Blanco adelantó que dará participación a los electos

El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura, garantizó la participación de los electos en el debate del presupuesto 2020, y prevé convocar en los próximos días al ministro de Economía José Labroca, para que informe sobre la ejecución del reconducido. Se pronunció a favor de la ley de goteo que promoverá el Partido Verde y de la derogación parcial de la ley 1075, para terminar con la controversia por el impuesto inmobiliario. Dijo que confía en una transición ordenada y en “la seriedad” de los designados del gobierno actual y el entrante. Respecto de la campaña nacional, como precandidato a senador informó que todavía no está confirmado si llevarán la boleta presidencial y pidió a los que perdieron “que se hagan cargo”, desvinculándose de la elección provincial y la derrota del frente Ser Fueguino.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco, precandidato a senador por el frente Juntos por el Cambio, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre varios temas, entre ellos la transición de gobierno, y asumió el compromiso de convocar a los electos durante el debate del presupuesto 2020.

También se refirió al proceso electoral nacional, y se le preguntó si irá “con lista larga”, pero dijo que “eso no está resuelto todavía. El acuerdo de los partidos se resolvió pero hay algunas presentaciones del orden judicial”.

Apuntó a los comentarios luego de la derrota del frente Ser Fueguino en las elecciones provinciales, que lo hacen responsable, junto con Federico Frigerio. “La estrategia electoral de las elecciones provinciales no fue responsabilidad de quien habla ni de Federico Frigerio. Cada cual se debe hacer cargo de su propia responsabilidad. La estrategia no la elaboramos nosotros. Por supuesto que hablamos y participamos, pero todos se tienen que hacer cargo. Yo no tuve participación en la confección de las listas. Es más, tranquilamente podría haber participado en la lista de legisladores pero, producto de las conversaciones que los partidos llevaron adelante, tanto quien habla como otros dirigentes del PRO quedamos en que íbamos a participar en las elecciones nacionales. Quienes no participaban de las elecciones provinciales iban a participar de las nacionales”, explicó del acuerdo que se había establecido, si bien fue roto con la presentación de listas, en particular de Stefani y Rossi.

“Yo podría haber aspirado a ir a la Legislatura pero acordamos entre las autoridades de los partidos, el PRO y la UCR, que quien habla y otros dirigentes del PRO íbamos a participar en las elecciones nacionales, con lo cual no íbamos a participar en las provinciales. Mal se puede decir que uno es responsable de la estrategia electoral. Yo no participé en la confección de las listas del Concejo Deliberante ni de la Municipalidad. Opiné en el tema de la fórmula de gobernador y vice, y creía que nosotros podíamos no ir con una fórmula”, manifestó.

“Después de los resultados siempre hay que hacer responsable a alguien, pero le están errando a la bocha. En todo caso cada cual debe hacerse responsable de su parte”, reiteró, recordando que “cuando se arregló el tema de las elecciones generales, los partidos políticos a nivel nacional, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, fijaron algunas reglas de juego. Esas reglas de juego eran que, banca que renovaba la UCR, ya sea a diputados o senadores, encabezaba la UCR; banca que renovaba el PRO, encabezaba el PRO; y banca que renovaba la Coalición Cívica, encabezaba la Coalición Cívica. En Tierra del Fuego se renueva la banca del diputado Roma del PRO, y entonces se había quedado en que la lista iba a llevar a un candidato del PRO a diputado. En el caso de senadores no se renovaba banca y se podía competir libremente. Nosotros cumplimos con esos requisitos. Yo siempre dije que pretendía ser candidato a senador y en las reuniones hubo acuerdo de todos los que participaron, tanto del PRO como del radicalismo y gente del gobierno nacional. Después vinieron comentarios de que la junta electoral le responde a Blanco, porque presentaron otras listas y fueron rechazadas. Es la misma junta electoral de las elecciones provinciales, con el mismo presidente. También vino la discusión sobre el uso la boleta del presidente. Ojalá todos la puedan llevar, pero hay un acuerdo de todos los partidos políticos que salió publicado en los medios nacionales, firmado por los apoderados de los tres partidos. Yo no pedí ser el único que lleve la boleta del presidente, sino que así lo dispuso el partido producto de ese acuerdo”, subrayó.

