Bilota calificó de “hipócrita” el “doble discurso” de los ambientalistas

El presidente del bloque del FPV aseguró que en la reunión de comisión del jueves las asociaciones reconocieron que “no hay daño medioambiental”. Consideró “irresponsable” que se transmita como mensaje a la población que se está llevando adelante una tala indiscriminada del bosque. “Hay un plan de manejo, una traza donde se está llevando adelante el camino, y los representantes ambientalistas adhirieron casi en un cien por cien a lo que dijo el Secretario de Ambiente”, sostuvo.

Río Grande.- El jefe de la bancada oficialista, Federico Bilota, además presidente de la comisión de recursos naturales que se reunió el jueves pasado, dialogó con Radio Fueguina sobre este encuentro, con fuertes cuestionamientos a las organizaciones ambientalistas por un supuesto “doble discurso”.

La reunión había sido convocada con el fin de tratar el proyecto de Península Mitre, pero se abordó el debate sobre la obra del corredor costero Canal Beagle, con la presencia de organizaciones ambientalistas y del secretario de Ambiente Mauro Pérez Toscani.

Respecto de península Mitre, que sería declarada área protegida, dijo que se busca “una protección efectiva” y quedó en manos del Pérez Toscani analizar los costos de esta propuesta. La declaración de área protegida “es un compromiso que tenemos como bloque”, sostuvo, pero “tenemos que decir cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a sacar los recursos. Ahí tenemos ocupaciones de larga data y hay que resolver esas cuestiones. Hay por lo menos cuatro establecimientos relevados que están hace unas cuantas décadas. La Legislatura no va a resolver si corresponde el derecho de un ocupante y si debe tener la propiedad de esas tierras. Hay que resolver ese expediente administrativo y ver los efectos que puede tener la afectación de un tercio de la provincia como área protegida”, planteó.

En cuanto al corredor costero, aclaró que “no estaba prevista la discusión en la comisión, pero se abrió el debate y el Secretario de Ambiente ha dejado claro que no hay tala ilegal y no hay daño medioambiental. Las asociaciones ambientalistas reconocieron que no hay ninguna tala ilegal, y me parece que hay que asumir la responsabilidad y no ser hipócritas cuando se sale con una marcha haciéndole creer a la gente que hay tala ilegal e indiscriminada”, criticó.

“Hay un plan de manejo, una traza donde se está llevando adelante el camino, y los representantes ambientalistas adhirieron casi en un cien por cien a lo que dijo el Secretario de Ambiente”, aseguró.

Consultado sobre las denuncias que fueron radicadas, replicó que “denunciar puede denunciar cualquiera y se puede denunciar cualquier cosa. Veremos lo que resuelve el Poder Judicial en la causa que tiene la Dra. Barrionuevo. Los ambientalistas dijeron que tienen una cuestión por el daño arqueológico, pero que no había un daño medioambiental. Permanentemente están diciéndole a la sociedad que se están talando árboles por cualquier lado y eso es totalmente irresponsable. Yo estoy a favor de la defensa de los bosques, pero quedó absolutamente claro que no hay daño ambiental. Se debe terminar el doble discurso de decir que denuncian esto y cuando hay una reunión de comisión, los propios representantes de las asociaciones ambientalistas reconocen que no hay daño medioambiental”, remarcó.

Con respecto a la posibilidad de suspender la obra, en función de las declaraciones del gobernador electo, dijo que “no he escuchado al gobernador electo decir que va a suspender la totalidad de la obra, puede ser que la revise pero lo que se dio a entender era que se querían cortar los tramos, y que sea hasta Almanza. Esa será una discusión del próximo Poder Ejecutivo. Es una obra de magnitud y tiene un riesgo de error, y eso es lo que se está analizando permanentemente desde los órganos de control. Yo estoy ciento por ciento de acuerdo con hacer el camino. Queremos hacer un parque provincial en el extremo oriental de Tierra del Fuego y no sabemos cómo se va a llegar a ese parque o para quién va a ser. Hay una manda constitucional que impone a los gobiernos generar caminos y comunicaciones para que todo el mundo tenga acceso”, recordó.

“Si queremos nuevas ciudades o pueblos, tenemos que pensar en nuevos caminos. Nosotros entendemos que el camino es absolutamente necesario y el próximo gobierno verá si quiere acortarlo”, concluyó Bilota.