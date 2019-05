Bilota destacó el acompañamiento unánime y la posibilidad acordar en tiempos electorales

El legislador del bloque del FPV dio detalles de los proyectos aprobados en la sesión especial de ayer, que fueron aprobados por unanimidad. Valoró la “capacidad de consenso” en medio de un proceso electoral, para generar un alivio al sector comercial con la aprobación de la ley de emergencia. También resaltó la oportunidad de inversiones que se abre con la ley de promoción de la industria del software, que en otras provincias genera miles de puestos de trabajo. Habrá una promoción fiscal a las empresas que capaciten recurso humano, donde se plantea la mayor dificultad para el desarrollo. Podrán radicarse empresas del país y del exterior.

Río Grande.- El jefe de bancada del FPV, Dr. Federico Bilota, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la sesión especial realizada ayer y destacó la aprobación unánime de los proyectos tratados, que pone en evidencia la “capacidad de consenso”, pese al proceso electoral que atraviesa la provincia.

“En la sesión especial hemos sancionado la ley de emergencia comercial, que suspende por 180 días todas las ejecuciones de parte de AREF, e invitamos a los municipios a adherir, y también incluimos a la DPOSS y la DPE, para que suspendan todas las ejecuciones que tienen respecto de sus usuarios. Esta fue una inquietud que habían trasladado las cámaras de comercio de las tres ciudades, y es un instrumento que se suma a otros que se dieron, como la moratoria y el programa permanente que tiene AREF de regularización de deudas en 24 cuotas, más la política del BTF vinculada a seguir sosteniendo las fuentes de trabajo y la actividad económica”, dijo.

“La política nacional nos está repercutiendo de forma muy profunda, sobre todo con la caída del consumo y la actividad económica. El sector comercial es uno de los generadores de empleo genuino en la provincia y la está pasando muy mal, por eso generamos estas herramientas. Además se acompañó la ampliación del beneficio para los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con el pago de sus tributos. Se ampliaron los porcentajes de descuentos y el universo de los que están incluidos”, sostuvo.

“Los dos proyectos fueron sancionados por unanimidad y es importante no descuidar la capacidad que tenemos para acordar, aunque estemos en un proceso electoral”, subrayó.

Agregó la aprobación de “dos proyectos más de suma relevancia: uno es la promoción de la industria del software. Estamos promocionando el desarrollo de inversiones y es algo novedoso en la provincia. Es una industria que aporta un porcentaje importante al PBI de la industria nacional, genera exportaciones, ingreso de divisas y mano de obra muy bien remunerada. En el caso de Córdoba, que es el ejemplo a seguir como provincia, hay más de 500 empresas vinculadas a la industria del software y hay más de 13 mil puestos de trabajo que genera esta industria”, aseguró.

“En Tierra del Fuego todavía es incipiente pero hemos avanzado con infraestructura de desarrollo, como la fibra óptica, y con la vinculación del sector educativo al industrial, con tecnicaturas superiores que se están dictando en materia de robótica y programación. La mayor dificultad de esta industria es conseguir recurso humano capacitado, y tenemos que generar condiciones de inversión para que se puedan instalar empresas”, planteó.

“El cuarto proyecto también es muy novedoso y fue aprobado por unanimidad. Tiene que ver con la industria del conocimiento creativo, vinculadas al arte y la cultura audiovisual. Esto genera en el mundo un gran desarrollo. Queremos avanzar en industrias novedosas, que no están formalizadas en nuestra provincia. El conocimiento, la tecnología y la informática ya lo estamos aplicando en la vida cotidiana y tenemos que generar valor agregado en nuestra provincia, que se inserten nuestros jóvenes y generar las condiciones para que puedan capacitarse”, abogó.

Todavía sin presupuesto

El legislador aclaró que tanto la promoción de la industria de software como la de industria creativa no tienen asignado presupuesto para este año, y se definirá el monto en el tratamiento del presupuesto 2010. “Esta ley tiene un plazo de 120 días de reglamentación –dijo en el caso de la industria del software-. Tiene diversas fuentes de financiamiento y en el caso de la industria creativa tiene fondos específicos y partidas del presupuesto provincial que habrá que afectar. Eso va a ser aportado por el Poder Ejecutivo en la medida que el tesoro lo permita”, señaló.

“Hoy no hay una partida concreta porque recién hemos sancionado la ley. Cuando esté reglamentada, seguramente van a estar las partidas asignadas”, aseguró.

