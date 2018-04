Bilota garantizó el control legal por la compra de la planta Sullair

El jefe de bancada del FPV afirmó que la Legislatura aprobó el endeudamiento en doce millones y medio de dólares y todavía no se firmó contrato con ninguna empresa. De avanzar con la compra de la planta de Sullair, garantizó que el procedimiento será evaluado por los organismos de control y consideró apresuradas las críticas del MPF. De la misma manera se refirió a la adjudicación de la ruta de la costa a la empresa Gancedo, investigada por obras públicas de la gestión kirchnerista.

Río Grande.- El legislador del FPV Federico Bilota replicó por Radio Universidad 93.5 a las críticas públicas de los legisladores del MPF a la autorización de endeudamiento para la compra de la planta Sullair, por doce millones y medio de dólares, dado que según la legisladora Mónica Urquiza ya habría sido adquirida por ENARSA. Aseguró que el proceso se someterá al control de los organismos del Estado y pidió no apresurarse con las opiniones.

En principio hizo referencia a la adjudicación de la obra del microestadio de Río Grande, y recordó que “nos criticaron un poco cuando discutíamos el destino de los bonos. Ya se dio la firma del contrato y próximamente se va a empezar una obra de casi 400 millones de pesos. El deporte es una de las áreas donde hay que invertir fuertemente y es una de las formas en que podemos generar inclusión, que nuestra juventud esté contenida, y tengamos una sociedad con más valores, con más respeto, porque el deporte influye en eso”, sostuvo.

“Tenemos un panorama muy bueno en infraestructura deportiva, y la competencia ayuda a que se vaya desarrollando más el deporte. Tener un microestadio va a ser un gran avance para la ciudad de Río Grande y la provincia. La obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses. En la presentación se le pidió a los contratistas que apuren los plazos, como le pedimos a todos. Hay capacidad para más de 5.500 personas sentadas y son dos canchas, con un estacionamiento en el medio para más de 400 vehículos. Es un microestadio realmente muy importante, en los mejores niveles respecto de otras provincias. Esto va a tener que ir acompañado de infraestructura de eventos que atrae el deporte, el turismo, porque en todos lados se vincula el deporte con el turismo. Esto va a ayudar a despegar la actividad hotelera, gastronómica, y la disponibilidad de camas en la ciudad de Río Grande. Las competencias que se puedan organizar en Río Grande van a movilizar mucho al comercio de la ciudad”, avizoró.

“Tenemos que potenciar toda la provincia y es el camino que vamos a seguir. El turismo es una actividad de la que prácticamente viven muchos países. Hay que invertir muchísimo en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur. También hay muchas obras bajo tierra, con la inversión que se está haciendo en gas, la que se va a hacer en fibra óptica, en redes de agua y cloaca, que ayudan a la infraestructura básica y, si no tenemos eso, no podemos pensar en otra cosa”, dijo.

“Tenemos que tener asegurada la matriz energética y lleva tiempo, pero es algo que vamos a hacer. Hace muchísimos años que pagamos el subsidio de gas y tenemos que volcar esos recursos a infraestructura”, subrayó.

Planta Sullair

Consultado sobre la autorización de endeudamiento en doce millones y medio de dólares para la compra de la planta Sullair y las fuertes críticas del MPF, que afirma que esa planta la pagó ENARSA, manifestó que los legisladores de la oposición “no vieron el proyecto que nosotros aprobamos y están viendo otro proyecto. Nosotros le dimos una herramienta financiera a la DPE, porque así lo solicitó, por el estado de desinversión del parque generador de Ushuaia, y por la decisión del gobierno nacional de cortar el subsidio a la energía delivery. Nosotros autorizamos que puedan contraer un préstamo para adquirir equipamiento y garantizar el suministro de energía eléctrica”, explicó.

“La emergencia eléctrica ya está declarada y el MPF planteó la posibilidad de expropiar las máquinas, pero el proceso de expropiación nos cuesta años discutirlo, con los daños y perjuicios que ocasionaría. De alguna forma hay que garantizar el suministro de energía eléctrica. El empréstito lo podrá utilizar o no la DPE, y la DPE va a elegir el tipo de equipamiento que va a comprar y el procedimiento. Son cuestiones reservadas al Poder Ejecutivo”, separó.

“Hay gente muy apresurada para dar todo tipo de opinión cuando ni siquiera se firmó el contrato y no sé si está promulgada la ley. Si el Ejecutivo decide tomar el préstamo y contratar una determinada empresa, recién ahí nosotros vamos a tener intervención de los organismos de control. Si hay alguna duda, siempre queda la instancia judicial”, indicó.

Dado que el MPF no descartó la presentación judicial, recordó que “hay una comisión de seguimiento y la legisladora Urquiza también tiene ese ámbito para pedir información y está en todo su derecho. El proceso es absolutamente transparente y van a estar todos los controles. Hay que tener tranquilidad y no ser apresurados al hacer declaraciones”, reiteró.

Camino del atlántico

También se le consultó sobre la obra del camino del atlántico, adjudicada a la empresa Gancedo, que está siendo investigada por obras en otros puntos del país. “Es un proceso donde se hizo una licitación pública y, si hay alguna duda, que se pida todo tipo de información; y si hay alguna duda con esta empresa y se tienen las pruebas, que se hagan todas las denuncias correspondientes. Prender el ventilador y decir un montón de cosas cuando hubo un montón de instancias para llegar a la adjudicación me parece un poco apresurado”, consideró.

