actualización se perdería la movilidad.

“Generalmente los aumentos salariales se dan en marzo, junio y septiembre. Actualmente las jubilaciones se actualizan en junio y en enero y nosotros estamos propiciando un ajuste trimestral. Antes de la reforma se pagaba la actualización antes de que la caja recibiera los aportes”, recordó de la instancia previa al paquete de leyes, cuando la movilidad era automática.

“A nuestro criterio la caja puede soportar un ajuste trimestral”, analizó, y espera debatir en comisión su proyecto junto con otras alternativas similares.