“Siempre pretenden sacar la responsabilidad. Si todos se sienten felices haciéndome responsable a mí, que lo hagan. Me están dando un poder que no tengo. Ahora todos se lavan las culpas, porque fueron a una elección y les fue mal, y me echan la culpa a mí”, criticó.

La transición

Respecto del resultado en la provincia, sostuvo que “se veía que estaba polarizado, pero todos pensábamos que iba a haber una segunda vuelta. La gente ya votó y ahora se debería aprovechar el tiempo de la transición. Yo recuerdo la transición entre Manfredotti y el FUP, que no fue de la mejor forma, luego la transición del FUP con Fabiana Ríos prácticamente no existió. La transición de Fabiana Ríos a Bertone se encauzó y fue tranquila, no hubo tanto chisporroteo y creo que venimos mejorando. Más allá de las declaraciones cruzadas que existen, espero que puedan trabajar y no desaprovechar este tiempo los que van a tener la responsabilidad hacia adelante y los que tienen la actual responsabilidad hasta el 17 de diciembre. Espero que puedan compartir este tiempo, no cogobernar, pero que se aprovechen estos meses para que no se pare todo”, planteó.

Además espera avances en la Legislatura porque “hay algunas cosas pendientes que no pudimos sacar antes de las elecciones. Hay temas previsionales que se venían discutiendo y es probable que después del proceso legislativo avancemos en esto. Ya se viene la discusión del presupuesto 2020, que debe estar presentado el 31 de agosto. Creo que va a estar cerca de los 45 mil millones o un poco más. A partir de ahora, más allá de que uno puede tomar decisiones legítimamente hasta el 17 de diciembre, en algunas cosas importantes que se analicen, es muy importante la opinión de los nuevos integrantes de la Legislatura”, remarcó.

Como presidente de la comisión de presupuesto, dijo que “la opinión de los electos va a ser muy importante cuando ingrese el proyecto del actual gobierno, que ojalá sea consensuado con el próximo gobierno. Tenemos la ventaja en la Legislatura de que la vicegobernadora electa es legisladora y hay muchos legisladores que van a continuar, porque tenemos cuatro reelectos en el FPV, de nuestro bloque Liliana Martínez Allende fue reelecta, del MPF fueron reelectos Löffler y Villegas. Hay otro legislador que es intendente electo de Tolhuin –Daniel Harrington- y seguramente tendrá su opinión interesada en lo que hace al presupuesto de esa ciudad. Ya lo felicité personalmente porque ha hecho una excelente elección y creo que le va a venir muy bien a Tolhuin. Es decir que nueve de los quince legisladores repiten su mandato, así que esperamos que se aproveche la transición y sea tranquila, así como fue bastante tranquila la transición de Ríos a Bertone; lo mismo en el caso de Tolhuin y de Río Grande”.

“Hasta tanto no se pueda hacer una reforma constitucional que acorte este período que, si no es bien utilizado, es un retroceso, ojalá tengamos una transición ordenada. Uno ha visto que es gente seria la que han designado tanto del gobierno actual como del electo para llevar adelante la transición”, destacó.

Se comprometió a que “cualquier medida que haya que tomar en la Legislatura va a ser consensuada. El presupuesto actual está reconducido, se han ido realizando modificaciones presupuestarias y cuando se retome la actividad legislativa voy a citar al Ministro de Economía para ver cuál es la ejecución a la fecha de este presupuesto y las perspectivas para el año que viene. En este período electoral no hemos tenido mucha información sobre la ejecución del presupuesto”, lamentó.

Advirtió que “la discusión del presupuesto provincial siempre se comienza luego de la presentación del presupuesto nacional, que es el 15 de septiembre. Seguramente en octubre vamos a empezar con esa discusión, salvo que en el marco de la transición de proponga otra cosa. Mi idea es que concurran tanto las autoridades actuales como los electos”.

