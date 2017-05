Blanco afirmó que los intereses del endeudamiento irán a obras

El legislador Pablo Blanco reiteró, pese a las desmentidas, que los proyectos de las obras incluidas en el endeudamiento de 200 millones de dólares están listos y hay licitaciones en marcha. Aseguró que los intereses de los fondos que se aplicarán a colocaciones financieras, también irán a las obras previstas en la ley que aprobó la mayoría legislativa.

El legislador radical Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las obras a realizarse con el endeudamiento de 200 millones de dólares, y aseguró que los proyectos están listos y por licitarse.

“Los recursos, por lo que tengo entendido, desde el 17 de abril están depositados en la cuenta del Banco Tierra del Fuego en el Banco Central de la República Argentina y ya están en condición de hacer los llamados a licitación. Hay pliegos preparados y lo último que sé es que hay algunos proyectos bastante avanzados y próximos a llamarse a licitación”, afirmó.

“En otros la provincia tiene que poner una parte, sobre todo en lo relacionado con saneamiento ambiental en Ushuaia, donde se invierten 900 millones; y hay más de 600 millones que se van a invertir en la Margen Sur, para los que tienen problemas con la cordillera”, indicó, a partir de cuestionamientos en la distribución de fondos entre ambas ciudades.

“No se ven pero las obras de saneamiento que se están haciendo están bajo tierra”, sostuvo el parlamentario.

Reiteró que “algunas obras están adjudicadas y otras en proceso de adjudicación. La semana pasada he visto fotos en los medios periodísticos del Ministro en las obras”, apuntó para los incrédulos.

Respecto de los intereses que obtendría la provincia por colocaciones financieras a realizar con los fondos depositados, hasta tanto se comiencen a pagar los certificados de obra, dijo que “dentro de la ley se da facultad al Ejecutivo a administrar de la mejor manera los recursos para darles valor. Si una obra se va a hacer en doce o catorce meses, hasta que lleguen los certificados algo hay que hacer con esa plata que ya está pagando intereses. Hay que generar intereses para compensar y eso es responsabilidad de las autoridades económicas de la provincia, y seguramente lo harán a través del BTF”, barajó.

Aseguró que esta posibilidad “en la ley estaba autorizada” y calculó que estos fondos pueden generar unos 60 millones de interés mensual. “Al 20%, tres mil millones serían 60 millones, así que tranquilamente sería ese importe. Eso va a ser reinvertido. Si mal no recuerdo, en la ley dice que los intereses que genere ese dinero, tienen que ser volcados a las obras que se llevan a cabo”, observó.

Se le preguntó a qué obras se van a destinar los intereses, y respondió que “a las que están determinadas en la ley. Los intereses van a engrosar el monto para obra pública, no para gastos corrientes”, garantizó, sin dejar claro cómo financiarán con intereses obras que ya tienen previsto el financiamiento con el capital obtenido de la colocación de bonos.

Por otra parte, se le preguntó por el convenio con el CFI, que aportará 23 millones de pesos, y si esos fondos irán a consultoras que elaborarán proyectos de obra. “Son convenios del CFI que en definitiva son recursos de la provincia. Yo no fui quien hizo el contacto, participé de la reunión porque me invitaron, pero el ingeniero Juan José Ciácera está al frente del organismo desde 1983, y es reelegido por todos los gobernadores de las provincias. Nos invitaron a la firma de un convenio de 23 millones de pesos que financian una serie de proyectos. En los próximos días recibiremos el convenio suscripto entre el gobierno provincial y el CFI en la Legislatura, para darle tratamiento y aprobarlo o no. Ahí tendremos el detalle de todos los programas”, dijo, sin poder dar precisiones.

Aclaró que el destino “no necesariamente son consultoras, hay proyectos con financiamiento y por lo que recuerdo había proyectos de cloacas, de agua, para las tres ciudades; también había un proyecto para el manejo sustentable del guanaco. Hasta ahora tenemos los enunciados y vamos a recibir en la Legislatura el acuerdo con el detalle de cada programa”.

Respecto del plan de manejo del guanaco, recordó que el bloque radical presentó “un plan de manejo del guanaco en la Legislatura anterior y fue aprobado, y una cuestión esencial era hacer un conteo de cuántos animales hay en la provincia. Aparentemente con estos recursos del programa de manejo sustentable se va a hacer. En el año ’92 y ’93 dictamos una ley de emergencia del guanaco porque prácticamente era una especie en extinción. Lo declaramos especia protegida y en la Legislatura anterior sacamos la ley de manejo sustentable, que nunca se reglamentó ni se puso en práctica. Esperamos que ahora con este programa financiado por el CFI se ponga rápidamente en práctica”, confió Blanco.