Hacia un segundo mandato

Por otra parte, resumió las etapas de la actual gestión y planteó la necesidad de completar el proyecto de gobierno con un segundo mandato. “Estos dos primeros años fueron muy intensos, sobre todo en el primer tramo de la gestión, con la ciudad tomada, los caminos cortados. Veníamos de un estado devastado, con una anarquía absoluta, donde tres o cuatro patoteros rompían toda la Casa de Gobierno. Una de las grandes virtudes fue haber puesto reglas de juego claras para una gestión. De esa etapa hemos salido y conseguimos la paz social, con reglas de juego claras. Ahora transitamos otra instancia después de esta etapa de reordenamiento institucional, administrativo y financiero”, dijo.

“Sin paz social no se puede hacer nada. En esta tercera instancia estamos apostando fuertemente al desarrollo de la provincia. Esto surge del propio contenido de los diálogos políticos, porque no estamos discutiendo temas vinculados a lo salarial. Estamos desarrollando la provincia, con cientos de millones invertidos en obra pública. Hoy la discusión pasa por otro lado y por supuesto tenemos muchísimo más para hacer. Este es el inicio de una gestión que quiere cambiarle la cara a la provincia, y el turismo es otro tema a discutir, por eso la inversión del camino costero está vinculada con esa actividad. Desde 2015 hasta ahora se ha avanzado muchísimo. La expectativa es generar una provincia para todos, con inclusión social, donde haya riqueza para distribuir y actividad productiva para distribuir, porque hasta hace unos años se vivía prácticamente de subsidios. Todas las provincias están complicadas por la dependencia del sistema federal que tenemos actualmente, que va a ser un debate a nivel nacional, pero podemos tener cierta visión a futuro de tener recursos genuinos y es el gran desafío”, subrayó.

Apuntó la gran expectativa puesta en el área CA-12, porque “ahora entramos en una instancia de exploración y, cuando tengamos los resultados podremos avanzar con la producción. Vamos a tener en cuenta el tema de responsabilidad social empresaria, porque las empresas facturan mucho en la provincia y tienen sus beneficios económicos como corresponde, pero tiene que haber una intervención del Estado para generar recursos para otros sectores, que tienen que ser beneficiados en función de ese desarrollo económico. Estos dos bloques de la CA-12 son algo espectacular, porque estamos confiados en que podemos tener resultados positivos y cambiarle la matriz económica a Tierra del Fuego. Ni hablar si podemos avanzar con toda la producción off shore, porque si potenciamos eso seríamos la provincia de producción off shore más importante de la Argentina”, remarcó.

No obstante sostuvo que “falta mucho tiempo para hablar de candidaturas. Se han caído candidatos y alianzas en poco tiempo y todavía falta por transitar para la instancia definitiva. Tenemos que trabajar para demostrar que podemos brindarle un futuro mejor a los fueguinos, esa es la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos y representantes directos. Si no demostramos eso, por más que tengamos los mejores candidatos y las mejores alianzas, la gente no nos va a acompañar. Tenemos que demostrar con los hechos y con la gestión que este es el camino correcto”, priorizó.

“Hay referentes de nuestro espacio que han hablado y están en su derecho de hacerlo, pero los que empezaron a discutir candidaturas no fuimos los peronistas, porque fueron del otro espacio. Los que han apurado los tiempos no hemos sido nosotros, que tenemos la responsabilidad de gobierno. Nosotros fuimos con una alianza electoral que no pudimos transformar en una coalición de gobierno, porque apenas se generó el conflicto en la provincia, los que habían acompañado a quien conduce la gobernación no estuvieron en esa instancia. Para hablar de unidad, debe haber unidad en cuanto al proyecto, y otra es la unidad en la conducción”, manifestó.

Ante el acercamiento de Vuoto, opinó que “es bárbaro que aquellos que en su momento no reconocían la conducción, hoy reconozcan que hay una provincia conducida por una gobernadora que también es presidente del partido. Eso es sano y una forma de construir, pero no fue así hasta hace poco tiempo, y esto ha sido muy duro”.

Bilota planteó que “no alcanzan cuatro años de gestión por la magnitud de las obras que estamos hablando, que van a trascender la gestión que viene. Es un perfil de provincia totalmente distinto y hace años no se escuchaba hablar de obra pública en Tierra del Fuego. Me parece lógico que haya una continuidad, pero no lo decido yo. Nos tiene que votar la gente, por eso tenemos que demostrar que podemos brindarle un futuro mejor a todos los fueguinos”, reiteró.

Reforma política

Respecto del inicio del debate sobre la reforma política, dijo que “lo más sano es avanzar en una discusión absolutamente amplia. Por más que la Legislatura tenga representantes elegidos por el pueblo hay que convocar a todos y no se puede cerrar a los tres bloques de la Legislatura”.

Adelantó que “se va a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos legalmente constituidos en la provincia, al Ejecutivo, el juzgado electoral, los municipios. Eso va a ayudar a tener un buen proyecto. Tenemos la boleta electrónica, la implementación de las PASO, que es un proyecto del Ejecutivo; tenemos reformas de la ley de partidos políticos, de la ley electoral, paridad de género. Hay un abanico amplio y esta amplitud para que vengan los distintos actores, puede generar aportes muy importantes a la discusión”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23 y Radio Universidad.