Ley de goteo

Por otra parte se le pidió opinión sobre la ley de goteo de coparticipación municipal que prevé presentar la legisladora electa Victoria Vuoto, como también la reforma de la ley 1075, para terminar con la controversia por el impuesto inmobiliario que se generó en la gestión Bertone. “Yo estoy de acuerdo con la ley de goteo y con el impuesto inmobiliario nos opusimos cuando se trató este proyecto, porque la historia de cómo se viene percibiendo ese impuesto en Tierra del Fuego se marca en el año ’83 u ’85, cuando se le dio la potestad de cobro a los municipios. Después vinieron la Constitución y las cartas orgánicas”, dijo.

“Además nos opusimos porque ningún intendente o concejal de la ciudad de Río Grande podía adherir a esa ley, porque su carta orgánica hace como propio el impuesto inmobiliario, y tanto el intendente como los concejales asumen jurando hacer cumplir esa carta orgánica. La percepción del cobro se dio por ley y se puede modificar por ley, pero la lógica indicaba que esa modificación era improbable, y por eso nunca se aplicó. Ahora se va a dejar sin efecto una ley que nunca tuvo aplicación, porque cuando la justicia sacó el fallo a favor de que lo percibiera el gobierno provincial, eso ya se había suspendido. Después se fue a una instancia de apelación. No me parece mal que se deje sin efecto esa ley, que en definitiva nunca se aplicó”, expresó.

Reconversión necesaria

Dado que en una entrevista anterior había anunciado que habría novedades en el corto plazo sobre la petroquímica y el puerto de Río Grande, se le consultó sobre este tema: “Creo que hay conversaciones bastante avanzadas pero vamos a esperar a que se concreten los hechos para hablar sobre una base real. Yo sé por comentarios que uno recibe que está bastante avanzado. La devolución de los beneficios de la 19640 la restituyó este gobierno nacional y no solamente está la petroquímica y el puerto, sino que hay otras actividades interesantes que tienen que ver mucho con una empresa que está acá al lado, donde la materia prima es importada y tranquilamente, teniendo el polo petroquímico acá, se puede fabricar en Tierra del Fuego. Es un plan muy ambicioso y ojalá se concrete, porque va a ser muy importante sobre todo para la zona norte”, afirmó.

Blanco instó a “trabajar fuertemente en la reconversión y en la automatización en el tipo de industria que tenemos, porque se viene en todos lados. La realidad nos va a pasar por encima si no trabajamos en una reconversión como la gente, privilegiando los recursos naturales, la actividad del turismo y otras actividades que no sean solamente fabricar televisores, aire acondicionado y celulares. Lamentablemente la lógica indica que en estos aparatos cada vez hay menos mano de obra y más inserción automática. Es la realidad que se viene en el mundo, por eso hay que trabajar en otras actividades e ir preparando a la gente para la reconversión”.

Privatización del BTF

Por último se le preguntó sobre los rumores de un proyecto de ley de privatización del Banco Tierra del Fuego, que enviaría la Gobernadora saliente a la Legislatura, supuestamente con el fin de resolver la falta de liquidez y las demoras en los giros de coparticipación nacional. Para el legislador, el banco “debe seguir siendo pura y exclusivamente estatal”, dijo, y destacó que “es un banco modelo”, que ya tenía una buen gestión durante el gobierno de Ríos.

“Hay un desconocimiento total”, expresó de la información que habla de que el gobierno pretende nacionalizar el banco para hacerse de recursos. “No tiene ni pies ni cabeza. Hay rumores sobre el banco, sobre la AREF, pero son rumores en el marco de la campaña política. La creación de la AREF fue una decisión muy acertada y no creo que necesite ser privatizada. Tampoco el banco, que le ha dado infinidad de recursos fundamentales a la provincia, como alrededor de 680 millones de utilidades de libre disponibilidad el año pasado. No creo que sea intención ni del actual ni del nuevo gobierno deshacerse de esa institución. Son cosas de campaña, pero en la campaña no vale todo, hay que ser serio y responsable”, concluyó.