Destacó que “la ley de promoción de software apunta a la radicación de empresas que estén especializadas en programación y generen recursos propios con la comercialización. En el caso de la industria creativa se generan fondos específicos y hay una posibilidad de contribuciones por parte de privados. El régimen de software prevé deducir de los ingresos brutos todo lo que se destine a capacitación, a fin de que las empresas puedan formar recursos humanos”.

Consultado sobre la posibilidad de que estas nuevas industrias funcionen al amparo del subrégimen industrial, aclaró que todavía no está dada, porque “es un régimen cerrado y tiene que haber autorización del Poder Ejecutivo. Hay una intención del Ejecutivo nacional de dar impulso a este tipo de industrias. Independientemente de que estén o no incorporadas al subrégimen industrial, hay una normativa propia que estamos creando nosotros a través de la adhesión a la ley nacional. Además nosotros no pagamos impuestos nacionales y en los impuestos provinciales generamos un régimen de estabilidad fiscal por diez años. Esperamos que las empresas vean los beneficios que tiene Tierra del Fuego y, junto con la fibra óptica, van a estar dadas las condiciones para que inviertan empresas del mundo y del país. Esto es tener visión a futuro, porque esta industria va a llegar y tenemos que adelantarnos en forma estratégica para que los inversores vengan”, subrayó.

Prohibición de salmoneras

Por otra parte fue consultado sobre las críticas de la legisladora del MPF Mónica Urquiza, que marcó una contradicción del gobierno, al comprometerse a no instalar salmoneras por un lado, y por otro haber firmado un convenio y destinar 95 mil dólares al estudio de factibilidad. “Hubo un convenio que se firmó para hacer un estudio de factibilidad en su momento y fue aprobado por la Legislatura. Eso se aprobó y se hizo el estudio. Fue conocido por todos y lo dijimos públicamente. Se hizo un estudio porque había una posibilidad de hacer una consultoría para que se evalúe la factibilidad”, explicó.

Respecto de los cuestionamientos a una “Legislatura cerrada”, no sólo desde el MPF sino desde los candidatos del Partido Verde, dijo que “siempre hemos consensuado, como consensuamos los proyectos de la sesión especial. Estamos abiertos a la discusión y hemos asumido con responsabilidad un proyecto político del que nunca nos hemos corrido. Siempre hemos sostenido la gobernabilidad de quien ha sido electa gobernadora en Tierra del Fuego, para que le vaya bien no sólo a la gobernadora sino a todos los fueguinos”, expresó.

Censo poblacional

También se lo consultó sobre la posibilidad de avanzar en un censo provincial, para conocer efectivamente cuántos son los habitantes de la provincia, pero por el momento no ve que estén dadas las condiciones. “Hay dos datos que son imprescindibles para la gestión, uno tiene que ver con la población y después se pueden hacer censos cualitativos con datos específicos, y otro sobre el producto geográfico de Tierra del Fuego. Son datos esenciales y el Instituto de Estadísticas está trabajando en esto. Uno puede tener una estimación de 200 mil habitantes, pero no tenemos un dato cierto. Generalmente los censos se realizan en épocas de estabilidad social y económica, y nosotros venimos desde el 2015 a la fecha resolviendo las cuestiones provinciales, y estamos atravesando una crisis nacional muy profunda. Habrá que encontrar la oportunidad y el momento para llevar adelante esa adquisición de datos”, manifestó.

La fórmula Fernández-Fernández

Finalmente el legislador opinó sobre el anuncio de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner: “Es un anuncio inesperado y muy importante. Todos los que proclamamos la unidad queremos una unidad cierta y que el contrincante político no esté dentro del propio espacio político. A quien tenemos que derrotar en las urnas para cambiar el rumbo del país es a Macri y a Cambiemos. Nosotros hemos tenido muchas diferencias y a veces somos más duros dentro del propio espacio que con nuestros adversarios políticos. Lo interesante de todo esto es que los que tenían alguna crítica o algún rechazo a Cristina, porque lo hubo y lo sigue habiendo, han visto un gran gesto de la ex presidenta al relegar su participación en el lugar número uno, en otro compañero que tiene las condiciones para asumir la conducción de los destinos del país”, valoró.

“Hay una disposición a ir a una gran PASO y, el que tenía alguna justificación para no aportar a la unidad, hoy no tiene excusas. Ha sido un gran gesto de Cristina y tenemos que estar a la altura de ella. Alberto Fernández tiene una excelente relación con nuestra gobernadora, con el intendente Vuoto y el candidato a intendente Martín Pérez. Sería óptimo que tengamos un presidente del mismo espacio político que la gobernadora, porque sería muy beneficioso para todos y nos daría muchas posibilidades y un futuro muy promisorio”, concluyó.

